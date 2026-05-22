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अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने पद छोड़ा, पति का इलाज के लिए

राजनीति News

अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने पद छोड़ा, पति का इलाज के लिए
तुलसी गबार्डअमेरिकी खुफिया प्रमुखपद छोड़
📆22-05-2026 19:14:00
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अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने अपने पति अब्राहम के दुर्लभ बोन कैंसर इलाज के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके फैसले की सराहना करते हुए एरॉन लुकास को कार्यवाहक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त करने का एलान किया।

अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने अपने पति अब्राहम के दुर्लभ बोन कैंसर इलाज के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके फैसले की सराहना करते हुए एरॉन लुकास को कार्यवाहक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त करने का एलान किया। तुलसी गबार्ड ने अपने पत्र में लिखा कि आने वाले सप्ताह और महीने उनके परिवार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनका अपने पति के साथ रहना जरूरी है। गबार्ड ने लिखा, मेरे पति अब्राहम ने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है। मैं उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकती कि वह इस लड़ाई का सामना अकेले करें और मैं इतने व्यस्त सरकारी पद पर बनी रहूं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताते हुए कहा कि पिछले डेढ़ साल तक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए सम्मान की बात रही। तुलसी गबार्ड के इस्तीफे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गबार्ड ने अपने कार्यकाल में शानदार काम किया और प्रशासन उन्हें मिस करेगा। ट्रंप ने लिखा, तुलसी गबार्ड ने बेहतरीन काम किया है। उनके पति गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और वह सही कारणों से अपने परिवार के साथ रहना चाहती हैं। मुझे भरोसा है कि अब्राहम जल्द स्वस्थ होंगे। तुलसी गबार्ड के पद छोड़ ने के बाद ट्रंप प्रशासन ने अंतरिम व्यवस्था भी तय कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि वर्तमान प्रिंसिपल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एरॉन लुकास को कार्यवाहक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया जाएगा। तुलसी गबार्ड ट्रंप प्रशासन में भारतीय मूल की उन प्रमुख रिपब्लिकन नेताओं में शामिल थीं, जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में उनकी भूमिका अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने की थी। इस पद को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में बेहद अहम माना जाता है.

अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने अपने पति अब्राहम के दुर्लभ बोन कैंसर इलाज के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके फैसले की सराहना करते हुए एरॉन लुकास को कार्यवाहक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त करने का एलान किया। तुलसी गबार्ड ने अपने पत्र में लिखा कि आने वाले सप्ताह और महीने उनके परिवार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनका अपने पति के साथ रहना जरूरी है। गबार्ड ने लिखा, मेरे पति अब्राहम ने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है। मैं उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकती कि वह इस लड़ाई का सामना अकेले करें और मैं इतने व्यस्त सरकारी पद पर बनी रहूं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताते हुए कहा कि पिछले डेढ़ साल तक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय की जिम्मेदारी संभालना उनके लिए सम्मान की बात रही। तुलसी गबार्ड के इस्तीफे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गबार्ड ने अपने कार्यकाल में शानदार काम किया और प्रशासन उन्हें मिस करेगा। ट्रंप ने लिखा, तुलसी गबार्ड ने बेहतरीन काम किया है। उनके पति गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और वह सही कारणों से अपने परिवार के साथ रहना चाहती हैं। मुझे भरोसा है कि अब्राहम जल्द स्वस्थ होंगे। तुलसी गबार्ड के पद छोड़ने के बाद ट्रंप प्रशासन ने अंतरिम व्यवस्था भी तय कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि वर्तमान प्रिंसिपल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एरॉन लुकास को कार्यवाहक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया जाएगा। तुलसी गबार्ड ट्रंप प्रशासन में भारतीय मूल की उन प्रमुख रिपब्लिकन नेताओं में शामिल थीं, जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में उनकी भूमिका अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने की थी। इस पद को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में बेहद अहम माना जाता है

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तुलसी गबार्ड अमेरिकी खुफिया प्रमुख पद छोड़ पति का इलाज

 

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