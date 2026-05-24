अमेरिकी महिला ने गलती से एयरपॉड्स निगल लिया, फिर आईफोन से आवाज आने लगी

अमेरिका की 27 वर्षीय कार्ली बेलमर ने गलती से आइबुप्रोफेन दवा की जगह अपना एयरपॉड्स निगल लिया. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एयरपॉड्स के पेट के अंदर से भी आईफोन से कनेक्ट था. बाद में एक्स-रे में पुष्टि हुई कि एयरपॉड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच गया था. सबसे ज्यादा डराने वाली बात तब हुई जब उनके पेट के अंदर से आवाज आने लगी.

अमेरिका की 27 वर्षीय कार्ली बेलमर ने गलती से आइबुप्रोफेन दवा की जगह अपना एयरपॉड्स निगल लिया. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एयरपॉड्स के पेट के अंदर से भी आईफोन से कनेक्ट था.

बाद में एक्स-रे में पुष्टि हुई कि एयरपॉड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच गया था. सबसे ज्यादा डराने वाली बात तब हुई जब उनके पेट के अंदर से आवाज आने लगी. महिला ने अपनी दोस्त को एक वॉयस मैसेज भेजा था और वह आवाज उनके पेट के अंदर से सुनाई दे रही थी.

आजकल लोग हर समय ईयरबड्स और एयरपॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिका की एक महिला के साथ ऐसा अजीब हादसा हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को हैरान कर दिया. 27 साल की एक महिला ने गलती से दवा की जगह अपना एयरपॉड्स निगल लिया. शुरुआत में उसे समझ ही नहीं आया कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, लेकिन कुछ देर बाद जो हुआ उसने उसे बुरी तरह डरा दिया.

यह घटना अमेरिका के बोस्टन की रहने वाली 27 वर्षीय पॉडकास्टर कार्ली बेलमर के साथ हुई. कार्ली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिक टॉक पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने खुद इस पूरी घटना के बारे में वीडियो बनाकर लोगों को बताया. उनका वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया और लाखों लोगों ने उसे देखा.

कार्ली ने बताया कि वह रात में बिस्तर पर लेटी हुई थी. उनके एक हाथ में 800 मिलीग्राम की आइबुप्रोफेन दवा थी और दूसरे हाथ में उनका एयरपॉड्स था. दोनों चीजें हाथ में होने की वजह से वह भ्रमित हो गईं और गलती से दवा की जगह एयरपॉड्स पानी के साथ निगल गईं. कार्ली ने वीडियो में कहा- मैं बिस्तर पर थी.

एक हाथ में आइबुप्रोफेन की गोली थी और दूसरे हाथ में मेरा एयरपॉड्स था. मैंने बिना ध्यान दिए एयरपॉड्स को ही निगल लिया. शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है. लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके गले में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है.

तब उन्हें शक हुआ कि उन्होंने दवाई की जगह एयरपॉड्स निगल लिया है. कार्ली ने बताया- तब मुझे एहसास हुआ कि यह आइबुप्रोफेन की वजह से नहीं था. मैंने उसे उल्टी करके बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं आया. उस समय मैं बहुत ज्यादा डर गई थी.

सबसे ज्यादा डराने वाली बात तब हुई जब उनके पेट के अंदर से आवाज आने लगी. दरअसल एयरपॉड्स अभी भी उनके आईफोन से कनेक्ट था. उन्होंने अपनी दोस्त को एक वॉयस मैसेज भेजा था और वह आवाज उनके पेट के अंदर से सुनाई दे रही थी. कार्ली ने कहा- यह अब सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन उस समय बहुत डरावना था.

मुझे सच में लग रहा था कि मेरे पेट के अंदर कुछ चल रहा है. उन्होंने इस घटना का वीडियो टिकटॉक पर शेयर किया. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और उसे लाखों बार देखा गया. कई लोगों ने कार्ली के जल्दी ठीक होने की दुआ की, जबकि कुछ लोगों को इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ.

एक यूजर ने लिखा- कोई एयरपॉड्स और दवा में फर्क कैसे भूल सकता है? वहीं दूसरे यूजर ने कहा- मुझे लगता है यह सिर्फ ध्यान खींचने का तरीका है. हालांकि कुछ लोगों ने कार्ली का समर्थन भी किया. एक व्यक्ति ने लिखा-800 मिलीग्राम की आइबुप्रोफेन गोली काफी बड़ी होती है.

अगर कोई ध्यान न दे तो गलती हो सकती है. बाद में कार्ली अस्पताल गईं, जहां डॉक्टरों ने उनका एक्स-रे किया. एक्स-रे में साफ दिखाई दिया कि एयरपॉड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच चुका था. डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि एयरपॉड शरीर के रास्ते खुद बाहर निकल सकता है.

कार्ली ने बाद में बताया- एक्स-रे से पता चला कि एयरपॉड्स मेरे पेट में था. बाद में वह शरीर से बाहर निकल गया. मैंने उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि वह बाहर आ चुका है. यह पहली बार नहीं था जब किसी व्यक्ति ने गलती से एयरपॉड्स निगल लिया हो.

इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. साल 2021 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक व्यक्ति सोते समय एयरपॉड्स निगल गया था. जब वह सुबह उठा तो उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी. डॉक्टरों को एंडोस्कोपी करके एयरपॉड्स बाहर निकालना पड़ा.

इसके अलावा जॉर्जिया में एक सात साल के बच्चे ने भी एयरपॉड्स निगल लिया था. डॉक्टरों ने उसे कुछ समय तक निगरानी में रखा और बाद में एयरपॉड्स प्राकृतिक तरीके से शरीर से बाहर निकल गया. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी घटनाएं मजाक जैसी लग सकती हैं, लेकिन यह काफी खतरनाक हो सकती है. एयरपॉड्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज निगलने से गले, पेट और आंतों को नुकसान पहुंच सकता है.

कई बार बैटरी लीक होने का खतरा भी रहता है, जिससे गंभीर परेशानी हो सकती है. इस घटना के बाद कार्ली ने लोगों से सावधान रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि दवा लेते समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आसपास छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीजें रखी हो. कार्ली की यह अजीब और डरावनी कहानी अब पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है.

कई लोग इसे मजेदार मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे चेतावनी की तरह देख रहे हैं कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है





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