अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर दोनों देशों के नेताओं ने एक बेहतरीन श्रेणी की घोषणा की है, जिसमें होर्मुज खोलने और नौसेना ब्लॉक हटाने की बात शामिल है. यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति पर गहरा प्रभाव डालेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ शांति समझौता पूरा होने की घोषणा की है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने होर्मुज को टोल-फ्री खोलने की पूरी मंजूरी दे दी है और अमेरिकी नौसेना द्वारा लगाए गए ब्लॉकेड को तुरंत हटाने का आदेश दिया है.

यह घोषणा दो देशों के बीच उलझनों को हल करने में एक महत्वपूर्ण पहल की तरह देखी जा रही है. होर्मुज स्तंभ एक प्रमुख नीडरलैंड-ईरान ऑयल पाइपलाइन का हिस्सा है और इस ऐंटरप्राइज पर अमेरिकी नौसेना के द्वारा लगाए गए ब्लॉकेड का उल्लंघन विभिन्न वैश्विक ऊर्जा बाजारों में चिंता पैदा कर रहा था. ट्रंप के अनुसार, नई शांति समझौते के तहत अमेरिका ईरान के पेट्रोलियम निर्यात पर सभी प्रतिबंध हटाएगा और देश के विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करेगी.

यह चरण अमेरिका-ईरान संबंधों में एक नई युग की शुरुआत की ओर संकेत करता है जो कई दशकों तक तनाव से प्रभावित रहा है





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