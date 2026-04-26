अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की काउंटर असॉल्ट टीम: राष्ट्रपति सुरक्षा का मजबूत कवच

काउंटर असॉल्ट टीम (CAT) अमेरिका के राष्ट्रपति और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए समर्पित एक विशेष बल है। यह टीम किसी भी हमले को रोकने और हमलावरों को बेअसर करने के लिए प्रशिक्षित है। इस लेख में CAT की कार्यप्रणाली, हथियार, प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन में काउंटर असॉल्ट टीम ( CAT ) एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट टैक्टिकल यूनिट है। यह टीम राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए समर्पित प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव डिवीजन को वैश्विक स्तर पर सामरिक समर्थन प्रदान करती है। CAT का प्राथमिक कर्तव्य है राष्ट्रपति या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति पर होने वाले किसी भी संगठित हमले को तत्काल रोकना, उसे विफल करना और हमलावरों को बेअसर करना। यह टीम राष्ट्रपति की सुरक्षा में एक सक्रिय और आक्रामक भूमिका निभाती है। जबकि सुरक्षा दल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, CAT हमलावरों पर जवाबी हमला करती है, जिससे राष्ट्रपति को सुरक्षित निकालने के लिए आवश्यक समय मिल जाता है। CAT न केवल राष्ट्रपति बल्कि उपराष्ट्रपति, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों, बड़े कार्यक्रमों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विशेष आयोजनों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस टीम में लगभग 105 प्रशिक्षित जवान शामिल हैं, जो काले रंग की बैटल ड्रेस यूनिफॉर्म पहनते हैं। CAT की कार्यप्रणाली हमेशा आक्रामक होती है। जब राष्ट्रपति मोटरकेड के माध्यम से यात्रा करते हैं या किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो CAT के जवान आसपास के क्षेत्र में रणनीतिक रूप से तैनात रहते हैं। किसी भी हमले की स्थिति में, CAT तुरंत हमलावरों को घेर लेती है और गोलीबारी करके उन्हें रोकने का प्रयास करती है, जिससे राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम को राष्ट्रपति को सुरक्षित निकालने का अवसर मिलता है। यह टीम मोटरकेड, कार्यक्रम स्थलों और उच्च सुरक्षा वाले आयोजनों में सक्रिय रहती है। CAT के जवान किसी भी संभावित हमले को तुरंत दबाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी ट्रेनिंग इतनी उन्नत है कि वे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने और टीम के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम होते हैं। CAT अन्य टैक्टिकल यूनिट्स के साथ समन्वय स्थापित करती है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया जा सके। CAT के जवानों के पास अत्याधुनिक और शक्तिशाली हथियार होते हैं। प्रत्येक जवान के पास सामान्यतः नाइट्स आर्मामेंट कंपनी (KAC) SR-16 CQB राइफल होती है, जो 11.

5 इंच बैरल वाली और आवाज कम करने वाली (सप्रेस्ड) राइफल है। इस राइफल में Aimpoint T-2 रेड डॉट साइट, BE Meyers MAWL लेजर, SureFire लाइट और Magpul CTR स्टॉक जैसे उपकरण लगे होते हैं। साइडआर्म के रूप में SIG Sauer P229 पिस्तौल या Glock 19 Gen 5 MOS पिस्तौल का उपयोग किया जाता है, जिसमें रेड डॉट साइट लगी होती है। कुछ जवानों के पास भारी हथियार भी होते हैं। इसके अतिरिक्त, उनके पास फ्लैश-बैंग ग्रेनेड्स, प्लेट कैरियर, हेलमेट और अन्य आवश्यक उपकरण होते हैं। ये हथियार CAT को किसी भी स्थिति में हमलावरों का त्वरित और प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता प्रदान करते हैं। CAT में शामिल होने के लिए, सबसे पहले सीक्रेट सर्विस का स्पेशल एजेंट बनना आवश्यक है, जिसके लिए 33 हफ्ते (लगभग 8 महीने) की बुनियादी ट्रेनिंग फेडरल लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग सेंटर और जेम्स जे राउली ट्रेनिंग सेंटर में दी जाती है। इसके बाद, वॉशिंगटन फील्ड ऑफिस में पोस्टिंग मिलती है, जहां से CAT सिलेक्शन और बेसिक ट्रेनिंग शुरू होती है, जो कुल 9 हफ्ते की होती है। इस ट्रेनिंग में काउंटर-अंबुश टैक्टिक्स, क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट, उन्नत हथियार प्रशिक्षण, तनाव में निर्णय लेने और टीम वर्क जैसे विषयों को शामिल किया जाता है। पूरी प्रक्रिया में, प्रवेश से लेकर CAT में पोस्टिंग तक 12 से 24 महीने लगते हैं। चयन प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है, और केवल 10 प्रतिशत उम्मीदवार ही सफल हो पाते हैं। CAT के जवान सीक्रेट सर्विस के अनुभवी स्पेशल एजेंटों में से चुने जाते हैं, लेकिन अब एक त्वरित ट्रैक भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से योग्य उम्मीदवार सीधे CAT में शामिल हो सकते हैं





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