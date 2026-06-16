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अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर सहमति, भारत की नाराज़गी का कारण

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अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर सहमति, भारत की नाराज़गी का कारण
अमेरिका-ईरान शांति समझौतापाकिस्तान की भूमिकाभारत की नाराज़गी
📆16-06-2026 17:08:00
📰BBC News Hindi
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अमेरिका और ईरान के बीच चार महीने से चल रहे संघर्ष को ख़त्म करने के लिए एक शांति समझौते पर सहमति बनने की घोषणा की गई है. मध्य पूर्व के देशों से लेकर दुनियाभर में इसका स्वागत किया गया है. अमेरिका और ईरान की बातचीत में पाकिस्तान एक अहम डिप्लोमैटिक खिलाड़ी बनकर उभरा है. इस समझौते ने भारत में भी बहस छेड़ दी है कि क्या हाल के वर्षों में इस क्षेत्र की सबसे अहम कूटनीतिक घटना में से एक में वह अलग-थलग पड़ गया.

अमेरिका और ईरान के बीच चार महीने से चल रहे संघर्ष को ख़त्म करने के लिए एक शांति समझौते पर सहमति बनने की घोषणा की गई है.

मध्य पूर्व के देशों से लेकर दुनियाभर में इसका स्वागत किया गया है. अमेरिका और ईरान की बातचीत में पाकिस्तान एक अहम डिप्लोमैटिक खिलाड़ी बनकर उभरा है. इस समझौते ने भारत में भी बहस छेड़ दी है कि क्या हाल के वर्षों में इस क्षेत्र की सबसे अहम कूटनीतिक घटना में से एक में वह अलग-थलग पड़ गया. पाकिस्तान, खाड़ी और अन्य देशों की कोशिशों से हुए इस समझौते की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी तारीफ़ हुई है.

इस समझौते पर 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा. सोमवार को इस समझौते पर बनी सहमति का स्वागत करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि इससे शांति बहाल करने और अहम समुद्री रास्तों से होकर जहाज़ों के आने-जाने की आज़ादी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि इससे पूरी दुनिया में गंभीर आर्थिक मुश्किलें पैदा हुईं और कई देशों में जान-माल का नुक़सान हुआ.

पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि हम बाक़ी मुद्दों पर बातचीत के ज़रिए एक टिकाऊ समझौते तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं

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अमेरिका-ईरान शांति समझौता पाकिस्तान की भूमिका भारत की नाराज़गी मध्य पूर्व के देश

 

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