अमेरिका में ऑनलाइन डिग्री: भारतीय छात्रों के लिए नया अवसर

अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम से भारतीय छात्र घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं, वीजा और यात्रा के खर्च से बच सकते हैं।

अमेरिका में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसका लाभ भारतीय छात्र ों को भी मिल रहा है। सबसे बड़ा बदलाव पढ़ाने के तरीके में आया है, जिससे डिग्री लेने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं रही। अब कई टॉप यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, जिनमें विश्वविद्यालय ऑफ बुफैलो-SUNY, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी-नॉक्सविल शामिल हैं। इन प्रोग्राम्स के जरिए भारतीय छात्र घर बैठे ही अमेरिकी डिग्री हासिल कर सकते हैं, बिना वीजा या विदेश जाने के खर्च के। लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो में ऑफिस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग के डायरेक्टर जॉन गुरनाक का कहना है कि ऑनलाइन छात्रों को उतने ही फायदे मिलते हैं जितने कि अमेरिकी छात्रों को, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, व्यक्तिगत ध्यान और कहीं भी पढ़ाई का विकल्प। इसके अलावा, डिजिटल लिटरेसी सुधारने का भी मौका मिलता है। कुछ प्रोग्राम सेल्फ-पेस्ड होते हैं, तो कुछ में लाइव सेशन में भाग लेना जरूरी होता है। ऑनलाइन डिग्री से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात फीस भी है। उदाहरण के लिए, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में प्रति क्रेडिट 500 डॉलर के हिसाब से 120 क्रेडिट वाली बैचलर्स डिग्री की कुल फीस लगभग 60,000 डॉलर यानी करीब 57 लाख रुपये होती है, जो रेगुलर डिग्री के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि वहां सिर्फ एक साल की ट्यूशन फीस भी 60,000 डॉलर हो सकती है। भारतीय छात्र ों के लिए यह एक किफायती और सुविधाजनक विकल्प साबित हो रहा है। वित्तीय बचत के अलावा, यह प्रोग्राम छात्रों को अमेरिकी शिक्षा प्रणाली का अनुभव घर बैठे करने का मौका देता है। फ्लोरिडा स्थित वर्ल्डवाइड कैंपस के चांसलर जॉन वॉटरेट के अनुसार उनके सभी कोर्स फैकल्टी द्वारा पढ़ाए जाते हैं, और फैकल्टी हर पल छात्रों से जुड़ी रहती है। ऑनलाइन कोर्स की गति प्रोग्राम और कॉलेज पर निर्भर करती है। कुछ प्रोग्राम एसिंक्रोनस होते हैं, जबकि कुछ में सिंक्रोनस सेशन में शामिल होना अनिवार्य होता है, जो जूम या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म पर कराए जाते हैं। इस तरह छात्रों को अमेरिकी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनने का अनुभव मिलता है। यह न केवल समय और पैसे की बचत करता है, बल्कि छात्रों को अपनी गति से सीखने का भी अवसर देता है। कुल मिलाकर, अमेरिका में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भारतीय छात्र ों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं, जिनके चलते अब वे विदेशी शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं बिना देश छोड़े.

अमेरिका में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसका लाभ भारतीय छात्रों को भी मिल रहा है। सबसे बड़ा बदलाव पढ़ाने के तरीके में आया है, जिससे डिग्री लेने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं रही। अब कई टॉप यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, जिनमें विश्वविद्यालय ऑफ बुफैलो-SUNY, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी-नॉक्सविल शामिल हैं। इन प्रोग्राम्स के जरिए भारतीय छात्र घर बैठे ही अमेरिकी डिग्री हासिल कर सकते हैं, बिना वीजा या विदेश जाने के खर्च के। लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो में ऑफिस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग के डायरेक्टर जॉन गुरनाक का कहना है कि ऑनलाइन छात्रों को उतने ही फायदे मिलते हैं जितने कि अमेरिकी छात्रों को, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, व्यक्तिगत ध्यान और कहीं भी पढ़ाई का विकल्प। इसके अलावा, डिजिटल लिटरेसी सुधारने का भी मौका मिलता है। कुछ प्रोग्राम सेल्फ-पेस्ड होते हैं, तो कुछ में लाइव सेशन में भाग लेना जरूरी होता है। ऑनलाइन डिग्री से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात फीस भी है। उदाहरण के लिए, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में प्रति क्रेडिट 500 डॉलर के हिसाब से 120 क्रेडिट वाली बैचलर्स डिग्री की कुल फीस लगभग 60,000 डॉलर यानी करीब 57 लाख रुपये होती है, जो रेगुलर डिग्री के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि वहां सिर्फ एक साल की ट्यूशन फीस भी 60,000 डॉलर हो सकती है। भारतीय छात्रों के लिए यह एक किफायती और सुविधाजनक विकल्प साबित हो रहा है। वित्तीय बचत के अलावा, यह प्रोग्राम छात्रों को अमेरिकी शिक्षा प्रणाली का अनुभव घर बैठे करने का मौका देता है। फ्लोरिडा स्थित वर्ल्डवाइड कैंपस के चांसलर जॉन वॉटरेट के अनुसार उनके सभी कोर्स फैकल्टी द्वारा पढ़ाए जाते हैं, और फैकल्टी हर पल छात्रों से जुड़ी रहती है। ऑनलाइन कोर्स की गति प्रोग्राम और कॉलेज पर निर्भर करती है। कुछ प्रोग्राम एसिंक्रोनस होते हैं, जबकि कुछ में सिंक्रोनस सेशन में शामिल होना अनिवार्य होता है, जो जूम या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म पर कराए जाते हैं। इस तरह छात्रों को अमेरिकी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनने का अनुभव मिलता है। यह न केवल समय और पैसे की बचत करता है, बल्कि छात्रों को अपनी गति से सीखने का भी अवसर देता है। कुल मिलाकर, अमेरिका में ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम भारतीय छात्रों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं, जिनके चलते अब वे विदेशी शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं बिना देश छोड़े





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