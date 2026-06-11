अमेरिका 'बर्थ टूरिज्म' पर कड़ाई, वीजा रद्दी और फर्जी मामलों को गिरोत

अमेरिका ने जन्म के जरिए नागरिकता पाने की कोशिशों को रोकने के लिए विशिष्ट वीजा नीतियों को सख्त बनाया है। विदेश विभाग ने कहा कि वीजा एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार, और इस उद्देश्य से यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।

अमेरिका ने ' बर्थ टूरिज्म ' के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। इस अभियान के तहत अब सख्ती बढ़ी है कि बच्चों को अमेरिका में जन्म दिलवाकर उसके नागरिकता प्राप्त करने की कोशिशें मुश्किल हो जाएंगी। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, ऐसी यात्रा के उद्देश्य से वीजा के लिए आवेदन करने वालों पर अब इनकार किया जाएगा और मौजूदा वीजा भी रद्द किए जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि वीजा एक अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है, और सरकार उन नेटवर्कों को खत्म करने में जुड़ी है जो लोगों को केवल प्रसव के उद्देश्य से अमेरिका भेजने का काम करते हैं। यह तथ्य है कि अमेरिका में बच्चा जन्म दिलवाना स्वतंत्र रूप से गैर-कानूनी नहीं है, परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब यात्रा के बाद में वीजा इंटरव्यू के दौरान अपना वास्तविक उद्देश्य छुपाया जाता है या बिचौलियों और एजेंटों की मदद से पूरी योजना बनाई जाती है। विश्व के विभागों में इस अभियान का बड़ा पैमाना सामने आया है। पश्चिम अफ्रीका में 100 से अधिक विदेश ी नागरिकों से जुड़ा एक बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ, जो फर्जी दस्तावेज ों के जरिए लोगों को अमरीका भेज रहा था। यूरोप में 2024 के बाद से 400 से अधिक संदिग्ध मामलों की पहचान हो गई है। उत्तरी अफ्रीका में भी 100 से अधिक मामलों में वीजा रद्द कर दिए गए। कानूनी एजेंसियों ने इन नेटवर्कों से जुड़े 6 कंपनियों का इस्तेमाल भी दस्तावेजीकृत किया है जो फर्जी दस्तावेज , वीजा दलालों और प्रशिक्षण प्रदान करने में शामिल थीं। कुल मिलाकर, यूरोप में 400 से अधिक और अफ्रीका में 200 से अधिक संदिग्ध मामलों में वीजा रद्दी कर दी गई है.

अमेरिका ने 'बर्थ टूरिज्म' के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। इस अभियान के तहत अब सख्ती बढ़ी है कि बच्चों को अमेरिका में जन्म दिलवाकर उसके नागरिकता प्राप्त करने की कोशिशें मुश्किल हो जाएंगी। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, ऐसी यात्रा के उद्देश्य से वीजा के लिए आवेदन करने वालों पर अब इनकार किया जाएगा और मौजूदा वीजा भी रद्द किए जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि वीजा एक अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है, और सरकार उन नेटवर्कों को खत्म करने में जुड़ी है जो लोगों को केवल प्रसव के उद्देश्य से अमेरिका भेजने का काम करते हैं। यह तथ्य है कि अमेरिका में बच्चा जन्म दिलवाना स्वतंत्र रूप से गैर-कानूनी नहीं है, परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब यात्रा के बाद में वीजा इंटरव्यू के दौरान अपना वास्तविक उद्देश्य छुपाया जाता है या बिचौलियों और एजेंटों की मदद से पूरी योजना बनाई जाती है। विश्व के विभागों में इस अभियान का बड़ा पैमाना सामने आया है। पश्चिम अफ्रीका में 100 से अधिक विदेशी नागरिकों से जुड़ा एक बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ, जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को अमरीका भेज रहा था। यूरोप में 2024 के बाद से 400 से अधिक संदिग्ध मामलों की पहचान हो गई है। उत्तरी अफ्रीका में भी 100 से अधिक मामलों में वीजा रद्द कर दिए गए। कानूनी एजेंसियों ने इन नेटवर्कों से जुड़े 6 कंपनियों का इस्तेमाल भी दस्तावेजीकृत किया है जो फर्जी दस्तावेज, वीजा दलालों और प्रशिक्षण प्रदान करने में शामिल थीं। कुल मिलाकर, यूरोप में 400 से अधिक और अफ्रीका में 200 से अधिक संदिग्ध मामलों में वीजा रद्दी कर दी गई है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बर्थ टूरिज्म अमेरिकी वीजा नियम नागरिकता फर्जी दस्तावेज विदेश विभाग

United States Latest News, United States Headlines