अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बाद वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार में राहत, भारत में उत्साह

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य के मार्ग के खुलने की संभावना से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार में राहत की उम्मीद बढ़ी है. भारतीय जहाज 'दिशा' की प्रत्यक्ष यात्रा इस मार्ग से होने वाली पहली आयातित खंड है, जिससे भारत को तेल भंडार मिलने की उम्मीद है. तेल की कीमतों में गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होने की संभावना है. शांति समझौते के बाद वैश्विक बाजारों में भरोसा बढ़ा और निवेशकों में सकारात्मक रुझान देखने को मिला है.

अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार में राहत के संकेत दिखाई देने लगे हैं. हालांकि इजरायल को ये डील समझ नहीं आ रही है और उसने अपनी ओर से हमले जारी रखें हैं.

इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन इस अमेरिका-ईरान के बीच हुई डील ने भारत को बड़ी खुशखबरी दी है. जी हां भारत के लिए इस डील से बड़ी राहत की खबर सामने आई है. दरअसल कई महीनों से तनाव और संघर्ष का केंद्र बने पश्चिम एशिया में अब हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है.

इसी बीच भारतीय व्यापार जगत के लिए भी एक सकारात्मक खबर सामने आई है. भारतीय मालवाहक जहाज 'दिशा' अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने की तैयारी में है. इस घटनाक्रम को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है. लंबे समय से इस समुद्री मार्ग पर बढ़े तनाव के कारण जहाजरानी गतिविधियां प्रभावित थीं, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी असर पड़ा था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जहaż 'दिशा' उन शुरुआती व्यावसायिक जहाजों में शामिल हो सकता है, जो शांति समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित रूप से गुजरेंगे. यदि यह यात्रा सफल रहती है तो यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए भरोसे की वापसी का संकेत माना जाएगा. बताया जा रहा है कि 18 जून को दिशा के भारत पहुंचने की उम्मीद है. इस जहाज के पहुंचते ही तेल का बड़ा भंडार भारत को मिल जाएगा.

जो बड़ी राहत की बात है. होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की तेल आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है. वैश्विक स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर विभिन्न देशों तक पहुंचता है. ऐसे में इस मार्ग के खुलने से न केवल जहाजरानी गतिविधियां सामान्य होंगी, बल्कि तेल बाजार को भी स्थिरता मिलने की उम्मीद है.

अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में भी तेजी से बदलाव देखने को मिला. निवेशकों को उम्मीद है कि क्षेत्र में तनाव कम होने से तेल आपूर्ति पर बना दबाव घटेगा और बाजार में स्थिरता लौटेगी. इसी उम्मीद के चलते वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई क्रूड दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह सामान्य रूप से संचालित होने लगता है तो तेल की कीमतों में और नरमी आ सकती है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट का सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल सकता है. इससे आयात बिल कम होने के साथ-साथ परिवहन और उत्पादन लागत पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक नियंत्रित रहती हैं तो भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी राहत मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि इसका अंतिम फैसला तेल कंपनियों और सरकारी नीतियों पर निर्भर करेगा. शांति समझौते के बाद निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है. ऊर्जा, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में सकारात्मक रुझान देखने को मिला है.

वैश्विक वित्तीय बाजारों में भी यह संकेत मिला है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिल सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे. यदि होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही बिना किसी बाधा के जारी रहती है और अमेरिका-ईरान समझौते का प्रभाव जमीन पर दिखाई देता है, तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लौट सकती है.

भारतीय जहाज 'दिशा' की यात्रा को भी इसी बदलाव की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है. इसके सफल संचालन से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक नया सकारात्मक अध्याय शुरू हो सकता है





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