अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर रोक हट सकती है। तamilnadu मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और गर्मी के प्रभावों पर चर्चा की। नौटापा गर्मी के दौर बुंदेलखंड में तापमान 48 डिग्री पार आ गया है। पीएफ withdraw के लिए UPI के माध्यम से पैसे निकालने की प्रक्रिया पर श्रम मंत्री ने जानकारी दी। भारत में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी यह जानें। इनके अलावा हरियाणा में बाइक दुर्घटना, तेजस्वी यादव का हमले पर बयान, अखिलेश यादव का भाजपा के खिलाफ वार्दात, ईरान पर अमेरिकी हमले की दावा, अब्दू रोजिक का इरादतन तालाक, पीएम मोदी का गर्मी से जुड़े आपेल, NIA ठगी के मामले, सांप बच्चे की पहचान, बकरीद 2026 पर Q&A, और वीडियो लैंडस्केप मोड के बारे में जानकारी दी गई।

अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद तेजी से बढ़ती गर्मी की स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम और खनिजों के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आता है। अमेरिका ने ईरान पर सीमा संबंधी प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे ईरान के पते दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक पंखु किए जा रहे हैं। इस कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता खुल सकता है, जिससे भारत और अन्य देशों के लिए ईरान से ईंधन का आयात आसान हो सकता है। मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और द्वीपों के विषय पर चर्चा की। यह मुलाकात बड़े संदेश के साथ हुई क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विजय ने विशेष रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार की समस्याओं पर बात की, जहाँ गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि उच्च गर्मी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से बचने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। विजय ने गर्मी से बचाव के लिए कई उपायों का उल्लेख किया, जिनमें पानी के प宜兴.

.. (अधिक गर्मी और उसके प्रभावों पर विस्तृत चर्चा





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