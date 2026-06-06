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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया गया है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया गया है।
ईरानअमेरिकी राष्ट्रपतिडोनाल्ड ट्रंप
📆06-06-2026 13:21:00
📰NBT Hindi News
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पास अब सिर्फ 21 प्रतिशत मिसाइल क्षमता ही बची है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पास अब सिर्फ 21 प्रतिशत मिसाइल क्षमता ही बची है। उन्होंने ईरान ी नेताओं के अहंकार को शांति समझौता न होने का कारण बताया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद ईरान की सेना पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पास अब अपनी मिसाइल क्षमता का सिर्फ 21% हिस्सा ही बचा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की परमाणु महत्वकांक्षा को कुचल दिया जाएगा। ट्रंप का यह बयान तब आया है, जब अमेरिका ने ईरान के रडार साइट पर हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि यह एक्शन ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया है। उसने ईरान की सभी मिसाइल ों और ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया। NBC न्यूज के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा, हमें पता है कि उनके ड्रोन कहां हैं और उनकी ड्रोन फैक्टरियां कहां हैं। ज्यादातर ड्रोन फैक्टरियां नष्ट कर दी गई हैं...

और मिसाइल बनाने वाले ज्यादातर इलाके भी तबाह कर दिए गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें ठीक-ठीक पता है कि ईरान के पास अभी कितनी मिसाइलें और ड्रोन हैं, तो ट्रंप ने कहा कि वह बताना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें लगभग सही संख्या पता है कि तेहरान के पास ऐसे कितने हथियार बचे हैं। ट्रंप ने कहा, उनके पास कुछ मिसाइलें हैं। उनके पास कुछ ड्रोन हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिशत के हिसाब से, ईरान के पास शायद 21% या 22% मिसाइलें बची हैं। ट्रंप ने साफ किया कि यह प्रतिशत भी बहुत सारी मिसाइलें हैं, लेकिन 28 फरवरी को US-इज़राइली हमले शुरू होने से पहले ईरान के पास जितनी मिसाइलें थीं, यह उससे बहुत कम है। जब उनसे पूछा गया कि कई दौर की बातचीत के बाद भी अमेरिका और ईरान किसी शांति समझौते पर क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, तो ट्रंप ने इस लंबी प्रक्रिया के लिए ईरानी नेतृत्व के अहंकार को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि वे ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें लगभग पूरी तरह से पंगु बना दिया गया है। उन्होंने कहा, वे अहंकारी हैं। उन्हें ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे करेंगे। उनके पास कोई और चारा नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार संपन्न देश बनने से रोकने का अपना मकसद काफी हद तक हासिल कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि हमें परमाणु हथियार के खतरे को खत्म करना था। हम ऐसा नहीं होने देने वाले थे। उन्होंने आगे कहा कि हमने इसे काफी हद तक पूरा कर लिया है, आप देखेंगे, और किसी न किसी तरह, यह काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि या तो यह किसी समझौते से खत्म होगा या फिर किसी मुश्किल तरीके से। उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों का भी जिक्र किया और दावा किया कि ईरान की नौसेना की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास कोई नौसेना नहीं है। चार दिनों में 159 जहाजों को निशाना बनाया गया। उन्होंने इस अभियान को अमेरिकी सैन्य ताकत का सबूत बताया और कहा कि संघर्ष के दौरान लगाई गई नाकाबंदी अभूतपूर्व थी। उन्होंने कहा कि ऐसी नाकाबंदी पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अभी भी ईरान से जुड़े 'अधूरे कामों' को निपटा रहा है। उन्होंने कहा कि हम ईरान में कुछ अधूरे कामों को ठीक कर रहे हैं

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ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य क्षमता मिसाइल ड्रोन परमाणु हथियार शांति समझौता

 

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