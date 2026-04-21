अमेरिका-ईरान शांति वार्ता पर अनिश्चितता के बादल: जेडी वेंस की इस्लामाबाद यात्रा टली

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता को बड़ा झटका लगा है। ईरान की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया न मिलने के कारण उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इस्लामाबाद यात्रा स्थगित कर दी गई है, जिससे मध्य-पूर्व में फिर से युद्ध छिड़ने की आशंका तेज हो गई है।

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा है। शांति बहाली और संघर्षविराम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की महत्वपूर्ण वार्ता फिलहाल टल गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को इन वार्ताओं के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन ईरान की तरफ से कोई भी सकारात्मक संकेत या प्रतिक्रिया न मिलने के कारण उनकी यात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब

क्षेत्र में तनाव चरम पर है और कूटनीतिक प्रयासों की विफलता से फिर से युद्ध शुरू होने का खतरा गहरा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, जेडी वेंस को मंगलवार सुबह इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरनी थी, जहाँ से बुधवार को वार्ता का दूसरा चरण शुरू होना था। संयोगवश, इसी दिन अमेरिका और ईरान के बीच वर्तमान में प्रभावी युद्धविराम की समय सीमा भी समाप्त हो रही है। यदि इस अवधि के भीतर किसी नए समझौते पर सहमति नहीं बनती है, तो संघर्ष के फिर से भड़कने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अमेरिकी राजनयिक इस बात को लेकर बेहद सतर्क हैं कि क्या ईरान के वार्ताकारों के पास अंतिम निर्णय लेने के लिए पूर्ण अधिकार हैं या नहीं। व्हाइट हाउस के सूत्रों का हवाला देते हुए वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि यात्रा में देरी का एक कारण वेंस की वाशिंगटन में चल रही नीतिगत बैठकें भी हैं। हालांकि, मुख्य कारण ईरान का मौन ही माना जा रहा है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने स्पष्ट किया है कि उनकी ओर से अभी तक किसी भी प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान नहीं भेजा गया है। ईरान का यह रुख संकेत देता है कि वह इस समझौते को लेकर अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है या फिर वह अपनी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करने का इंतजार कर रहा है। वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आक्रामक मुद्रा बनाए रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर ईरान पर खुलेआम युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने सीएनबीसी के साथ एक साक्षात्कार में यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी स्थिति में झुकने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की नौसेना, वायुसेना और उनके नेतृत्व को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया है, जिससे उनके पास वार्ता की मेज पर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जब राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि क्या बुधवार की समय सीमा बीत जाने के बाद अमेरिका सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा, तो उन्होंने संकेत दिए कि सैन्य बमबारी एक बेहतर रणनीति हो सकती है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और यदि कूटनीति विफल रहती है, तो बल का प्रयोग निश्चित है। यह कूटनीतिक गतिरोध अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। यदि वार्ता पुनः पटरी पर नहीं आती है, तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संपूर्ण मध्य-पूर्व की स्थिरता पर पड़ेगा। वैश्विक बाजार, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना भी बढ़ गई है। वर्तमान में, विश्व की निगाहें वाशिंगटन और तेहरान के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या ईरान अंतिम समय में बातचीत के लिए राजी होगा या क्षेत्र एक बार फिर से विनाशकारी युद्ध की आग में झुलसेगा, यह आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल, अमेरिकी प्रशासन पूरी तरह से अपनी रणनीतिक समीक्षा में लगा हुआ है ताकि किसी भी संभावित हमले या रक्षात्मक कदम के लिए कमर कसी जा सके





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