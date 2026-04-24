अमेरिका ने एआई कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाया, चीन पर गोपनीय जानकारी चुराने का आरोप

ऑनलाइन हमलों और डेटा लीक की आशंका के बीच अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर अमेरिकी रिसर्च और डेवलपमेंट को कमजोर करने और गोपनीय जानकारी तक पहुंच बनाने का आरोप लगाया है।

नई दिल्ली, 24 अप्रैल। अमेरिका ने ऑनलाइन हमलों और गोपनीय जानकारी के लीक होने की आशंकाओं के मद्देनजर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( एआई ) कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा उठाया गया है, और इसका मुख्य कारण चीन पर अमेरिकी अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को कमजोर करने तथा गोपनीय जानकारी तक अवैध रूप से पहुंचने के गंभीर आरोप हैं। यह निर्णय एआई सुरक्षा को लेकर अमेरिका की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के डायरेक्टर माइकल क्रैट्सियोस ने एक आंतरिक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें उन्होंने नए सबूतों का हवाला दिया है। इन सबूतों के अनुसार, विदेशी इकाइयां ' डिस्टिलेशन ' नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से अमेरिकी कंपनियों का दुरुपयोग कर रही हैं। डिस्टिलेशन एआई के क्षेत्र में एक विशेष तकनीक है, जिसमें एक बड़ा और जटिल एआई मॉडल अपनी सीखी हुई जानकारी को एक छोटे और तेज मॉडल को हस्तांतरित करता है, जिससे छोटे मॉडल की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। क्रैट्सियोस का स्पष्ट कहना है कि चीन की यह रणनीति अमेरिकी अनुसंधान और विकास को जानबूझकर कमजोर करने और गोपनीय जानकारी तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का एक प्रयास है। इस खतरे को देखते हुए, व्हाइट हाउस अब अमेरिकी एआई कंपनियों के साथ अधिक जानकारी साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस जानकारी में यह शामिल होगा कि ये हमले किस प्रकार किए जाते हैं, इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं, और इन हमलों से निपटने के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां क्या हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, व्हाइट हाउस इन गतिविधियों में शामिल विदेशी तत्वों को जिम्मेदार ठहराने के तरीकों की भी तलाश कर रहा है। यह सहयोग एआई सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिस्टिलेशन अभियान में, कंपनियां हजारों फर्जी अकाउंट बनाकर एआई टूल या चैटबॉट का उपयोग करती हैं, ताकि वे सामान्य उपयोगकर्ताओं की तरह दिखाई दें। ये फर्जी अकाउंट मिलकर एआई मॉडल को 'जेलब्रेक' करने या ऐसी जानकारी निकालने का प्रयास करते हैं जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। इसके बाद, इस अवैध रूप से प्राप्त जानकारी का उपयोग अपने स्वयं के एआई मॉडल बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। क्रैट्सियोस ने चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे इन बड़े पैमाने पर डिस्टिलेशन को पहचानने और रोकने के तरीके बेहतर होते जाएंगे, वैसे-वैसे उन विदेशी मॉडलों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठेंगे जो इसी तरह की कमजोर नींव पर बनाए गए हैं। यह एआई मॉडल की गुणवत्ता और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस बीच, वॉशिंगटन डीसी में स्थित चीन के दूतावास के एक प्रतिनिधि ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन की तकनीकी प्रगति उसकी अपनी कड़ी मेहनत और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है, और यह किसी भी तरह से अवैध गतिविधियों पर आधारित नहीं है। एंथ्रोपिक नामक एक अमेरिकी एआई कंपनी ने मार्च में आरोप लगाया था कि चीन की तीन प्रमुख यूनिकॉर्न कंपनियां - डीपसीक, मिनीमैक्स और मूनशॉट एआई - ने उसके क्लाउड मॉडल से गैरकानूनी तरीके से क्षमताएं निकालकर अपने सिस्टम को बेहतर बनाया। यह आरोप एआई क्षेत्र में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। अमेरिका का यह कदम एआई तकनीक की सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल। अमेरिका ने ऑनलाइन हमलों और गोपनीय जानकारी के लीक होने की आशंकाओं के मद्देनजर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा उठाया गया है, और इसका मुख्य कारण चीन पर अमेरिकी अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को कमजोर करने तथा गोपनीय जानकारी तक अवैध रूप से पहुंचने के गंभीर आरोप हैं। यह निर्णय एआई सुरक्षा को लेकर अमेरिका की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के डायरेक्टर माइकल क्रैट्सियोस ने एक आंतरिक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें उन्होंने नए सबूतों का हवाला दिया है। इन सबूतों के अनुसार, विदेशी इकाइयां 'डिस्टिलेशन' नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से अमेरिकी कंपनियों का दुरुपयोग कर रही हैं। डिस्टिलेशन एआई के क्षेत्र में एक विशेष तकनीक है, जिसमें एक बड़ा और जटिल एआई मॉडल अपनी सीखी हुई जानकारी को एक छोटे और तेज मॉडल को हस्तांतरित करता है, जिससे छोटे मॉडल की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। क्रैट्सियोस का स्पष्ट कहना है कि चीन की यह रणनीति अमेरिकी अनुसंधान और विकास को जानबूझकर कमजोर करने और गोपनीय जानकारी तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का एक प्रयास है। इस खतरे को देखते हुए, व्हाइट हाउस अब अमेरिकी एआई कंपनियों के साथ अधिक जानकारी साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस जानकारी में यह शामिल होगा कि ये हमले किस प्रकार किए जाते हैं, इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं, और इन हमलों से निपटने के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां क्या हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, व्हाइट हाउस इन गतिविधियों में शामिल विदेशी तत्वों को जिम्मेदार ठहराने के तरीकों की भी तलाश कर रहा है। यह सहयोग एआई सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिस्टिलेशन अभियान में, कंपनियां हजारों फर्जी अकाउंट बनाकर एआई टूल या चैटबॉट का उपयोग करती हैं, ताकि वे सामान्य उपयोगकर्ताओं की तरह दिखाई दें। ये फर्जी अकाउंट मिलकर एआई मॉडल को 'जेलब्रेक' करने या ऐसी जानकारी निकालने का प्रयास करते हैं जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। इसके बाद, इस अवैध रूप से प्राप्त जानकारी का उपयोग अपने स्वयं के एआई मॉडल बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। क्रैट्सियोस ने चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे इन बड़े पैमाने पर डिस्टिलेशन को पहचानने और रोकने के तरीके बेहतर होते जाएंगे, वैसे-वैसे उन विदेशी मॉडलों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठेंगे जो इसी तरह की कमजोर नींव पर बनाए गए हैं। यह एआई मॉडल की गुणवत्ता और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस बीच, वॉशिंगटन डीसी में स्थित चीन के दूतावास के एक प्रतिनिधि ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन की तकनीकी प्रगति उसकी अपनी कड़ी मेहनत और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है, और यह किसी भी तरह से अवैध गतिविधियों पर आधारित नहीं है। एंथ्रोपिक नामक एक अमेरिकी एआई कंपनी ने मार्च में आरोप लगाया था कि चीन की तीन प्रमुख यूनिकॉर्न कंपनियां - डीपसीक, मिनीमैक्स और मूनशॉट एआई - ने उसके क्लाउड मॉडल से गैरकानूनी तरीके से क्षमताएं निकालकर अपने सिस्टम को बेहतर बनाया। यह आरोप एआई क्षेत्र में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। अमेरिका का यह कदम एआई तकनीक की सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है





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