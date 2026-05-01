अमेरिका में आंध्र प्रदेश के छात्र की आत्महत्या: परिवार की मदद के लिए भारतीय समुदाय आगे आया

अमेरिका में नौकरी न मिलने के तनाव में एक आंध्र प्रदेश के छात्र ने आत्महत्या कर ली। भारतीय समुदाय ने परिवार की मदद के लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया है। सरकार भी सहायता प्रदान करने के लिए आगे आई है।

अमेरिका में एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के एक युवा छात्र इरागानाबोयिना चंदू ने आत्महत्या कर ली। चंदू, जिनकी उम्र मात्र 26 वर्ष थी, ने हाल ही में शिकागो से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी। डिग्री हासिल करने के बाद, वे नौकरी की तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन लंबे समय तक प्रयास करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इस निराशा और आर्थिक दबाव के कारण वे गहरे मानसिक तनाव में चले गए थे। चंदू के परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, उनके पिता एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं। चंदू पर अपनी पढ़ाई के लिए लिए गए कर्ज का भी बोझ था, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई थी। चंदू की इस हृदयविदारक घटना ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय को गहरा सदमा पहुंचाया है। भारतीय समुदाय ने चंदू के परिवार की मदद के लिए तुरंत कदम उठाया है। उन्होंने एक ऑनलाइन फंड जुटाने का अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य चंदू के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने और उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस अभियान को लोगों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, और दो दिनों के भीतर ही 76,500 अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। फंड जुटाने का लक्ष्य 1,20,000 अमेरिकी डॉलर रखा गया है। जुटाए गए धन का उपयोग चंदू के पार्थिव शरीर को भारत भेजने के खर्च (लगभग 25,000 डॉलर) को पूरा करने और उनकी पढ़ाई के लिए लिए गए कर्ज को चुकाने में किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, और फ्लाइट की उपलब्धता के आधार पर चंदू के पार्थिव शरीर को रविवार तक भारत भेजा जा सकता है। इस घटना पर आंध्र प्रदेश सरकार ने भी संज्ञान लिया है और त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश से सहायता की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से इस मामले में मदद करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने भी आश्वासन दिया है कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। यह घटना एक युवा प्रतिभा के नुकसान और बेरोजगारी की गंभीर समस्या को उजागर करती है। चंदू की कहानी हमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता की याद दिलाती है। चंदू के परिवार और दोस्तों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें इस दुखद घड़ी में शक्ति मिले। यह घटना भारतीय समुदाय में शोक की लहर लेकर आई है और सभी लोग चंदू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चंदू की मृत्यु एक चेतावनी है कि हमें अपने आसपास के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए.

अमेरिका में एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के एक युवा छात्र इरागानाबोयिना चंदू ने आत्महत्या कर ली। चंदू, जिनकी उम्र मात्र 26 वर्ष थी, ने हाल ही में शिकागो से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी। डिग्री हासिल करने के बाद, वे नौकरी की तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन लंबे समय तक प्रयास करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इस निराशा और आर्थिक दबाव के कारण वे गहरे मानसिक तनाव में चले गए थे। चंदू के परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, उनके पिता एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं। चंदू पर अपनी पढ़ाई के लिए लिए गए कर्ज का भी बोझ था, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई थी। चंदू की इस हृदयविदारक घटना ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय को गहरा सदमा पहुंचाया है। भारतीय समुदाय ने चंदू के परिवार की मदद के लिए तुरंत कदम उठाया है। उन्होंने एक ऑनलाइन फंड जुटाने का अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य चंदू के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने और उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस अभियान को लोगों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, और दो दिनों के भीतर ही 76,500 अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि जमा हो चुकी है। फंड जुटाने का लक्ष्य 1,20,000 अमेरिकी डॉलर रखा गया है। जुटाए गए धन का उपयोग चंदू के पार्थिव शरीर को भारत भेजने के खर्च (लगभग 25,000 डॉलर) को पूरा करने और उनकी पढ़ाई के लिए लिए गए कर्ज को चुकाने में किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, और फ्लाइट की उपलब्धता के आधार पर चंदू के पार्थिव शरीर को रविवार तक भारत भेजा जा सकता है। इस घटना पर आंध्र प्रदेश सरकार ने भी संज्ञान लिया है और त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश से सहायता की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से इस मामले में मदद करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने भी आश्वासन दिया है कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। यह घटना एक युवा प्रतिभा के नुकसान और बेरोजगारी की गंभीर समस्या को उजागर करती है। चंदू की कहानी हमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता की याद दिलाती है। चंदू के परिवार और दोस्तों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें इस दुखद घड़ी में शक्ति मिले। यह घटना भारतीय समुदाय में शोक की लहर लेकर आई है और सभी लोग चंदू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चंदू की मृत्यु एक चेतावनी है कि हमें अपने आसपास के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए





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