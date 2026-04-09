अमेरिकी-ईरान युद्ध की आंतरिक कहानी: ट्रंप ने कैसे युद्ध का फैसला किया

यह रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर युद्ध के फैसले के पीछे की कहानी बताती है। इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भूमिका, शीर्ष अधिकारियों के विरोध और युद्ध के संभावित परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। यह एक अंदरूनी कहानी है जो व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई घटनाओं को उजागर करती है।

अमेरिका - ईरान युद्ध : एक अंदरूनी कहानी\11 फरवरी 2026 की सुबह, एक काली एसयूवी व्हाइट हाउस के बाहर रुकी। इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सवार थे। उनके हाथ में एक प्रेजेंटेशन था, जिसका लक्ष्य अमेरिका को युद्ध में धकेलना था। सिचुएशन रूम में मौजूद तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू की बात सुनी, मुस्कुराए और कहा, “मुझे यह अच्छा लग रहा है।” इस एक वाक्य ने इतिहास की दिशा बदल दी। सीआईए (CIA) ने नेतन्याहू की योजना को हास्यास्पद बताया था। सीनेटर मार्को रुबियो ने भी इसे खारिज करते हुए

कहा कि यह बकवास है। जेडी वेंस, जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, और जनरल केन लगातार चेतावनी देते रहे। लेकिन 26 फरवरी की शाम को ट्रंप ने कहा, “हमें लगता है कि हमें हमला करना चाहिए।” यह निर्णय अमेरिका-ईरान युद्ध की आधारशिला बना, जो 11 फरवरी को शुरू हुआ था। यह घटनाक्रम केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि उस निर्णय की कहानी है जिसके कारण अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध का फैसला किया। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद लोग जानते थे कि यह युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है, फिर भी उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुलकर इसका विरोध किया, लेकिन उनकी आपत्तियों को अनसुना कर दिया गया। एक जनरल ने हर जोखिम को उजागर किया, लेकिन वह सीधे तौर पर इनकार नहीं कर सके। इन सबके बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे, जिन्होंने एक घंटे के भीतर ट्रंप को वह विश्वास दिला दिया जो अमेरिका की अपनी खुफिया एजेंसियों ने अब तक उन्हें नहीं दिलाया था।\न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आगामी पुस्तक के लिए की गई रिपोर्टिंग के आधार पर एक विस्तृत खबर प्रकाशित की है, जिसमें इस महत्वपूर्ण निर्णय की पृष्ठभूमि और प्रक्रिया का खुलासा किया गया है। यह खबर बताती है कि ईरान पर हमले का फैसला कैसे लिया गया। इसमें बताया गया है कि कैसे नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध के लिए राजी किया, जबकि अमेरिका के अपने खुफिया विशेषज्ञ और अन्य शीर्ष अधिकारी इसके खिलाफ थे। किताब में यह भी उजागर किया गया है कि कैसे राजनीतिक और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने इस विनाशकारी निर्णय को प्रभावित किया। यह युद्ध, जिसका अनुमानित परिणाम विनाशकारी था, कैसे एक ऐसे नेता के नेतृत्व में शुरू हुआ जिसने युद्ध के खतरों को कम करके आंका और युद्ध में शामिल होने के संभावित परिणामों को नजरअंदाज किया। रिपोर्ट में उन लोगों की भूमिकाओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने युद्ध का विरोध किया, लेकिन उन्हें सुना नहीं गया। इस कहानी में नैतिक और राजनीतिक दायित्वों, खुफिया ব্যর্থताओं और व्यक्तिगत संबंधों की जटिलताओं पर प्रकाश डाला गया है। इस घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा नीतियों को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना के बाद, अमेरिका और इजराइल के बीच संबंध और भी मजबूत हुए, जबकि ईरान के साथ तनाव चरम पर पहुंच गया। इस युद्ध के कारण मध्य पूर्व में राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया, जिसके परिणाम आज भी महसूस किए जा रहे हैं।\इस घटनाक्रम ने अमेरिकी विदेश नीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। युद्ध के परिणामस्वरूप अमेरिका की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ और दुनिया भर में अमेरिकी नेतृत्व पर सवाल उठाए गए। युद्ध के बाद, अमेरिका को ईरान के साथ एक और संघर्ष में शामिल होने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सहारा लेना पड़ा। इस घटना ने भविष्य में सैन्य अभियानों के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे राजनीतिक दबाव, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और खुफिया जानकारी की गलत व्याख्या ने एक विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। इसमें उन लोगों की बहादुरी और दृढ़ संकल्प को भी उजागर किया गया है, जिन्होंने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई, भले ही उन्हें अनसुना कर दिया गया। यह कहानी नेताओं की ज़िम्मेदारी, सैन्य कार्रवाई के जोखिमों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक देती है। अंततः, यह कहानी सत्ता, कूटनीति और युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बारे में है, और यह इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि कैसे गलत निर्णय इतिहास की धारा बदल सकते हैं। यह युद्ध मध्य पूर्व में अस्थिरता का एक और कारण बना, जिससे क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद में वृद्धि हुई। इस घटना ने अमेरिका की विदेश नीति को फिर से परिभाषित किया और दुनिया को दिखाया कि निर्णय लेने में किस प्रकार के खतरे मौजूद हैं





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