अमेरिका-ईरान तनाव: युद्धविराम के उल्लंघन के आरोपों के बीच इस्लामाबाद वार्ता की नई उम्मीदें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर युद्धविराम के उल्लंघन का आरोप लगाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। शांति वार्ता को लेकर इस्लामाबाद में नई कोशिशें शुरू होने की संभावना है, लेकिन परमाणु नीति को लेकर दोनों पक्षों में गहरा मतभेद बना हुआ है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव वैश्विक कूटनीति के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के माध्यम से ईरान पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि तेहरान ने पश्चिम एशिया में जारी अस्थायी युद्धविराम का बार-बार उल्लंघन किया है। यह आरोप ऐसे नाजुक समय में सामने आया है जब दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त होने की कगार पर है। इस तनावपूर्ण स्थिति ने पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की
चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि मध्य-पूर्व में अस्थिरता का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। ट्रंप का यह रुख स्पष्ट करता है कि अमेरिका परमाणु प्रसार को लेकर किसी भी प्रकार की नरमी बरतने के मूड में नहीं है, जबकि ईरान अपनी संप्रभुता और यूरेनियम संवर्धन के अधिकारों को लेकर अडिग है। इस कूटनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में नई बातचीत की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कूटनीतिक सूत्रों का मानना है कि यदि यह वार्ता संपन्न होती है, तो इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि यदि वार्ता में कोई सकारात्मक प्रगति होती है, तो राष्ट्रपति ट्रंप व्यक्तिगत रूप से या डिजिटल माध्यम से चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि, ईरान का रुख अभी भी संशय भरा है। दस दिन पूर्व हुई वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त प्रतिबंधों और एक ईरानी जहाज की जब्ती ने तेहरान को और अधिक आक्रामक बना दिया है। ईरान का स्पष्ट कहना है कि जब तक उसके यूरेनियम संवर्धन के अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी जाती, तब तक किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है। अमेरिका की मांग है कि ईरान अपने उच्च स्तरीय यूरेनियम भंडार को पूरी तरह से सौंप दे, जिस पर ईरान सहमत नहीं है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाइट हाउस और तेहरान किसी बीच के रास्ते पर सहमत हो पाते हैं या फिर स्थिति और अधिक बिगड़ती है। वाइट हाउस ने आधिकारिक बयान में संकेत दिया है कि दोनों पक्ष एक संभावित समझौते के करीब हैं, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि यदि कूटनीति विफल रहती है, तो अमेरिका के पास अन्य सख्त विकल्प भी मौजूद हैं। ट्रंप का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का संकेत सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं को भी जीवित रखता है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद में होने वाली संभावित वार्ता पर टिकी हैं। कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि क्या दोनों देश अपने अहंकार को छोड़कर भविष्य की सुरक्षा के लिए झुकेंगे या फिर पश्चिम एशिया एक बार फिर एक बड़े संघर्ष की आग में झुलसने के लिए तैयार है। यह संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय शांति और वैश्विक सुरक्षा के समीकरणों को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है
अमेरिका-ईरान विवाद डोनाल्ड ट्रंप परमाणु समझौता इस्लामाबाद वार्ता पश्चिम एशिया तनाव