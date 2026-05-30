अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में गांबिया-झंडे वाले जहाज को इरानी बंदरगाह तक पहुँचने से रोका

ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ने गांबिया झंडे वाले जहाज के इरान के बंदरगाह की ओर जाने के प्रयास पर चेतावनी के बावजूद हेलफायर मिसाइल से इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे निष्क्रिय कर दिया। यह घटना इरान के साथ युद्धविराम के संदर्भ में नाकेबंदी के पालन से संबंधित है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हाल ही में ओमान की खाड़ी में एक गांबिया के झंडे वाला व्यावसायिक जहाज, जिसे "एम/वी लियान स्टार" कहा जाता है, इरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज पर अमेरिकी सैन्य ने बार-बार चेतावनी भेजी, लेकिन क्रू ने निर्देशों को अनदेखा करते हुए मार्ग आगे बढ़ाया। इसके जवाब में, अमेरिकी वायु सेना के एक लड़ाकू विमान ने हेलफायर मिसाइल से जहाज के इंजन रूम पर प्रहार किया, जिससे इंजन पूरी तरह ठप हो गया और जहाज को कार्यशील स्थिति से बाहर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि इरान के साथ चल रहे युद्धविराम के प्रावधान के तहत नाकेबंदी को लागू करने के लिए अमेरिकी नौसैनिक बल समुद्र में चौकस निगरानी कर रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत अब तक पाँच व्यावसायिक जहाजों को इसी तरह के तरीके से निष्क्रिय किया जा चुका है, और 116 जहाजों को रोककर उनके मार्गों में बदलाव किया गया है। अमेरिकी सेना ने स्पष्ट रूप से अपने निर्णय की पुष्टि की कि इस समुद्री मार्ग पर किसी भी तरह की राहत देने का इरादा नहीं है। इस घटना के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि इरान के साथ युद्धविराम लागू होने के बावजूद, नाकेबंदी उल्लंघन को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाना आवश्यक है। अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह इरान के सामरिक नाकेबंदी के नियमों को पूरी तरह लागू करेगा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत अपने हितों की रक्षा करेगा। यह कार्रवाई इरान के बंदरगाहों की पहुँच को अवरुद्ध करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हाल ही में ओमान की खाड़ी में एक गांबिया के झंडे वाला व्यावसायिक जहाज, जिसे "एम/वी लियान स्टार" कहा जाता है, इरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज पर अमेरिकी सैन्य ने बार-बार चेतावनी भेजी, लेकिन क्रू ने निर्देशों को अनदेखा करते हुए मार्ग आगे बढ़ाया। इसके जवाब में, अमेरिकी वायु सेना के एक लड़ाकू विमान ने हेलफायर मिसाइल से जहाज के इंजन रूम पर प्रहार किया, जिससे इंजन पूरी तरह ठप हो गया और जहाज को कार्यशील स्थिति से बाहर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि इरान के साथ चल रहे युद्धविराम के प्रावधान के तहत नाकेबंदी को लागू करने के लिए अमेरिकी नौसैनिक बल समुद्र में चौकस निगरानी कर रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत अब तक पाँच व्यावसायिक जहाजों को इसी तरह के तरीके से निष्क्रिय किया जा चुका है, और 116 जहाजों को रोककर उनके मार्गों में बदलाव किया गया है। अमेरिकी सेना ने स्पष्ट रूप से अपने निर्णय की पुष्टि की कि इस समुद्री मार्ग पर किसी भी तरह की राहत देने का इरादा नहीं है। इस घटना के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि इरान के साथ युद्धविराम लागू होने के बावजूद, नाकेबंदी उल्लंघन को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाना आवश्यक है। अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह इरान के सामरिक नाकेबंदी के नियमों को पूरी तरह लागू करेगा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत अपने हितों की रक्षा करेगा। यह कार्रवाई इरान के बंदरगाहों की पहुँच को अवरुद्ध करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है
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