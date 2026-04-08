अमेरिका-ईरान संघर्ष: पाकिस्तान की मध्यस्थता का पर्दाफाश, अमेरिकी हितों के लिए निभाई भूमिका?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता का प्रयास विफल रहा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान पर अमेरिका ने ईरान के साथ युद्धविराम कराने का दबाव डाला था, लेकिन यह प्रयास अमेरिकी हितों को साधने वाला साबित हुआ। पाकिस्तान ने खुद को शांति स्थापित करने वाले देश के रूप में पेश किया, लेकिन उसके प्रस्तावों में अमेरिकी रणनीति की झलक दिखाई दी।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, पाकिस्तान ने खुद को शांति स्थापित करने वाले देश के रूप में पेश करने की कोशिश की। हालांकि, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की पटकथा कहीं और लिखी गई थी। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान पर ईरान के साथ अस्थायी युद्धविराम कराने के लिए दबाव डाला था। इस प्रयास ने पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक सुविधाजनक माध्यम के तौर पर नजर आ रहा था। अमेरिका ने
जहां ईरान के खिलाफ अपना रुख सख्त किया, वहीं पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया, लेकिन उसके प्रस्तावों में स्वतंत्र या संतुलित शांति पहल के बजाय अमेरिकी रणनीतिक हितों की झलक ज्यादा दिखाई दी।\माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वह ईरान को लड़ाई में सीजफायर स्वीकार करने के लिए मनाए। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलना था, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की भूमिका इस समझौते को एक मुस्लिम-बहुल देश की ओर से आए प्रस्ताव के रूप में पेश करने की थी, ताकि तेहरान के लिए इसे स्वीकार करना अपेक्षाकृत आसान हो सके। इस बैक-चैनल कोशिश की कमान पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के हाथ में थी, जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के साथ कई बार तत्काल बातचीत की। इन संपर्कों में डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और राजदूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। वॉशिंगटन एक तरफ बढ़ती तेल कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी ओर वह लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष से भी बचना चाहता था। पाकिस्तान ने युद्धविराम पहल को अपनी कूटनीतिक सफलता के तौर पर पेश करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो इस प्रस्ताव की घोषणा सोशल मीडिया पर भी कर दी।\हालांकि, यह रणनीति जल्द ही विफल हो गई, जब उनके पोस्ट पर गलती से ड्राफ्ट का लेबल नजर आया। इससे यह खुलासा हो गया कि यह घोषणा कितनी जल्दबाजी में और संभवतः सुनियोजित तरीके से की गई थी। वास्तव में, पाकिस्तान एक स्वतंत्र वार्ताकार कम और एक मध्यस्थ ज्यादा नजर आया। उसने अमेरिका द्वारा तैयार 15 बिंदुओं वाले प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, ईरान की प्रतिक्रियाओं को पहुंचाया और अलग-अलग युद्धविराम समय-सीमाएं सुझाईं। इससे यह धारणा और मजबूत हुई कि वह अमेरिका के लिए एक माध्यम की भूमिका निभा रहा था। पाकिस्तान की इस पहल को कई लोगों ने अमेरिका के हितों को साधने के तौर पर देखा, जिससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसकी भूमिका पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया है। यह दिखाता है कि कैसे भू-राजनीतिक दबाव और हितों के टकराव से कूटनीतिक प्रयास प्रभावित हो सकते हैं, और एक देश की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। इस पूरी घटना ने पाकिस्तान की कूटनीतिक क्षमता और भूमिका को पुनर्परिभाषित करने का भी काम किया है
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