अमेरिका-ईरान वार्ता: जेडी वेंस के नेतृत्व में क्यों, ट्रंप के दामाद-दोस्त बाहर?

पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता: जेडी वेंस कर रहे हैं नेतृत्व, ट्रंप के दामाद और दोस्त पिछली सीट पर। जानें क्यों?

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में प्रतिनिधिमंडल स्तर की एक महत्वपूर्ण वार्ता आयोजित की गई। इस वार्ता में अमेरिका का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जो ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने वाली पिछली किसी भी टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर वेंस ईरान को समझौते तक लाने में सफल होते हैं, तो यह उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। दोनों देशों के बीच करीब 40 दिनों तक चला संघर्ष फिलहाल रुक गया है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किये ने मध्यस्थता की

भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका और ईरान दोनों ने ही कुछ समय के लिए युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, लेबनान पर इजरायल के लगातार जारी हमलों से इस संघर्ष विराम के टूटने की भी आशंका बनी हुई है। इस बीच, शनिवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा। वेंस यहां ईरान के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चाओं में भाग लेंगे, जिसमें युद्ध विराम को पूर्ण शांति की दिशा में आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी।\इस दौरान, कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों अमेरिका ने पिछली बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, जैरेड कुशनर, और उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को ईरान से बातचीत के लिए नहीं भेजा? इस बार जेडी वेंस क्यों पाकिस्तान में ईरान से बात करने पहुंचे हैं? ईरान के लिए वेंस का आना क्या मायने रखता है? और खुद जेडी वेंस के राजनीतिक करियर के लिए यह बातचीत कितनी महत्वपूर्ण है? दरअसल, ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद, ईरान से बातचीत की जिम्मेदारी राष्ट्रपति ने कुशनर और विटकॉफ को सौंपी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, कुशनर और विटकॉफ ईरान की ओर से परमाणु कार्यक्रम को लेकर दिए गए वादों के बावजूद समझौते को आगे नहीं बढ़ा पाए। इसके विपरीत, समझौतों में सकारात्मक बातचीत के बावजूद, अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद से ही ईरान का आरोप रहा है कि कुशनर और विटकॉफ ने ट्रंप को गलत सूचनाएं दीं और वे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि कुशनर और विटकॉफ के साथ युद्ध से पहले हुई वार्ताओं का इस्तेमाल शांति के बजाय केवल सैन्य तैयारियों को पूरा करने और समय निकालने की एक कूटनीति के रूप में किया गया था। जब कुशनर और विटकॉफ ने जिनेवा में पिछले दौर की वार्ता का नेतृत्व किया था, तो उसके कुछ ही समय बाद अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले शुरू कर दिए थे, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई सहित कई नेताओं की मृत्यु हुई थी। इसे कुशनर और विटकॉफ की ओर से एक धोखा माना गया था। इस कड़वे अनुभव और भरोसे की भारी कमी के कारण, ईरान ने ट्रंप प्रशासन को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वह विटकॉफ और कुशनर के साथ दोबारा बातचीत में शामिल नहीं होना चाहता।\पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत का नेतृत्व करने के लिए, ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को चुना है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, वेंस को एक अनुभवी राजनेता के रूप में देखा जाता है, जो जटिल कूटनीतिक स्थितियों को संभालने में कुशल हैं। दूसरा, वेंस को ईरान के साथ बातचीत के लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वे पहले की टीमों से जुड़े नहीं हैं। तीसरा, वेंस को ईरान के साथ एक सफल समझौते पर पहुंचने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति माना जाता है, जिससे उनके राजनीतिक कद में वृद्धि हो सकती है। अंततः, ट्रंप शायद यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत अधिक विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से हो, जिससे युद्ध या टकराव की संभावना कम हो सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति बनाए रखना चाहता है, और वेंस को इस भूमिका के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस बातचीत के परिणाम न केवल दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित करेंगे, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में स्थिरता पर भी असर डालेंगे। इससे यह भी पता चलेगा कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर किस हद तक प्रतिबद्ध है। वार्ता की सफलता दोनों देशों के भविष्य के संबंधों और क्षेत्र में शांति के लिए महत्वपूर्ण है





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