अमेरिका-ईरान युद्धविराम पर ट्रंप का बड़ा फैसला, पाकिस्तान की अपील पर हमले फिलहाल टले

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के अनुरोध पर ईरान के साथ युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में नाकाबंदी जारी रहेगी और सैन्य तैयारी में कोई कमी नहीं की जाएगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक फैसले के तहत ईरान के साथ चल रहे मौजूदा युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। ट्रंप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष अनुरोध पर फिलहाल ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय ईरान की सरकार को एकमत प्रस्ताव

पेश करने का अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी उल्लेख किया कि ईरान की वर्तमान सरकार आंतरिक रूप से बेहद कमजोर और खंडित हो चुकी है, जिसके कारण देश की शासन व्यवस्था पर गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि सैन्य हमलों को रोकने का फैसला लिया गया है, लेकिन ट्रंप ने अपने सैन्य कमांडर्स को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य में घेराबंदी को पूरी तरह से बरकरार रखें और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। अप्रैल 2026 में शुरू हुए इस भीषण अमेरिका-ईरान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की मध्यस्थता में दो सप्ताह का युद्धविराम लागू किया गया था, जिसकी समयसीमा मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि को समाप्त होने वाली थी। इस विस्तार के साथ ही, ट्रंप प्रशासन ने यह संकेत दिया है कि वे कूटनीतिक समाधान के लिए दरवाजे खुले रखना चाहते हैं, लेकिन सैन्य दबाव कम करने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। यह कदम वैश्विक भू-राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जहाँ अमेरिका अपनी शर्तों पर शांति वार्ता को आगे बढ़ाना चाहता है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है, वहां अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी अब और भी अधिक सशक्त हो गई है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक तेहरान कोई ठोस समझौता करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। पूर्व में ईरान द्वारा इस जलमार्ग को बंद करने की धमकी और कुछ व्यावसायिक जहाजों से जबरन टोल वसूलने की कोशिशों के बाद अमेरिका ने यह नाकाबंदी शुरू की थी। हाल ही में एक ईरानी कार्गो जहाज को जब्त करने की घटना ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। ट्रंप के अनुसार, यह नाकाबंदी ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में निर्णायक साबित हो रही है और जब तक कोई स्थाई शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक इस आर्थिक और सैन्य घेराबंदी में कोई ढील नहीं दी जाएगी। अमेरिकी प्रशासन का यह रुख स्पष्ट करता है कि युद्धविराम का अर्थ केवल हमलों को रोकना है, ना कि अपनी रणनीतिक पकड़ को ढीला करना





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