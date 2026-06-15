डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा की, जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलेगा और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त होगी। ईरान ने भी इस समझौते की पुष्टि की और तेल आपूर्ति वापस शुरू होने की उम्मीद जताई।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि यह डील पूरी हो गई है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दुनिया भर की जहाजों के लिए खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को हटाने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डeal पूरा हो गया है और यह शांति समझौता पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और stability लाएगा। ट्रंप ने कहा कि शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे और तुरंत से जलडमरूमध्य खुलेगा। उन्होंने दिशा-निर्देश दिया कि दुनिया की जहाजों को अपने इंजन चालू करने और तेल की आपूर्ति शुरू होने देना चाहिए। ईरान के उप विदेश मंत्री डॉ.

गरीबाबादी ने पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) अंतिम रूप में तैयार है और शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने उजागर किया कि यह समझौता दुश्मन के प्रति सक्रिय अविश्वास पर आधारित है। ईरान की समाचार एजेंसी 'फ़ार्स' का कहना है कि जल्द ही सुपrema नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। खाड़ी से होने वाले समुद्री यातायात को ईरान और ओमान मिलकर नियंत्रित करेगा। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी का पhatic रूप से आज रात से समाप्ति होगी और सैन्य ऑपरेशन, जिसमें लेबनान पर इजरायल के हमलों के जवाब में की जाने वाली कार्रवाई शामिल है, प्रभावी रूप से स्थगित हो जाएंगे। ईरान की शीर्ष सैन्य कमान ने दावा किया कि देश ने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है। इजरायल के विपरीत धमकियों के बारे में भी बात हुई। ट्रंप ने एक AI तस्वीर भी 'ट्रुथ सोशल' पर शेयर की। ईरान की शर्तों में से एक था कि इजरायल को दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह बाहर निकलना होगा। शांति समझौते से पेट्रोलियम की आपूर्ति वैश्विक रूप से पुनः प्रारंभ होने की उम्मीद है। यह अनोखा विकल्प दोनों देशों के बीच दूर के दबाव और संवाद के फलस्वरूप उभरा है। एजेंसी ने इसे ऐतिहासिक माना और कहा कि यह क्षेत्र में नई स्थिरता और आर्थिक विकास लाएगा। पूरी खबर में आप的真实 तरीके से दोनों पक्षों के दावे और प्रतिक्रियाएं समाविष्ट हैं





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