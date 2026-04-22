अमेरिकी सेना का बड़ा कदम, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश

अमेरिकी रक्षा विभाग ने 2027 के बजट में ड्रोन, मिसाइल रक्षा प्रणाली और लड़ाकू विमानों की क्षमता बढ़ाने के लिए भारी भरकम निवेश की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना को पूरी तरह तैयार करना है।

अमेरिकी रक्षा विभाग ने आगामी वित्त वर्ष 2027 के लिए एक अत्यंत महत्वाकांक्षी सैन्य बजट प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बदलते युद्ध परिदृश्यों और विशेष रूप से हालिया संघर्षों से मिले अनुभवों के आधार पर अपनी सैन्य क्षमता को कई गुना मजबूत करना है। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को घोषणा की कि इस बजट में ड्रोन तकनीक , उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों और लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण पर अरबों डॉलर का निवेश किया जाएगा। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस व्यापक रक्षा

नीति का हिस्सा है जिसके तहत अमेरिकी रक्षा बजट को 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों का स्पष्ट मानना है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं और अमेरिका को इस दौड़ में सबसे आगे रहने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्रालय की योजना ड्रोन और उनसे संबंधित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर खर्च को तीन गुना बढ़ाने की है, जिसके लिए लगभग 74 अरब डॉलर से अधिक की राशि आवंटित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, गोला-बारूद के भंडार को भरने के लिए 30 अरब डॉलर का बजट प्रस्तावित है, क्योंकि हालिया संघर्षों में मिसाइल इंटरसेप्टर और गोला-बारूद की खपत में भारी वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से पैट्रियट और थाड (THAAD) मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर अत्यधिक दबाव देखा गया है, जिनका उपयोग दुश्मन के सस्ते ड्रोन को मार गिराने में किया जा रहा है। सैन्य विशेषज्ञों का तर्क है कि भविष्य की सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए, लंबी दूरी की प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलों और नई पीढ़ी की रक्षा प्रणालियों में निवेश अनिवार्य है। रक्षा अधिकारी जूल्स हर्स्ट ने पुष्टि की है कि यह निवेश किसी विशिष्ट वर्तमान युद्ध के ऑपरेशनल खर्चों से इतर, दीर्घकालिक रणनीतिक तैयारियों का हिस्सा है। इस व्यापक सैन्य विस्तार योजना में केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट के तहत अमेरिकी सेना में 44,500 अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती करने की योजना है, जो सेना की कुल संख्या में दो प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी। इसके साथ ही, अमेरिका-मेक्सिको सीमा की सुरक्षा के लिए दो अरब डॉलर का विशेष फंड रखा गया है और वर्ष 1962 के बाद से सबसे बड़ा जहाज निर्माण बजट भी पेश किया गया है। पेंटागन का यह कदम दर्शाता है कि अमेरिका भविष्य के संभावित बड़े युद्धों के लिए अपनी तैयारी को पूरी तरह से दुरुस्त करना चाहता है, ताकि वह हर मोर्चे पर अपनी प्रभुत्व बनाए रख सके। यह बजट अमेरिका के सैन्य इतिहास में ड्रोन और उन्नत रक्षा प्रणालियों के लिए किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है, जो आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अमेरिकी रक्षा बजट ड्रोन तकनीक वायु रक्षा प्रणाली पेंटागन सैन्य आधुनिकीकरण

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

2027 உலகக் கோப்பையில் கோலி, ரோகித்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? கம்பீர் சூசக பதில்!Gautam Gambhir on Virat Kohli Rohit Sharma presence in 2027 World Cup: 2027 உலகக் கோப்பையில் விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மாவின் இருப்பு குறித்து தலைமை பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் சூசகமாக பதிலளித்துள்ளார்.

Read more »

2027 चा वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेळणार? स्वतः केलं स्पष्ट, म्हणालाRohit Sharma on 2027 ODI World Cup: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील वनडे मालिकेपूर्वी रोहित शर्माने स्वतः स्पष्ट केलं आहे की तो 2027 चा वर्ल्ड कप खेळणार की नाही.

Read more »

UP 2027 चुनाव की तैयारी, अपना दल एस ने 6 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए, जानें नामUP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस ने 6 जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं।

Read more »

मायावती के अकेले चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान का क्या है मतलब, क्या BJP-SP को घेरने की तैयारीMayawati on UP Election 2027: मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है। इसे यूपी की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

Read more »

मिशन 2027: संगठन की सिफारिश, संस्था की रिपोर्ट; सियासी सच्चाई परख चुनावी रण में कैंडिडेट उतारेंगे अखिलेश यादव!Akhilesh Yadav UP Election 2027: अखिलेश यादव के यूपी चुनाव 2027 की रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पार्टी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर रणनीति की चर्चा है।

Read more »

Janganana 2027: देश भर में आज से शुरू हो गई जनगणना, जानें आपके राज्य में कब होगी काउंटिंगJangadna 2027: देश भर में आज से शुरू हो गई जनगणना, जानें आपके राज्य में कब होगी काउंटिंग Know when Jangadna 2027 happen in your state Census 2027 यूटिलिटीज

Read more »