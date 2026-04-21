अमेरिका-ईरान तनाव: युद्धविराम की उल्टी गिनती शुरू, तेहरान ने दी दो टूक चेतावनी

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, नाकेबंदी, पाकिस्तान में होने वाली वार्ता और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण।

ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा वर्तमान तनाव एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक ईरान के साथ कोई स्थायी समझौता नहीं हो जाता, तब तक ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रम्प का मानना है कि पिछले एक सप्ताह से जारी यह कड़े प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं और अमेरिका इस संघर्ष में एक मजबूत स्थिति में बना हुआ है। वहीं, दूसरी ओर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने इन धमकियों को सिरे

से खारिज करते हुए कहा है कि ईरान दबाव में आकर कोई बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका सीजफायर की शर्तों को तोड़कर बातचीत को एक ऐसे मोड़ पर ले जाना चाहता है जहाँ ईरान को घुटने टेकने पड़ें या फिर युद्ध का बहाना मिल सके। यह वाकयुद्ध ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच अस्थायी युद्धविराम की समय सीमा बुधवार को समाप्त होने जा रही है। कूटनीतिक मोर्चे पर हलचल तेज है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय डेलिगेशन पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है, जहाँ बातचीत का दूसरा दौर आयोजित होने की संभावना है। हालांकि, ईरान ने इस बातचीत के लिए कड़ी शर्तें रखी हैं। गालिबाफ ने साफ किया है कि वे केवल तभी चर्चा में शामिल होंगे जब अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व जेडी वेंस स्वयं करें। इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सेरेना होटल को खाली करवा लिया गया है। इस बीच, होर्मुज स्ट्रेट में तनाव का असर समुद्री व्यापार पर भी साफ दिख रहा है, जहाँ अमेरिकी बलों द्वारा ईरानी जहाजों को रोकने और वापस लौटने के लिए मजबूर करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार, अब तक 27 जहाजों को ईरान से संबंधित गतिविधियों के कारण रास्ते से मोड़ा गया है। इस भू-राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव वित्तीय बाजारों पर भी गहरा पड़ता दिख रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प के बयानों और घोषणाओं के ठीक पहले बाजारों में असामान्य ट्रेडिंग पैटर्न देखे गए हैं, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ ट्रेडर्स बड़े फैसलों से पहले ही करोड़ों डॉलर का दांव लगा रहे हैं। दूसरी ओर, अमेरिका में भी इस युद्ध के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, जहां पूर्व सैनिकों ने वाशिंगटन में प्रदर्शन कर ईरान के साथ किसी भी सैन्य टकराव को रोकने की मांग की है। ट्रम्प ने रेडियो इंटरव्यू के जरिए यह चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो उन्हें ऐसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान का कहना है कि उन्होंने पिछले दो हफ्तों में अपनी रक्षात्मक तैयारी को और मजबूत किया है। अब पूरी दुनिया की नजरें बुधवार शाम की उस समय सीमा पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि क्या मध्य पूर्व में शांति लौटेगी या फिर यह क्षेत्र एक और बड़े युद्ध की आग में झुलस जाएगा





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