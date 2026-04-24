अमेरिका-ईरान तनाव: वार्ता विफल, ट्रंप ने समझौते की जल्दबाजी को खारिज किया

शांति वार्ता के विफल होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी जल्दबाजी में समझौते से इनकार किया है और सैन्य कार्रवाई की संभावना को खुला रखा है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया है।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति एक बार फिर गंभीर होती जा रही है। शांति वार्ता के प्रयास विफल होने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ किसी भी तरह की जल्दबाजी में समझौता करने का उनका कोई इरादा नहीं है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी पूर्व निर्धारित समय-सीमा में बंधने के लिए तैयार नहीं है और सैन्य रूप से देश ने मजबूत स्थिति प्राप्त कर ली है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका समझौते की संभावना तलाश रहा है, लेकिन अगर समझौता नहीं होता है तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू की जा सकती है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अपनी सख्त नीति दोहराई, जोर देकर कहा कि किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किसी को भी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को तेज करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना समुद्री मार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में एक ईरान ी टैंकर को जब्त करने का दावा किया है। इससे पहले, ईरान पर तीन कार्गो जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। इन घटनाओं के कारण होर्मुज स्ट्रेट , जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है, लगभग ठप हो गया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर बताते हुए दावा किया कि ईरान ी नौसेना और वायु सेना लगभग निष्क्रिय हो चुकी है और उनके विमानरोधी सिस्टम भी प्रभावी नहीं रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईरान का नेतृत्व कमजोर हो गया है और देश में आंतरिक संघर्ष बढ़ रहा है। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा किए गए परमाणु समझौते की कड़ी आलोचना की, इसे एक त्रुटिपूर्ण समझौता बताते हुए कहा कि इसने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान को परमाणु बम बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के संबंध में ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई ठोस और संतोषजनक समझौता नहीं हो जाता, तब तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। उनका तर्क है कि यदि यह जलमार्ग खुलता है, तो ईरान को प्रतिदिन भारी मात्रा में आर्थिक लाभ होगा, जो वर्तमान स्थिति में अमेरिका के लिए स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप ने कहा, “हम होर्मुज स्ट्रेट को खोल देंगे, लेकिन अभी यह बंद है और इस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। ईरान ी अधिकारियों ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरा मानना है कि यदि हम होर्मुज स्ट्रेट खोलते हैं, तो ईरान प्रतिदिन 500 मिलियन डॉलर कमाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वे इस मामले के सुलझने तक इतना लाभ कमाएं। इसलिए, मैंने इसे बंद रखा है। यह स्ट्रेट तभी खुलेगा जब कोई समझौता हो जाएगा।” इस स्थिति ने वैश्विक तेल बाजारों में अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ा दी है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट के समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में.
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति एक बार फिर गंभीर होती जा रही है। शांति वार्ता के प्रयास विफल होने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ किसी भी तरह की जल्दबाजी में समझौता करने का उनका कोई इरादा नहीं है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी पूर्व निर्धारित समय-सीमा में बंधने के लिए तैयार नहीं है और सैन्य रूप से देश ने मजबूत स्थिति प्राप्त कर ली है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका समझौते की संभावना तलाश रहा है, लेकिन अगर समझौता नहीं होता है तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू की जा सकती है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अपनी सख्त नीति दोहराई, जोर देकर कहा कि किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किसी को भी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को तेज करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना समुद्री मार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में एक ईरानी टैंकर को जब्त करने का दावा किया है। इससे पहले, ईरान पर तीन कार्गो जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। इन घटनाओं के कारण होर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है, लगभग ठप हो गया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर बताते हुए दावा किया कि ईरानी नौसेना और वायु सेना लगभग निष्क्रिय हो चुकी है और उनके विमानरोधी सिस्टम भी प्रभावी नहीं रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईरान का नेतृत्व कमजोर हो गया है और देश में आंतरिक संघर्ष बढ़ रहा है। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा किए गए परमाणु समझौते की कड़ी आलोचना की, इसे एक त्रुटिपूर्ण समझौता बताते हुए कहा कि इसने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान को परमाणु बम बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के संबंध में ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई ठोस और संतोषजनक समझौता नहीं हो जाता, तब तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। उनका तर्क है कि यदि यह जलमार्ग खुलता है, तो ईरान को प्रतिदिन भारी मात्रा में आर्थिक लाभ होगा, जो वर्तमान स्थिति में अमेरिका के लिए स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप ने कहा, “हम होर्मुज स्ट्रेट को खोल देंगे, लेकिन अभी यह बंद है और इस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। ईरानी अधिकारियों ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरा मानना है कि यदि हम होर्मुज स्ट्रेट खोलते हैं, तो ईरान प्रतिदिन 500 मिलियन डॉलर कमाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वे इस मामले के सुलझने तक इतना लाभ कमाएं। इसलिए, मैंने इसे बंद रखा है। यह स्ट्रेट तभी खुलेगा जब कोई समझौता हो जाएगा।” इस स्थिति ने वैश्विक तेल बाजारों में अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ा दी है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संकट के समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में
अमेरिका ईरान डोनाल्ड ट्रंप परमाणु समझौता होर्मुज स्ट्रेट तेल आपूर्ति सैन्य तनाव अंतर्राष्ट्रीय संबंध