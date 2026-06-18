अमेरिका और ईरान ने फ्रांस की पेरिस के वर्सेल्स पैलेस में हुए समारोह में युद्ध समाप्ति और होर्मुज स्तंत्र के खुले रहने पर अंतरिम समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह दोनों देशों के राष्ट्रपतियों द्वारा किया गया महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में स्थिरता लाना और लेबनान में संघर्ष बंद करना है। G7 और चीन ने इस नए विकास का स्वागत किया। अमेरिका ने कहा कि यह समझौता परमाणु हथियारों से रोकने और प्रतिबंधों में राहत दिलाने में मददगार साबित होगा।

अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्ति और होर्मुजडी सुवारकतंत्र के खुले रहने पर दोनों देशों के बीच एक अंतरिम समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने गुरुवार सुबह 6 बजे किया। हस्ताक्षर फ्रांस की पेरिस के वर्सेल्स पैलेस में हुए, जहां फ्रांसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा आयोजित डिनर के अवसर पर। केन驻地 दोंनों ने तस्वीरें और वीडियो जारी किए जिनमें दस्ताखत दिखाई दे रहे हैं। समझौते के तहत, लेबनान में संघर्ष समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और होर्मुज स्तंत्र की दोबारा खुलने की उम्मीद की जा रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ज़ेंस ने कहा कि 300 अरब डॉलर का पैकेज भ्रामक है। अगर ईरान शर्तों को माने तो दूसरे देश निवेश कर सकते हैं लेकिन अमेरिका कोई पैसा नहीं देगा। G7 ने इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। चीन ने भी युद्धविराम का सम्मान करने का आह्वान किया और ईरान व लेबनान को मानवीय सहायता देने का ऐलान किया। ट्रम्प ने कहा कि उनकी योजनाएं पूरी हो गईं और यदि 60 दिनों में कोई समझौता नहीं हुआ तो वे बमबारी कर देंगे। वे यह भी कहते हुए कि व्हाइट हाउस में भारत का दोस्त रहेगा.

अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्ति और होर्मुजडी सुवारकतंत्र के खुले रहने पर दोनों देशों के बीच एक अंतरिम समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने गुरुवार सुबह 6 बजे किया। हस्ताक्षर फ्रांस की पेरिस के वर्सेल्स पैलेस में हुए, जहां फ्रांसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा आयोजित डिनर के अवसर पर। केन驻地 दोंनों ने तस्वीरें और वीडियो जारी किए जिनमें दस्ताखत दिखाई दे रहे हैं। समझौते के तहत, लेबनान में संघर्ष समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और होर्मुज स्तंत्र की दोबारा खुलने की उम्मीद की जा रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ज़ेंस ने कहा कि 300 अरब डॉलर का पैकेज भ्रामक है। अगर ईरान शर्तों को माने तो दूसरे देश निवेश कर सकते हैं लेकिन अमेरिका कोई पैसा नहीं देगा। G7 ने इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। चीन ने भी युद्धविराम का सम्मान करने का आह्वान किया और ईरान व लेबनान को मानवीय सहायता देने का ऐलान किया। ट्रम्प ने कहा कि उनकी योजनाएं पूरी हो गईं और यदि 60 दिनों में कोई समझौता नहीं हुआ तो वे बमबारी कर देंगे। वे यह भी कहते हुए कि व्हाइट हाउस में भारत का दोस्त रहेगा





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