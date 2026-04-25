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अमेरिका ने फिर ईरानी जहाज रोका, इस्लामाबाद में वार्ता की संभावना

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अमेरिका ने फिर ईरानी जहाज रोका, इस्लामाबाद में वार्ता की संभावना
अमेरिकाईराननाकाबंदी
📆25-04-2026 05:51:00
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अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक ईरानी झंडे वाले जहाज को रोक दिया है। यह घटना इस्लामाबाद में संभावित बातचीत की खबरों के बीच हुई है। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही कम होने से वैश्विक तेल बाजार पर असर पड़ा है।

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना सख्त रुख जारी रखते हुए एक बार फिर ईरान ी झंडे वाले जहाज को रोक दिया है। यह घटना इस्लामाबाद में संभावित बातचीत की खबरों के बीच हुई है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, अमेरिकी नौसेना के गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर USS राफेल (DDG 115) ने 24 अप्रैल को एक ईरान ी जहाज को इंटरसेप्ट किया जो ईरान के एक बंदरगाह की ओर जा रहा था। इस जहाज को अमेरिकी कार्रवाई के तहत बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। CENTCOM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि यह कार्रवाई ईरान के खिलाफ जारी समुद्री प्रतिबंधों को लागू करने के लिए की गई थी। अमेरिका ने अप्रैल की शुरुआत से ही ईरान के बंदरगाहों के खिलाफ नौसेना नाकाबंदी लागू कर दी है, जिसका उद्देश्य ईरान के व्यापार और तेल निर्यात को सीमित करना है। इस रणनीति के तहत अब तक दर्जनों जहाजों को रोका जा चुका है या उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया है। इस नाकाबंदी का सबसे बड़ा असर होर्मुज स्ट्रेट पर देखने को मिल रहा है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। इस स्ट्रेट से वैश्विक तेल और एलएनजी सप्लाई का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों में जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 22 और 23 अप्रैल के बीच केवल सात जहाज इस रास्ते से गुजरे, जिनमें से छह ईरान से जुड़े व्यापार में शामिल थे। वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि हुई है। इस टकराव का असर न केवल क्षेत्रीय स्तर पर, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट में इस तरह की रुकावटों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डाल दिया है, जिससे कई देशों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। सैन्य तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता होने वाली है। हालांकि, ईरान ी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरान का प्रतिनिधिमंडल, विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका है। अमेरिकी पक्ष से फिलहाल प्रतिनिधि पाकिस्तान नहीं पहुंचा है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेएर्ड कुश्नर और उनके करीबी स्टीव विटकॉप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ है। अमेरिका की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि वे राउंड टेबल वार्ता करेंगे या नहीं, लेकिन जानकारी के अनुसार वे पाकिस्तानी चैनल के माध्यम से एक-दूसरे के साथ संवाद करेंगे। इस वार्ता की सफलता अनिश्चित है, क्योंकि दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका को पहले प्रतिबंधों को हटाना होगा, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करे। इस जटिल स्थिति में, इस्लामाबाद वार्ता दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन यह भी संभव है कि यह वार्ता बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो जाए। वैश्विक समुदाय इस वार्ता पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीति का सफल होना आवश्यक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से मध्य पूर्व में अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए, दोनों देशों को बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए.

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना सख्त रुख जारी रखते हुए एक बार फिर ईरानी झंडे वाले जहाज को रोक दिया है। यह घटना इस्लामाबाद में संभावित बातचीत की खबरों के बीच हुई है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, अमेरिकी नौसेना के गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर USS राफेल (DDG 115) ने 24 अप्रैल को एक ईरानी जहाज को इंटरसेप्ट किया जो ईरान के एक बंदरगाह की ओर जा रहा था। इस जहाज को अमेरिकी कार्रवाई के तहत बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। CENTCOM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि यह कार्रवाई ईरान के खिलाफ जारी समुद्री प्रतिबंधों को लागू करने के लिए की गई थी। अमेरिका ने अप्रैल की शुरुआत से ही ईरान के बंदरगाहों के खिलाफ नौसेना नाकाबंदी लागू कर दी है, जिसका उद्देश्य ईरान के व्यापार और तेल निर्यात को सीमित करना है। इस रणनीति के तहत अब तक दर्जनों जहाजों को रोका जा चुका है या उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया है। इस नाकाबंदी का सबसे बड़ा असर होर्मुज स्ट्रेट पर देखने को मिल रहा है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। इस स्ट्रेट से वैश्विक तेल और एलएनजी सप्लाई का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों में जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 22 और 23 अप्रैल के बीच केवल सात जहाज इस रास्ते से गुजरे, जिनमें से छह ईरान से जुड़े व्यापार में शामिल थे। वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि हुई है। इस टकराव का असर न केवल क्षेत्रीय स्तर पर, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट में इस तरह की रुकावटों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डाल दिया है, जिससे कई देशों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। सैन्य तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता होने वाली है। हालांकि, ईरानी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरान का प्रतिनिधिमंडल, विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुका है। अमेरिकी पक्ष से फिलहाल प्रतिनिधि पाकिस्तान नहीं पहुंचा है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेएर्ड कुश्नर और उनके करीबी स्टीव विटकॉप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ है। अमेरिका की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि वे राउंड टेबल वार्ता करेंगे या नहीं, लेकिन जानकारी के अनुसार वे पाकिस्तानी चैनल के माध्यम से एक-दूसरे के साथ संवाद करेंगे। इस वार्ता की सफलता अनिश्चित है, क्योंकि दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद बने हुए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका को पहले प्रतिबंधों को हटाना होगा, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को सीमित करे। इस जटिल स्थिति में, इस्लामाबाद वार्ता दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन यह भी संभव है कि यह वार्ता बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो जाए। वैश्विक समुदाय इस वार्ता पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीति का सफल होना आवश्यक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से मध्य पूर्व में अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए, दोनों देशों को बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए

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