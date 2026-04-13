अमेरिका-ईरान शांति वार्ता: इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा, जंग खत्म करने के प्रयासों पर संकट

अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ़्ते के सीजफायर के बाद इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थता जारी रखेंगे, जबकि परमाणु मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। हवाई हमले की धमकी भी जारी है।

अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ़्ते के युद्धविराम के बाद इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता किसी ठोस परिणाम तक नहीं पहुंच पाई। जंग पर अभी तक पूर्ण विराम नहीं लग सका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस्लामाबाद में वार्ता के बावजूद पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थ अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। उनका उद्देश्य मतभेदों को दूर करके मध्य पूर्व में युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचना है।

Axios में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 12 अप्रैल को तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने अलग-अलग अपने पाकिस्तानी समकक्ष से फोन पर बात की। इसके बाद, दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के सैयद अब्बास अराघची से भी बातचीत की। यह उम्मीद की जा रही है कि 21 अप्रैल को युद्धविराम समाप्त होने से पहले कोई समझौता हो सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अगर ईरान 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में रखे गए प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो समझौता संभव है।

इस बीच, पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट की है, जिससे बातचीत की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं। रजा अमीरी मोगदम ने कहा कि इस्लामाबाद की बातचीत असफल नहीं रही, बल्कि इसने एक कूटनीतिक प्रक्रिया की नींव रखी है। उन्होंने लिखा, “अगर भरोसा और इच्छाशक्ति मजबूत होती है, तो सभी पक्षों के हितों के लिए एक स्थायी ढांचा तैयार किया जा सकता है।”

21 घंटे तक चली अमेरिका-ईरान वार्ता में मुख्य विवाद परमाणु मुद्दों को लेकर रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) को रोक दे और अपने भंडार को खत्म करे। इसके अतिरिक्त, जमा धन की मात्रा जारी करने के मुद्दे पर भी मतभेद बने हुए हैं। सोमवार से नौसैनिक नाकाबंदी के बाद बातचीत और अधिक जटिल होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं कि वे ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करने से रोकना चाहते हैं।

यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार, नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में आने-जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, अगर नाकाबंदी के बावजूद ईरान अपना रुख नहीं बदलता है, तो ट्रम्प दोबारा हवाई हमले शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। संभावित निशानों में पावर प्लांट और रेलवे लाइन जैसे नागरिक ढांचे भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर हमले की धमकी ट्रम्प पहले भी दे चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिन्होंने अमेरिकी वार्ता टीम का नेतृत्व किया, बिना किसी ठोस नतीजे के इस्लामाबाद से लौट गए।

इसके बावजूद, एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि वेंस अभी भी समझौते की उम्मीद कर रहे हैं। इन घटनाक्रमों के बीच, क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच के मुद्दों को हल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले पर बारीकी से नज़र रखे हुए है और उम्मीद करता है कि जल्द ही कोई समझौता हो जाएगा जो क्षेत्र में स्थिरता लाएगा।





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अमेरिका ईरान शांति वार्ता इस्लामाबाद युद्धविराम मध्य पूर्व

United States Latest News, United States Headlines