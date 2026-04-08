अमेरिका और ईरान दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमत, मध्यस्थता में पाकिस्तान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और ईरान दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं, जिससे स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को फिर से खोलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पाकिस्तान इस समझौते में मध्यस्थता कर रहा है और इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने वाली है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की है कि वे ईरान के साथ दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। इस समझौते के तहत, अमेरिका और इज़राइल स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ को फिर से खोलने की एवज़ में कुछ समय के लिए हमले रोकेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी पुष्टि की है कि तेहरान ने इस युद्धविराम का समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि इन दो हफ़्तों के दौरान स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से सुरक्षित गुजरना ईरान ी सेना के सहयोग से ही संभव होगा। युद्धविराम समझौते में मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान के

प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने कहा कि यह समझौता लेबनान और अन्य क्षेत्रों में भी लागू होगा और तत्काल प्रभावी होगा। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होगी।\ट्रम्प द्वारा युद्धविराम की घोषणा के बाद, कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने ईरान के प्रति उनकी धमकियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने युद्धविराम समझौते के बावजूद, ट्रम्प को पद से हटाने की मांग की है। यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों पक्षों के बीच तनाव काफी समय से बढ़ा हुआ था, और यह समझौता संभावित रूप से क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। समझौते के ऐलान के बाद, वैश्विक बाज़ारों में भी प्रतिक्रिया देखी गई। अमेरिका में तेल की कीमतों में 17% से अधिक की गिरावट आई, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख शेयर बाज़ार मज़बूती के साथ खुले। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस समझौते का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा।\इस समझौते में, स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ की सुरक्षा और उस क्षेत्र से जहाजरानी के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने पर भी ज़ोर दिया गया है। यह वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और किसी भी तरह की अशांति का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। युद्धविराम से दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद है, और इससे राजनयिक प्रयासों के लिए भी जगह बनेगी। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटनाक्रम पर करीब से नज़र रख रहा है, और उम्मीद है कि यह समझौता स्थायी शांति स्थापित करने में मदद करेगा। पाकिस्तान की मध्यस्थता को दोनों देशों के बीच विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत को लेकर भी उम्मीदें हैं। यह देखना बाकी है कि यह समझौता कितना कारगर साबित होता है और क्या यह क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता ला पाएगा





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