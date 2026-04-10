अमेरिका-ईरान वार्ता: इस्लामाबाद में युद्धविराम को स्थायी बनाने पर चर्चा, ट्रंप ने हमले की चेतावनी दी

अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम को स्थायी बनाने के लिए इस्लामाबाद में बातचीत शनिवार को होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत विफल होने पर ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी युद्धपोत तैयार हैं। वार्ता में यूरेनियम, होर्मुज जलडमरूमध्य, क्षेत्रीय संगठनों को समर्थन, मिसाइल कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंध जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस बातचीत के नतीजे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसके परिणाम से युद्ध या शांति का निर्धारण होगा।
अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम को स्थायी बनाने के लिए इस्लामाबाद में बातचीत शनिवार को आयोजित होगी। हालांकि, बातचीत से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर यह वार्ता विफल होती है, तो अमेरिकी युद्धपोत ईरान पर दोबारा हमले के लिए तैयार हैं और उन पर पहले से भी अधिक शक्तिशाली हथियार तैनात किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान वाले यह समझने में विफल हो रहे हैं कि उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। वे केवल थोड़े समय के लिए दुनिया को परेशान कर सकते हैं,
क्योंकि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग हैं। सच्चाई यह है कि वे आज जीवित हैं तो केवल बातचीत के कारण। कुछ सप्ताह पहले, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमले किए थे। ट्रंप के अपने शब्दों में, 'हमने उन्हें तबाह कर दिया था।' इसके बाद, दोनों देशों के बीच दो सप्ताह का युद्धविराम, यानी अस्थायी रूप से युद्ध रोकने का समझौता हुआ। यह समझौता बहुत नाजुक है। इसी को मजबूत करने और आगे की शर्तों को निर्धारित करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वार्ता तय की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार को एक साक्षात्कार दिया। इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी युद्धपोतों पर पहले से भी बेहतर और अधिक शक्तिशाली हथियार पहले ही तैनात किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बातचीत से कोई समझौता नहीं होता है, तो इन हथियारों का उपयोग किया जाएगा और यह बहुत प्रभावी ढंग से किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। ईरान की ओर से कौन बातचीत में शामिल होगा? ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालीबाफ इस्लामाबाद में बातचीत में भाग लेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अराघची ने युद्ध से पहले भी बातचीत में कहा था कि ईरान को यूरेनियम को समृद्ध करने का पूरा अधिकार है। यूरेनियम का मुद्दा क्या है? यूरेनियम एक ऐसी धातु है जिसे एक विशेष प्रक्रिया से गुजारने पर परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। ईरान का कहना है कि उसे यूरेनियम को इस प्रक्रिया से गुजारने का अधिकार है। अमेरिका को डर है कि ईरान इसी यूरेनियम से परमाणु बम बना सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग सामने आकर कहते हैं कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन मीडिया से कहते हैं कि वे यूरेनियम को समृद्ध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि वे सच बोल रहे हैं या झूठ। बातचीत में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? इस्लामाबाद की बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ईरान के पास लगभग 1000 पाउंड, यानी लगभग 450 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम, जमीन के नीचे गहरे बंकरों में दबा हुआ है, उसे अमेरिका को सौंपना होगा। दूसरा मुद्दा है होर्मुज की खाड़ी को पूरी तरह से खोलना। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल समुद्री मार्ग है, और अब तक बहुत कम जहाज वहां से गुजर पाए हैं। तीसरा मुद्दा है कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह जैसे क्षेत्रीय संगठनों को जो पैसा और हथियार देता है, वह बंद करे। चौथा मुद्दा है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, यानी लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट कार्यक्रम का भविष्य। और पांचवां मुद्दा है कि ईरान चाहता है कि अमेरिका उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध, यानी पाबंदियां हटाए। बातचीत के नतीजे पर दुनिया की नजरें क्यों हैं? अगर यह बातचीत सफल होती है, तो युद्ध पूरी तरह से रुक जाएगा, होर्मुज खाड़ी खुलेगी और तेल की कीमतें कम होंगी। इसका सीधा असर भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन अगर बातचीत टूटती है, तो ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि जहाजों पर हथियार तैयार हैं और हमले फिर से शुरू हो जाएंगे
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