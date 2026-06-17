अमेरिकी रिपोर्ट: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक गुप्त रिपोर्ट में जाहिर किया गया है कि शांति समझौते के बावजूद ईरान ने महत्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी क्षमता बढ़ा ली है। ईरान के उपराष्ट्रपति ने इस अवasar पर अपने अधिकारों पर जोर दिया।

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, शांति समझौते के बावजूद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को अपनी मर्जी से बंद करने की क्षमता हासिल कर ली है, जिससे ईरान के उपराष्ट्रपति ने होर्मुज पर अपने अधिकार पर जोर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनने और उस पर ई-हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बुधवार को एक रिपोर्ट सामने आई। इसका आकलन है कि ईरान ने युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट को अपनी मर्जी से बंद करने की क्षमता हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट से जाहिर होता है कि ईरान युद्ध से कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुआ है। इस बीच, ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का अधिकार है और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उसी के पास रहेगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की आकलन रिपोर्ट के अनुसार, समझौते पर शुक्रवार को होने वाले हस्ताक्षर के बावजूद ईरान की इस महत्वपूर्ण जलमार्ग का इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की क्षमता फिर से सामने आ सकती है। रिपोर्ट के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से सीएनएन ने बताया कि ईरान अब अमेरिका के लिए एक कमजोर कड़ी बन गया है, क्योंकि उसने खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचों पर हमले का फायदा उठाना सीख लिया है। ईरान ने पड़ोसी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिन्हें अमेरिका की सुरक्षा गारंटी के तौर पर बनाया गया था। एक सूत्र ने बताया, हमने अब ईरान को होर्मुज स्ट्रेट का वास्तविक नियंत्रण सौंप दिया है, जो किसी भी परमाणु हथियार से ज्यादा शक्तिशाली है। पश्चिम एशिया में साढ़े तीन महीने से जारी तनाव और युद्ध के माहौल के बीच बीते सोमवार को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता सामने आई थी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्तावित समझौता मसौदे पर सहमति बनी और इस पर ई-हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के प्रतिनिधि शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करेंगे। समझौते के तहत दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माने जाने वाले होर्मुज को सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी भी समाप्त कर दी जाएगी। इधर, तेहरान में ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ एक बैठक में होर्मुज के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ईरान जो सेवाएं देता है, उसकी लागत के लिए इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को योगदान देना चाहिए। प्रेस टीवी और राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, अरेफ ने कहा, होर्मुज स्ट्रेट ईरान का है और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान के पास ही रहेगी। एएनआई के अनुसार, इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। इजरायली अखबार यरुशलम पोस्ट ने बुधवार को एक सूत्र के हवाले से जहाजों पर कई ड्रोन से हमले की जानकारी दी। यह घटना समझौता मसौदे पर ई-हस्ताक्षर होने के बाद हुई है। हालांकि अमेरिकी सेना ने जहाजों के लिए खतरा बनाने वाले इन ड्रोन को मार गिराया। रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से ये ड्रोन लांच किए गए थे। ईरान युद्ध के बाद अब दुनिया की नजर US Fed के फैसले पर, देर रात होगी एलान; 18 जून को दुनियाभर में दिख सकती है असर.

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, शांति समझौते के बावजूद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को अपनी मर्जी से बंद करने की क्षमता हासिल कर ली है, जिससे ईरान के उपराष्ट्रपति ने होर्मुज पर अपने अधिकार पर जोर दिया। अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनने और उस पर ई-हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बुधवार को एक रिपोर्ट सामने आई। इसका आकलन है कि ईरान ने युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट को अपनी मर्जी से बंद करने की क्षमता हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट से जाहिर होता है कि ईरान युद्ध से कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुआ है। इस बीच, ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का अधिकार है और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उसी के पास रहेगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की आकलन रिपोर्ट के अनुसार, समझौते पर शुक्रवार को होने वाले हस्ताक्षर के बावजूद ईरान की इस महत्वपूर्ण जलमार्ग का इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की क्षमता फिर से सामने आ सकती है। रिपोर्ट के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से सीएनएन ने बताया कि ईरान अब अमेरिका के लिए एक कमजोर कड़ी बन गया है, क्योंकि उसने खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचों पर हमले का फायदा उठाना सीख लिया है। ईरान ने पड़ोसी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिन्हें अमेरिका की सुरक्षा गारंटी के तौर पर बनाया गया था। एक सूत्र ने बताया, हमने अब ईरान को होर्मुज स्ट्रेट का वास्तविक नियंत्रण सौंप दिया है, जो किसी भी परमाणु हथियार से ज्यादा शक्तिशाली है। पश्चिम एशिया में साढ़े तीन महीने से जारी तनाव और युद्ध के माहौल के बीच बीते सोमवार को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता सामने आई थी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्तावित समझौता मसौदे पर सहमति बनी और इस पर ई-हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के प्रतिनिधि शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करेंगे। समझौते के तहत दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माने जाने वाले होर्मुज को सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी भी समाप्त कर दी जाएगी। इधर, तेहरान में ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ एक बैठक में होर्मुज के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ईरान जो सेवाएं देता है, उसकी लागत के लिए इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को योगदान देना चाहिए। प्रेस टीवी और राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, अरेफ ने कहा, होर्मुज स्ट्रेट ईरान का है और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान के पास ही रहेगी। एएनआई के अनुसार, इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। इजरायली अखबार यरुशलम पोस्ट ने बुधवार को एक सूत्र के हवाले से जहाजों पर कई ड्रोन से हमले की जानकारी दी। यह घटना समझौता मसौदे पर ई-हस्ताक्षर होने के बाद हुई है। हालांकि अमेरिकी सेना ने जहाजों के लिए खतरा बनाने वाले इन ड्रोन को मार गिराया। रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से ये ड्रोन लांच किए गए थे। ईरान युद्ध के बाद अब दुनिया की नजर US Fed के फैसले पर, देर रात होगी एलान; 18 जून को दुनियाभर में दिख सकती है असर





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