अमेरिका में ग्रीन कार्ड के नए नियमों को लेकर एक स्पष्टीकरण आया है। इससे हजारों H-1B वर्कर्स और स्कॉलर्स को ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए अमेरिका छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अमेरिका में ग्रीन कार्ड के नए नियम ों को लेकर एक स्पष्टीकरण आया है। इससे हजारों H-1B वर्कर्स और स्कॉलर्स को ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए अमेरिका छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सफाई ऐसे समय पर आई है, जब ग्रीन कार्ड नियमों की वजह से भारतीयों में अफरातफरी मच गई थी। अमेरिका में अगर किसी को स्थायी रूप से रहना है, तो उसे ग्रीन कार्ड लेना होता है। इसे हासिल करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। USCIS के प्रवक्ता जैक काहलर ने न्यूजवीक को बताया कि देश को आर्थिक लाभ मुहैया कराने वाले या राष्ट्रीय हित में काम कर रहे लोगों को ग्रीन कार्ड आवेदन के दौरान अमेरिका में रहने की इजाजत मिल सकती है.
अमेरिका में ग्रीन कार्ड के नए नियमों को लेकर एक स्पष्टीकरण आया है। इससे हजारों H-1B वर्कर्स और स्कॉलर्स को ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए अमेरिका छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सफाई ऐसे समय पर आई है, जब ग्रीन कार्ड नियमों की वजह से भारतीयों में अफरातफरी मच गई थी। अमेरिका में अगर किसी को स्थायी रूप से रहना है, तो उसे ग्रीन कार्ड लेना होता है। इसे हासिल करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। USCIS के प्रवक्ता जैक काहलर ने न्यूजवीक को बताया कि देश को आर्थिक लाभ मुहैया कराने वाले या राष्ट्रीय हित में काम कर रहे लोगों को ग्रीन कार्ड आवेदन के दौरान अमेरिका में रहने की इजाजत मिल सकती है
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