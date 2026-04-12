अमेरिका-ईरान तनाव: ट्रंप का सख्त बयान, परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य पर तीखी प्रतिक्रिया

पाकिस्तान में शांति वार्ता के विफल होने के बाद, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ कड़ा बयान जारी किया है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने में विफलता, परमाणु कार्यक्रम और संभावित सैन्य कार्रवाई पर चर्चा की गई है। ट्रम्प ने ईरान पर समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर हो गई है। उन्होंने इस्लामाबाद में भारत-पाकिस्तान शांति वार्ता का भी जिक्र किया।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे वैश्विक राजनीति में भूचाल आ गया है। पाकिस्तान में शांति वार्ता विफल होने के बाद, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ बेहद सख्त बयान जारी किया है, जो वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बन गया है। ट्रम्प ने ईरान पर होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के वादे का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जिससे दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता, डर और संकट का माहौल बन गया है। उनके अनुसार, यह कदम अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति

के लिए एक गंभीर खतरा है और ईरान के गैर-जिम्मेदाराना रवैये ने वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दी है। ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान पर समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने का भी आरोप लगाया, जिससे समुद्री जहाजों के लिए खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी जहाज मालिक ऐसे खतरनाक क्षेत्र में जाने का जोखिम नहीं उठाएगा। ट्रम्प ने आगे कहा कि ईरान की इस हरकत से उसकी छवि को नुकसान पहुंचा है और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने एक बार फिर ईरान से तुरंत इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को खोलने का आह्वान किया।\ट्रम्प ने अपने पोस्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम पर लगभग 20 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, ट्रम्प ने दावा किया कि ईरान की नौसेना, वायु सेना और रक्षा प्रणाली कमजोर हो चुकी है और उन्होंने अमेरिका की सैन्य शक्ति का भी उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने कोई भी हमला किया या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न की, तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ट्रम्प ने यह भी कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर। वैश्विक समुदाय इस स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है, क्योंकि इस टकराव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।\ट्रम्प ने अपने पोस्ट में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित एक बैठक का भी उल्लेख किया, जहां शांति वार्ता हुई थी। उन्होंने दावा किया कि इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित बड़े युद्ध को रोकने पर चर्चा हुई, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी। उन्होंने इस वार्ता को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास के रूप में वर्णित किया, जिसने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद की। ट्रम्प ने इस बात पर जोर दिया कि बातचीत और कूटनीति संघर्षों को हल करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए आवश्यक हैं। उनके बयान से एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर प्रकाश पड़ता है, साथ ही यह भी संकेत मिलता है कि विभिन्न देशों को इस मुद्दे को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस घटनाक्रम का वैश्विक प्रभाव दूरगामी हो सकता है, और यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। ट्रम्प का यह बयान एक ऐसे समय में आया है जब दुनिया कई भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है, और यह स्पष्ट है कि इस तनाव को कम करने और शांति बनाए रखने के लिए तत्काल और ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। यह स्थिति वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है





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