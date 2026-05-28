अमेरिका का ईरान पर नया हमला: होर्मुज जलडरूमध्य के पास सैन्य ठिकाने पर हमला, कई ड्रोन मार गिराए

अमेरिकी सेना ने ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर बचावात्मक हमला किया, जिसमें कई ड्रोन मार गिराए गए। यह हमला होर्मुज जलडरूमध्य के पास किया गया, जहां ईरानी ड्रोन से अमेरिकी सेना और व्यापारिक जहाजों को खतरा था।

अमेरिकी सेना ने बुधवार रात ईरान के अंदर एक नया सैन्य हमला किया है। यह हमला होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित एक सैन्य ठिकाने पर किया गया, जिससे अमेरिकी सेना और व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने वाले ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बनाया गया। रॉयटर्स के अनुसार, एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ये हमले बचाव में की गई कार्रवाई थे। ईरान ने ड्रोन हमले की कोशिश की थी, जिससे होर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं और व्यापारिक जहाजों को सीधा खतरा पैदा हो गया था। अमेरिकी सेना ने पहले भी ईरान के कई ड्रोन मार गिराए थे और मिसाइल साइट पर बमबारी की थी। होर्मुज जलडरूमध्य दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चिंतित कर दिया है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ये हमले किसी भी आक्रामकता के जवाब में नहीं, बल्कि ईरान ी खतरे से खुद को बचाने के लिए किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यकता पड़ने पर और कार्रवाई करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच यह नवीनतम हमला दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को और बढ़ा सकता है। ईरान ने अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन क्षेत्रीय विश्लेषकों को उम्मीद है कि तेहरान किसी न किसी रूप में जवाब दे सकता है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। होर्मुज जलडरूमध्य में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। यह घटनाक्रम मध्य पूर्व में पहले से ही उथल-पुथल भरे माहौल में नई जटिलता जोड़ता है.

अमेरिकी सेना ने बुधवार रात ईरान के अंदर एक नया सैन्य हमला किया है। यह हमला होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित एक सैन्य ठिकाने पर किया गया, जिससे अमेरिकी सेना और व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने वाले ड्रोन और मिसाइलों को निशाना बनाया गया। रॉयटर्स के अनुसार, एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ये हमले बचाव में की गई कार्रवाई थे। ईरान ने ड्रोन हमले की कोशिश की थी, जिससे होर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं और व्यापारिक जहाजों को सीधा खतरा पैदा हो गया था। अमेरिकी सेना ने पहले भी ईरान के कई ड्रोन मार गिराए थे और मिसाइल साइट पर बमबारी की थी। होर्मुज जलडरूमध्य दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चिंतित कर दिया है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ये हमले किसी भी आक्रामकता के जवाब में नहीं, बल्कि ईरानी खतरे से खुद को बचाने के लिए किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यकता पड़ने पर और कार्रवाई करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच यह नवीनतम हमला दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को और बढ़ा सकता है। ईरान ने अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन क्षेत्रीय विश्लेषकों को उम्मीद है कि तेहरान किसी न किसी रूप में जवाब दे सकता है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। होर्मुज जलडरूमध्य में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। यह घटनाक्रम मध्य पूर्व में पहले से ही उथल-पुथल भरे माहौल में नई जटिलता जोड़ता है





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