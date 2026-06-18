अमेरिका-ईरान युद्धविराम समझौता: होर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा, परमाणु हथियारों पर रोक

अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इसके तहत होर्मुज़ स्ट्रेट फिर से खोला जाएगा और ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण फंड की योजना है, जिसमें अमेरिका का योगदान अनिवार्य नहीं होगा।

अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और यह अब लागू हो गया है। इसकी पुष्टि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बीबीसी से की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। इसके तहत रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज़ स्ट्रेट फिर से खोला जाएगा। ट्रंप ने फ्रांस के एवियन-ले-बैंस में जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए। 14 बिंदुओं वाले इस समझौते को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) कहा गया है। इसके मुताबिक़ ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। साथ ही, देश के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर का फंड बनाया जाएगा। हालांकि, अमेरिका के लिए इसमें योगदान देना अनिवार्य नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को प्रदर्शन आधारित बताया है। समझौते के कई हिस्सों में अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं हैं। कई अहम मुद्दे भी अब तक अनसुलझे हैं। फिर भी, आइए जानते हैं इसके कुछ अहम बिंदुओं के बारे में। समझौते के पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि अमेरिका , ईरान और उनके सहयोगी हर मोर्चे पर सैन्य अभियान तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने की घोषणा करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के नजरिए से देखें तो ट्रंप लगातार इस बात को लेकर चिंतित थे कि हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई ईरान के साथ हुए समझौते को बिगाड़ सकती है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि अगर इसराइल लेबनान में सैन्य अभियान जारी रखता है, तो यह समझौते का उल्लंघन होगा। ऐसी स्थिति में ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। समझौते में कहा गया है कि अब से कोई भी पक्ष सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेगा। दोनों एक-दूसरे को धमकी भी नहीं देंगे। साथ ही, लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। हालांकि, इस बिंदु पर इसराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने पत्रकारों को फोन कॉल में इस दस्तावेज़ को विस्तार से पढ़कर सुनाया। उसमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस साल की शुरुआत में, पूरे ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। उस समय ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि मदद रास्ते में है। दस्तावेज़ के तीसरे बिंदु के अनुसार, अमेरिका और ईरान अधिकतम 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों के नेताओं के एमओयू पर आधिकारिक हस्ताक्षर होने के बाद 60 दिनों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने बीबीसी को बताया कि ट्रंप ने बुधवार रात फ़्रांस के वर्साय पैलेस में जी-7 सम्मेलन के बाद आयोजित रात्रिभोज के दौरान इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले, ट्रंप और ईरान ी अधिकारियों ने संकेत दिया था कि इस सप्ताह के अंत में जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर समारोह होगा। लेकिन अब यह होगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। चौथे बिंदु के अनुसार, एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा। साथ ही, ईरान ी बंदरगाहों पर लगाए गए किसी भी तरह के व्यवधान या बाधाओं को भी हटाएगा। इस दौरान, अमेरिका ईरान ी बंदरगाहों से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ाएगा, जिस अनुपात में ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट में यातायात बहाल करेगा। अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के 30 दिनों के भीतर, अमेरिका ने ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अपनी सेना हटाने का वादा किया है। व्यवहार में इसका मतलब है कि अमेरिकी सेना उसी स्थिति और संसाधनों पर लौट जाएगी, जो 28 फ़रवरी को संघर्ष शुरू होने से पहले थे। समझौते में कहा गया है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही ईरान अपनी पूरी कोशिश करेगा कि होर्मुज़ स्ट्रेट से व्यापारिक जहाज़ सुरक्षित रूप से गुजर सकें। इसके लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। युद्ध शुरू होने और होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद से यह अमेरिका का एक बड़ा लक्ष्य रहा है। इसके बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ गई थीं। दस्तावेज़ में कहा गया है कि तकनीकी और सैन्य बाधाओं को हटाने और बारूदी सुरंगें साफ करने के काम को ध्यान में रखते हुए जहाज़ों की आवाजाही तुरंत शुरू होगी। अधिकारियों ने पहले हुई ब्रीफिंग में कई बार साफ किया कि होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लंबी अवधि में, ईरान ओमान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मिलकर होर्मुज़ स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए एक व्यापक समझौता तैयार करेगा। एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि ईरान अपने अधिकारों को आक्रामक तरीके से लागू करेगा। लेकिन खाड़ी देश कभी भी ऐसा भविष्य स्वीकार नहीं करेंगे, जिसमें वहां टोल प्रणाली लागू हो। एमओयू के छठे बिंदु में कहा गया है कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय साझेदार ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर (224 अरब पाउंड) की योजना तैयार करेंगे। अंतिम व्यवस्था पर अंतिम समझौते के 60 दिनों के भीतर सहमति बनेगी। सभी लाइसेंस, छूट और अनुमति अमेरिका देगा। एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को ईरान को एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं होगी। न ही उसे इस फंड में योगदान देना होगा। उदाहरण के तौर पर अधिकारी ने कहा कि अगर ईरान अच्छा व्यवहार करता है, तो संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारी अमेरिका की मंज़ूरी से ईरान में बिजली संयंत्र बना सकते हैं। ट्रंप और अन्य अधिकारियों ने बार-बार अमेरिकी जनता को यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका सीधे ईरान को पैसा नहीं देगा.

अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और यह अब लागू हो गया है। इसकी पुष्टि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बीबीसी से की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। इसके तहत रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज़ स्ट्रेट फिर से खोला जाएगा। ट्रंप ने फ्रांस के एवियन-ले-बैंस में जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए। 14 बिंदुओं वाले इस समझौते को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) कहा गया है। इसके मुताबिक़ ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। साथ ही, देश के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर का फंड बनाया जाएगा। हालांकि, अमेरिका के लिए इसमें योगदान देना अनिवार्य नहीं होगा। ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को प्रदर्शन आधारित बताया है। समझौते के कई हिस्सों में अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं हैं। कई अहम मुद्दे भी अब तक अनसुलझे हैं। फिर भी, आइए जानते हैं इसके कुछ अहम बिंदुओं के बारे में। समझौते के पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी हर मोर्चे पर सैन्य अभियान तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने की घोषणा करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है। अमेरिका के नजरिए से देखें तो ट्रंप लगातार इस बात को लेकर चिंतित थे कि हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई ईरान के साथ हुए समझौते को बिगाड़ सकती है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि अगर इसराइल लेबनान में सैन्य अभियान जारी रखता है, तो यह समझौते का उल्लंघन होगा। ऐसी स्थिति में ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। समझौते में कहा गया है कि अब से कोई भी पक्ष सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेगा। दोनों एक-दूसरे को धमकी भी नहीं देंगे। साथ ही, लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। हालांकि, इस बिंदु पर इसराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने पत्रकारों को फोन कॉल में इस दस्तावेज़ को विस्तार से पढ़कर सुनाया। उसमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस साल की शुरुआत में, पूरे ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। उस समय ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि मदद रास्ते में है। दस्तावेज़ के तीसरे बिंदु के अनुसार, अमेरिका और ईरान अधिकतम 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों के नेताओं के एमओयू पर आधिकारिक हस्ताक्षर होने के बाद 60 दिनों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने बीबीसी को बताया कि ट्रंप ने बुधवार रात फ़्रांस के वर्साय पैलेस में जी-7 सम्मेलन के बाद आयोजित रात्रिभोज के दौरान इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले, ट्रंप और ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया था कि इस सप्ताह के अंत में जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर समारोह होगा। लेकिन अब यह होगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। चौथे बिंदु के अनुसार, एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा। साथ ही, ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए किसी भी तरह के व्यवधान या बाधाओं को भी हटाएगा। इस दौरान, अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ाएगा, जिस अनुपात में ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट में यातायात बहाल करेगा। अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के 30 दिनों के भीतर, अमेरिका ने ईरान के आसपास के क्षेत्रों से अपनी सेना हटाने का वादा किया है। व्यवहार में इसका मतलब है कि अमेरिकी सेना उसी स्थिति और संसाधनों पर लौट जाएगी, जो 28 फ़रवरी को संघर्ष शुरू होने से पहले थे। समझौते में कहा गया है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही ईरान अपनी पूरी कोशिश करेगा कि होर्मुज़ स्ट्रेट से व्यापारिक जहाज़ सुरक्षित रूप से गुजर सकें। इसके लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। युद्ध शुरू होने और होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद से यह अमेरिका का एक बड़ा लक्ष्य रहा है। इसके बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ गई थीं। दस्तावेज़ में कहा गया है कि तकनीकी और सैन्य बाधाओं को हटाने और बारूदी सुरंगें साफ करने के काम को ध्यान में रखते हुए जहाज़ों की आवाजाही तुरंत शुरू होगी। अधिकारियों ने पहले हुई ब्रीफिंग में कई बार साफ किया कि होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लंबी अवधि में, ईरान ओमान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मिलकर होर्मुज़ स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए एक व्यापक समझौता तैयार करेगा। एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका का मानना है कि ईरान अपने अधिकारों को आक्रामक तरीके से लागू करेगा। लेकिन खाड़ी देश कभी भी ऐसा भविष्य स्वीकार नहीं करेंगे, जिसमें वहां टोल प्रणाली लागू हो। एमओयू के छठे बिंदु में कहा गया है कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय साझेदार ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर (224 अरब पाउंड) की योजना तैयार करेंगे। अंतिम व्यवस्था पर अंतिम समझौते के 60 दिनों के भीतर सहमति बनेगी। सभी लाइसेंस, छूट और अनुमति अमेरिका देगा। एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को ईरान को एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं होगी। न ही उसे इस फंड में योगदान देना होगा। उदाहरण के तौर पर अधिकारी ने कहा कि अगर ईरान अच्छा व्यवहार करता है, तो संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारी अमेरिका की मंज़ूरी से ईरान में बिजली संयंत्र बना सकते हैं। ट्रंप और अन्य अधिकारियों ने बार-बार अमेरिकी जनता को यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका सीधे ईरान को पैसा नहीं देगा





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अमेरिका ईरान युद्धविराम होर्मुज़ स्ट्रेट परमाणु हथियार

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