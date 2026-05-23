अमेरिका फर्स्ट वीजा कार्यक्रम का एलान: भारत और अमेरिका के संबंधों में नया अध्याय और भारतीयों के लिए बड़े अवसर

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद अमेरिका फर्स्ट वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य व्यापारिक पेशेवरों को प्राथमिकता देना और दोनों देशों के बीच रणनीतिक व आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करना है।

अमेरिका और भारत के बीच कूटनीतिक संबंधों को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके परिणामस्वरूप ' अमेरिका फर्स्ट वीजा ' कार्यक्रम की घोषणा की गई। यह कार्यक्रम केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की उस रणनीतिक सोच का हिस्सा है जिसके तहत वह उन पेशेवरों को प्राथमिकता देना चाहता है जो न केवल तकनीकी रूप से सक्षम हैं, बल्कि जो दोनों देशों के बीच व्यावसायिक, रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मार्को रूबियो ने अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग के उद्घाटन के अवसर पर इस नई वीजा व्यवस्था का विवरण साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नई व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य उन विशेषज्ञों और पेशेवरों को सुगम मार्ग प्रदान करना है जो अमेरिकी हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। यह प्रणाली न केवल वीजा आवेदकों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि उन अमेरिकी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी मददगार साबित होगी जो विदेशों में अमेरिकी मिशनों का संचालन कर रहे हैं। रूबियो ने यह भी रेखांकित किया कि इस डिजिटल और आधुनिक शेड्यूलिंग टूल के आने से अमेरिकी सरकार के प्रशासनिक खर्चों में कमी आएगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और सटीक हो जाएगी। बैठक का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित रहा। मार्को रूबियो ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट किया कि अमेरिका किसी भी स्थिति में ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाजार को नियंत्रित करने या उसे बंधक बनाने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने भारत को यह आश्वासन दिया कि अमेरिका अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं के माध्यम से भारत की ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने में पूरी मदद करेगा, ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और वह किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भर न रहे। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संघर्ष का समाधान केवल संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण प्रयासों के माध्यम से ही संभव है। पीएम मोदी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया की भलाई और वैश्विक स्थिरता के लिए काम करना जारी रखेंगे। दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने और सैन्य अभ्यासों के माध्यम से आपसी समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति जताई, ताकि इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी वातावरण बना रहे। आर्थिक मोर्चे पर, दोनों देशों ने व्यापारिक सहयोग को गहरा करने और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स पर मिलकर काम करने का निर्णय लिया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के 'मिशन 500' लक्ष्य की समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य साल 2030 तक दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को दोगुना करना है। मार्को रूबियो ने इस बात की सराहना की कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय व्यवसायों का अमेरिकी बाजार पर भरोसा बढ़ा है। रूबियो ने विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच के व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख किया और कहा कि यह गहरा जुड़ाव दोनों देशों के रिश्तों को एक नई मजबूती प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता दूरदर्शी हैं और वे केवल तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रूबियो ने संकेत दिया कि आने वाले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच कई और महत्वपूर्ण और रोमांचक घोषणाएं की जाएंगी, जो रक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगी। उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि एक व्यवस्थित और सुरक्षित कांसुलर व्यवस्था इस साझेदारी की रीढ़ है, और 'अमेरिका फर्स्ट' वीजा इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है.

अमेरिका और भारत के बीच कूटनीतिक संबंधों को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके परिणामस्वरूप 'अमेरिका फर्स्ट वीजा' कार्यक्रम की घोषणा की गई। यह कार्यक्रम केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की उस रणनीतिक सोच का हिस्सा है जिसके तहत वह उन पेशेवरों को प्राथमिकता देना चाहता है जो न केवल तकनीकी रूप से सक्षम हैं, बल्कि जो दोनों देशों के बीच व्यावसायिक, रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मार्को रूबियो ने अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग के उद्घाटन के अवसर पर इस नई वीजा व्यवस्था का विवरण साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नई व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य उन विशेषज्ञों और पेशेवरों को सुगम मार्ग प्रदान करना है जो अमेरिकी हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। यह प्रणाली न केवल वीजा आवेदकों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि उन अमेरिकी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी मददगार साबित होगी जो विदेशों में अमेरिकी मिशनों का संचालन कर रहे हैं। रूबियो ने यह भी रेखांकित किया कि इस डिजिटल और आधुनिक शेड्यूलिंग टूल के आने से अमेरिकी सरकार के प्रशासनिक खर्चों में कमी आएगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और सटीक हो जाएगी। बैठक का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित रहा। मार्को रूबियो ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट किया कि अमेरिका किसी भी स्थिति में ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाजार को नियंत्रित करने या उसे बंधक बनाने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने भारत को यह आश्वासन दिया कि अमेरिका अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं के माध्यम से भारत की ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने में पूरी मदद करेगा, ताकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और वह किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भर न रहे। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संघर्ष का समाधान केवल संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण प्रयासों के माध्यम से ही संभव है। पीएम मोदी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया की भलाई और वैश्विक स्थिरता के लिए काम करना जारी रखेंगे। दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने और सैन्य अभ्यासों के माध्यम से आपसी समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति जताई, ताकि इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी वातावरण बना रहे। आर्थिक मोर्चे पर, दोनों देशों ने व्यापारिक सहयोग को गहरा करने और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स पर मिलकर काम करने का निर्णय लिया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के 'मिशन 500' लक्ष्य की समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य साल 2030 तक दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को दोगुना करना है। मार्को रूबियो ने इस बात की सराहना की कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय व्यवसायों का अमेरिकी बाजार पर भरोसा बढ़ा है। रूबियो ने विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच के व्यक्तिगत संबंधों का उल्लेख किया और कहा कि यह गहरा जुड़ाव दोनों देशों के रिश्तों को एक नई मजबूती प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता दूरदर्शी हैं और वे केवल तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रूबियो ने संकेत दिया कि आने वाले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच कई और महत्वपूर्ण और रोमांचक घोषणाएं की जाएंगी, जो रक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगी। उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि एक व्यवस्थित और सुरक्षित कांसुलर व्यवस्था इस साझेदारी की रीढ़ है, और 'अमेरिका फर्स्ट' वीजा इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अमेरिका फर्स्ट वीजा मार्को रूबियो नरेंद्र मोदी भारत-अमेरिका संबंध व्यापार और निवेश

United States Latest News, United States Headlines