अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों के मारे जाने पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर विशेषज्ञ उठा रहे हैं तीखे सवाल। पश्चिम एशिया में ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी नाकेबंदी अभियान के दौरान तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। अमेरिका ईरान को तेल निर्यात से होने वाली आय बंद करने और युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते पर मजबूर करने के मक़सद से यह अभियान चला रहा है। इस सप्ताह अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले तीन तेल टैंकरों पर हमला किया है। इससे वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच कूटनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। भारत ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराते हुए एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब भी किया है। भारत ने भले इस मामले में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को समन किया है लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया को कई लोग नाकाफ़ी मान रहे हैं।

अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविक ों के मारे जाने पर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर विशेषज्ञ उठा रहे हैं तीखे सवाल । पश्चिम एशिया में ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी नाकेबंदी अभियान के दौरान तीन भारतीय नाविक ों की मौत हो गई है। अमेरिका ईरान को तेल निर्यात से होने वाली आय बंद करने और युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते पर मजबूर करने के मक़सद से यह अभियान चला रहा है। इस सप्ताह अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले तीन तेल टैंकरों पर हमला किया है। इससे वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच कूटनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। भारत ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराते हुए एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब भी किया है। भारत ने भले इस मामले में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को समन किया है लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया को कई लोग नाकाफ़ी मान रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार कलोल भट्टाचार्जी ने एक्स पर लिखा है, 'शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हेलफायर मिसाइलों का इस्तेमाल भारतीय नागरिकों के ख़िलाफ़ हुआ हो। क्वॉड में हमारा साझेदार देश वाक़ई कमाल का है।' भारत क्वॉड गुट का हिस्सा है, जो मुक्त समुद्री आवाजाही की वकालत करता है लेकिन अमेरिका इसी आवाजाही में बाधा बन रहा है। क्वॉड गुट में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। कांग्रेस और टीएमसी के विलय की चर्चाओं पर क्या कह रहे हैं राजनीति क विश्लेषक दिल्ली बस गैंगरेप मामला: सर्वाइवर का सवाल , 'मैं सेक्स वर्कर हूँ, क्या इसका मतलब यह है कि वे मेरा गैंगरेप करेंगे' भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जाय सवाल ने गुरुवार को कहा था कि जहाज़ों पर हमला अमेरिका ने किया लेकिन निशाना बनाए गए तीन जहाज़ों में से दो को अमेरिका ने प्रतिबंधित कर रखा था। जाय सवाल ने ये भी कहा कि उनमें से एक को 'निर्देशों का पालन न करने वाला जहाज़' माना गया था। दिनभर: पूरा दिन, पूरी ख़बर (Dinbhar) जाय सवाल की इस टिप्पणी की आलोचना हो रही है। भारत के पूर्व विदेश सचिव और रूस में भारत के राजदूत रहे कंवल सिब्बल ने लिखा है, 'हम प्रतिबंध या नॉन-कंप्लायंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अमेरिकी कार्रवाई को अप्रत्यक्ष रूप से सही क्यों ठहरा रहे हैं?

ये कार्रवाई अवैध हैं, भले ही जहाज़ भारतीय ध्वज वाले न हों। हमारी चिंता यह है कि भारतीय नाविक मारे गए हैं और सेंटकॉम ने अब तक कोई खेद तक व्यक्त नहीं किया है।' सिब्बल ने लिखा है, 'अगर भारत और अमेरिका हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा पर सहयोग करते हैं, व्यापक नौसैनिक अभ्यास करते हैं और इंडो-पैसिफिक की अवधारणा का समर्थन करते हैं, तो परिस्थितियां चाहे जो भी हों, हिंद महासागर में भारतीय नाविकों की मौत के प्रति अमेरिका उदासीन नहीं रह सकता।' अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू के अंतरराष्ट्रीय संपादक स्टैनली जॉनी ने भी भारत की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, 'मैं ये समझ सकता हूँ कि क़तर पर इसराइली बमबारी की निंदा करते समय भारत हमलावर का नाम नहीं लेता। मैं यह भी समझ सकता हूँ, जब भारत यूक्रेन में रूसी हमलों की निंदा करते समय किसी का नाम नहीं लेता।' 'इसी तरह, अगर भारत फारस की खाड़ी की राजशाही सरकारों पर ईरानी हमलों की निंदा करते समय भी नाम लेने से बचता है, तो उसे मैं रणनीतिक संतुलन कह सकता हूँ। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाता कि भारत उस देश का नाम क्यों नहीं लेता, जिसने भारतीय नागरिकों को ले जा रहे जहाज़ों पर मिसाइलें दागीं और उनमें से तीन भारतीयों की जान ले ली, वह भी भारत के पड़ोस के समुद्री क्षेत्र में।' भारत के रुख़ पर सामरिक मामलों के जाने माने विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी ने भी सवाल उठाया है। चेलानी ने पूछा है कि अगर तीन अमेरिकी नागरिकों की मौत हो जाती तब क्या होता?

चेलानी ने लिखा है, 'अगर किसी हवाई हमले में तीन अमेरिकी नाविक मारे जाते, तो अमेरिका में राजनीतिक संकट खड़ा हो जाता। लेकिन मंगलवार को होर्मुज़ स्ट्रेट के पास पलाऊ के झंडे वाले एक टैंकर पर अमेरिकी हवाई हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है और मामला केवल विदेश मंत्रालय की ओर से दर्ज कराए गए एक नियमित कूटनीतिक विरोध तक सीमित रहा है।' चेलानी ने लिखा है, 'यह कोई अलग-थलग घटना नहीं थी। इस सप्ताह तीसरा ऐसा टैंकर था, जिस पर भारतीय चालक दल मौजूद था और अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया। सोमवार को अमेरिकी नौसेना के एक F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने ओमान की खाड़ी में एक अन्य टैंकर पर सटीक हथियारों से हमला किया। इसके बाद ओमानी अधिकारियों को उस पर सवार सभी 24 भारतीय नाविकों को निकालना पड़ा। फिर आज, ओमान के तट के पास गिनी-बिसाऊ के झंडे वाले एक टैंकर के इंजन पर अमेरिकी विमान ने दो हेलफायर मिसाइलें दागीं, जिससे जहाज़ में भीषण आग लग गई।' जियोपॉलिटिकल मामलों के विश्लेषक ज़ोरावर दुलत सिंह ने लिखा है, 'अमेरिकी या पश्चिमी प्रतिबंधों और उनके घरेलू क़ानूनों को पूरी दुनिया के लिए मान्य नियमों के रूप में पेश किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय क़ानून से ऊपर होने का यह अमेरिकी रवैया ही मौजूदा विश्व व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की सबसे बड़ी समस्या है और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की मांग के पीछे प्रमुख कारण भी। इसके बजाय भारत अब भी अमेरिकी आक्रामक कार्रवाई के तर्क को समझाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है।' थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के निदेशक अजय श्रीवास्तव भी मानते हैं कि भारत की ख़ामोशी परेशान करने वाली है। श्रीवास्तव ने एक्स पर लिखा है, 'तीन भारतीय नाविक मारे गए हैं। अमेरिका ने अब तक एक बार भी सॉरी नहीं कहा है। आठ से 11 जून के बीच अमेरिकी बलों ने ओमान की खाड़ी के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में तीन कारोबारी जहाज़ों पर हमला किया।





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