Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

अमेरिका-ईरान तनाव: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुले तो भारत के लिए फायदा, मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से मुलाकात में गर्मी की समस्या पर बात की

देश-विदेश News

अमेरिका-ईरान तनाव: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुले तो भारत के लिए फायदा, मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से मुलाकात में गर्मी की समस्या पर बात की
अमेरिका ईरानस्ट्रेट ऑफ होर्मुजविजय मोदी मुलाकात
📆27-05-2026 17:49:00
📰AajTak
3 sec. here / 19 min. at publisher
📊News: 64% · Publisher: 63%

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर रोक हट सकती है। तamilnadu मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और गर्मी के प्रभावों पर चर्चा की। नौटापा गर्मी के दौर बुंदेलखंड में तापमान 48 डिग्री पार आ गया है। पीएफ withdraw के लिए UPI के माध्यम से पैसे निकालने की प्रक्रिया पर श्रम मंत्री ने जानकारी दी। भारत में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी यह जानें। इनके अलावा हरियाणा में बाइक दुर्घटना, तेजस्वी यादव का हमले पर बयान, अखिलेश यादव का भाजपा के खिलाफ वार्दात, ईरान पर अमेरिकी हमले की दावा, अब्दू रोजिक का इरादतन तालाक, पीएम मोदी का गर्मी से जुड़े आपेल, NIA ठगी के मामले, सांप बच्चे की पहचान, बकरीद 2026 पर Q&A, और वीडियो लैंडस्केप मोड के बारे में जानकारी दी गई।

अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद तेजी से बढ़ती गर्मी की स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम और खनिजों के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आता है। अमेरिका ने ईरान पर सीमा संबंधी प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे ईरान के पते दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक पंखु किए जा रहे हैं। इस कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता खुल सकता है, जिससे भारत और अन्य देशों के लिए ईरान से ईंधन का आयात आसान हो सकता है। मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और द्वीपों के विषय पर चर्चा की। यह मुलाकात बड़े संदेश के साथ हुई क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विजय ने विशेष रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार की समस्याओं पर बात की, जहाँ गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि उच्च गर्मी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से बचने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। विजय ने गर्मी से बचाव के लिए कई उपायों का उल्लेख किया, जिनमें पानी के प宜兴.

.. (अधिक गर्मी और उसके प्रभावों पर विस्तृत चर्चा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AajTak /  🏆 5. in İN

अमेरिका ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विजय मोदी मुलाकात भीषण गर्मी नौटापा गर्मी पीएफ Withdraw UPI हाइड्रोजन ट्रेन बाइक दुर्घटना तेजस्वी यादव अखिलेश यादव वाईबंद अब्बास अब्दू रोजिक पीएम मोदी अपील NIA ठगी सांप बच्चा बकरीद 2026

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EPFO 3.0: EPFO-তে কর্মীদের জন্য এবার দারুণ সুবিধা! UPI দিয়েই তোলা যাবে PF-র টাকা... দিচ্ছে মোটা টাকা লাইফ ইনস্যুওরেন্সও...EPFO 3.0: EPFO-তে কর্মীদের জন্য এবার দারুণ সুবিধা! UPI দিয়েই তোলা যাবে PF-র টাকা... দিচ্ছে মোটা টাকা লাইফ ইনস্যুওরেন্সও...EPFO Big News: EPFO 3.0 expected to roll out in April, members withdraw money through UPI
Read more »

NALCO मैनेजर भर्ती 2026: 48 पदों पर निकली वैकेंसी, 02 फरवरी तक करें आवेदनNALCO मैनेजर भर्ती 2026: 48 पदों पर निकली वैकेंसी, 02 फरवरी तक करें आवेदननेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) ने मैनेजर के 48 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 13 जनवरी 2026 से शुरू होकर 02 फरवरी 2026 तक चलेंगे। इच्छुक उम्मीदवार nalcoindia.com पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और E&I के मैनेजर पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को 80,000 से 2,20,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा।
Read more »

दस हजार लोगों को सहारनपुर आने के लिए नहीं लेना होगा नावों का सहारा, यमुना पर पुल निर्माण तेजदस हजार लोगों को सहारनपुर आने के लिए नहीं लेना होगा नावों का सहारा, यमुना पर पुल निर्माण तेजSaharanpur News : यमुना नदी पर आल्हणपुर से सौंधेबांस के बीच बन रहा पुल जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। लगभग 48.
Read more »

टोल प्लाजा 1 अप्रैल से कैशलेस होंगे, ट्रम्प ने टैरिफ में वृद्धि कीटोल प्लाजा 1 अप्रैल से कैशलेस होंगे, ट्रम्प ने टैरिफ में वृद्धि की1 अप्रैल 2026 से टोल प्लाजा पर कैश लेनदेन बंद हो जाएगा, फास्टैग और UPI से भुगतान होगा। डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है।
Read more »

Jharkhand Nikay Chunav Result 2026 Date : झारखंड के 48 नगर निकायों के नतीजे कब आएंगे?Jharkhand Nikay Chunav Result 2026 Date : झारखंड के 48 नगर निकायों के नतीजे कब आएंगे?झारखंड के 48 नगरीय निकायों के चुनाव के तहत सोमवार को मतदान हो रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके बाद बैलेट बॉक्स सील कर दिए जाएंगे। चार दिन बाद वोटों की गिनती की जाएगी।
Read more »

फीफा विश्व कप की सभी 48 टीमों तय, 12 ग्रुप में बांटा गया, 4 पहली बार हिस्सा ले रहींफीफा विश्व कप की सभी 48 टीमों तय, 12 ग्रुप में बांटा गया, 4 पहली बार हिस्सा ले रहींफीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। सबी 48 टीमों तय हो गई हैं। केप वर्डे, कुराकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान की टीमें पहली बार विश्व कप में हिस्सा लेगी।
Read more »



Render Time: 2026-05-27 20:49:21