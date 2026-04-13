अमेरिका ने ईरान पर समुद्री नाकाबंदी की घोषणा की, तनाव बढ़ा

अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर सहमति न बनने के कारण तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए समुद्री नाकाबंदी की घोषणा की है, जो ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों को लक्षित करेगी। ईरान ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है, जबकि अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है।

वाशिंगटन, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिससे तनाव और बढ़ गया है। इसके परिणामस्वरूप, ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका 13 अप्रैल से ईरान ी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों पर पूर्ण समुद्री नाकाबंदी लागू करना शुरू कर देगा। यह कदम यूएस सेंट्रल कमांड (सीईएनटीसीओएम) ने राष्ट्रपति के आदेश के बाद उठाया है और इसका उद्देश्य ईरान ी बंदरगाहों में आने-जाने वाले सभी समुद्री यातायात को रोकना है, जिसमें अरब की खाड़ी और

ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित बंदरगाह भी शामिल हैं। सीईएनटीसीओएम ने स्पष्ट किया है कि यह नाकाबंदी सभी देशों के जहाजों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के लागू की जाएगी। हालांकि, अमेरिकी सेना होर्मुज जलडमरूमध्य से गैर-ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों को नहीं रोकेगी। सीईएनटीसीओएम की एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह नाकाबंदी सोमवार को शाम 7:30 बजे आईएसटी से शुरू होगी। वाणिज्यिक नाविकों को आधिकारिक नौवहन चेतावनियों पर नज़र रखने और क्षेत्र में काम करते समय अमेरिकी नौसेना बलों के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अन्य मोर्चों पर प्रगति के बावजूद, ईरान के साथ बातचीत उसके परमाणु लक्ष्यों को लेकर रुक गई है। ट्रंप के इस बयान के कुछ घंटे बाद ही सीईएनटीसीओएम की यह विज्ञप्ति जारी हुई। ट्रंप ने कहा, 'अधिकांश मुद्दों पर सहमति हो गई थी, लेकिन जो एकमात्र मुद्दा वास्तव में मायने रखता था, वह परमाणु था और उस पर कोई सहमति नहीं बनी।' अमेरिकी नौसेना होर्मुज जलडमरूमध्य में आने या जाने की कोशिश करने वाले सभी जहाजों को रोकने की प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने ईरान पर जलडमरूमध्य में नौसैनिक खदानों के खतरे का फायदा उठाकर वैश्विक स्तर पर शोषण करने का आरोप लगाया। होर्मुज जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा गलियारा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'जो कोई भी गैरकानूनी टोल देता है, उसे खुले समुद्र में सुरक्षित मार्ग नहीं मिलेगा।' अमेरिकी सेना जलडमरूमध्य में ईरानियों द्वारा बिछाई गई खदानों को भी निष्क्रिय करना शुरू कर देगी। हालांकि, ईरान ने इस कदम का कड़ा विरोध किया, जिससे पता चलता है कि नाकाबंदी के कारण लगभग आखिरी बातचीत पटरी से उतर गई। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान ने युद्ध को समाप्त करने के लिए सद्भावना से काम किया था और नाकाबंदी का सामना करने से पहले वह एक समझौते से बस कुछ ही कदम दूर था। उन्होंने कहा, 'सद्भावना से सद्भावना उत्पन्न होती है। दुश्मनी से दुश्मनी उत्पन्न होती है।' इस विवाद पर नज़र रखने वाले विश्लेषकों का मानना ​​है कि यह विवाद ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में नौसैनिक खदानों से संबंधित अनिश्चितता का इस्तेमाल करके वैश्विक शिपिंग पर दबाव डालने का प्रयास है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार, ईरान द्वारा कुछ प्रमुख समुद्री मार्गों को 'खतरनाक क्षेत्र' घोषित करने के बाद जहाजों को अपने सामान्य और सुरक्षित शिपिंग मार्ग छोड़ने पड़े। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें ईरान के नियंत्रण वाले जलक्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद, इन जहाजों पर सुरक्षा शुल्क भी लगाया गया। समूह ने कहा, 'यह सुरक्षा शुल्क समुद्री कानून के तहत अवैध है। जलडमरूमध्य से सटे किसी भी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत आवाजाही को प्रतिबंधित करने या शुल्क लेने का अधिकार नहीं है।' विश्लेषकों ने कहा कि खदानों के खतरे ने तेल की कीमतों और शिपिंग बीमा की लागत को बढ़ा दिया है, भले ही सीधे हमले न हुए हों। अमेरिकी नौसेना ने इस रणनीति का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। यूएसएस फ्रैंक ई. पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी जैसे विध्वंसक जहाजों ने सुरक्षित मार्ग प्रदर्शित करने और खदानों को साफ करने के प्रयास शुरू करने के लिए जलडमरूमध्य को पार किया है। सीईएनटीसीओएम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि सुरक्षित मार्ग को जल्द से जल्द नागरिक शिपिंग के साथ साझा किया जाएगा। आईएएनएस केके/एएस डिस्क्लेमर: यह आईएएनएस समाचार फ़ीड से सीधे प्रकाशित खबर है। इसके साथ न्यूज़ नेशन टीम ने किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है। ऐसे में संबंधित खबर के संबंध में कोई भी जिम्मेदारी न्यूज़ एजेंसी की ही होगी





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