अमेरिका-ईरान वार्ता विफल, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने निराशा जताई

ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई विफल वार्ता पर निराशा व्यक्त की है, जबकि ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने बातचीत की विफलता के कारणों पर प्रकाश डाला है। जासूसी के आरोप में ईरान में कई गिरफ्तारियां हुई हैं।

अबू धाबी, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई विफल वार्ता पर गहरी निराशा व्यक्त की है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने भी युद्धविराम को जारी रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है।\वेस स्ट्रीटिंग ने स्काई न्यूज को बताया कि यह स्पष्ट रूप से निराशाजनक है कि हमें अभी तक बातचीत में कोई सफलता नहीं मिली और ईरान में इस स्थायी संघर्ष का अंत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, 'जैसा कि कूटनीति में हमेशा होता है, आप तब तक

असफल होते हैं जब तक आप सफल नहीं हो जाते। इसलिए, भले ही यह बातचीत सफल न हुई हो, इसका मतलब यह नहीं है कि कोशिश करते रहने में कोई फायदा नहीं है।' ऑस्ट्रेलिया ने भी बातचीत में कोई प्रगति न होने पर निराशा व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने एक बयान में कहा, 'अब प्राथमिकता युद्धविराम को जारी रखना और बातचीत पर वापस लौटना होनी चाहिए। यह निराशाजनक है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई।' वहीं, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा कि कोई भी बातचीत शर्तों के आधार पर सफल नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा, 'आप जानना चाहते हैं कि बातचीत सफल क्यों नहीं हुई? ईरानी नेता ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस कथन को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ने हमारी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। कोई भी बातचीत कम से कम ईरान के साथ हमारी/आपकी शर्तों के आधार पर सफल नहीं होगी। अमेरिका को सीखना चाहिए। आप ईरान पर शर्तें थोप नहीं सकते। सीखने में अभी देर नहीं हुई है।' सरकारी समाचार एजेंसी एसएनएन के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने जासूसी के आरोप में कम से कम 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस समूह पर सर्विस सुविधाओं और बुनियादी ढांचे सहित संवेदनशील स्थानों को साझा करके अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर काम करने का आरोप है। अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट उपकरण और हथियार भी जब्त किए हैं। ईरान ने हालिया संघर्ष के बीच जासूसी के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले साल अमेरिका और इजरायल के साथ 12 दिन की लड़ाई के बाद भी कई गिरफ्तारियां हुई थीं।\यह ध्यान देने योग्य है कि यह खबर आईएएनएस न्यूज़ फीड से सीधे प्रकाशित हुई है। न्यूज़ नेशन टीम ने इसमें कोई संपादन नहीं किया है। इसलिए, इस खबर से संबंधित किसी भी जिम्मेदारी के लिए केवल समाचार एजेंसी ही जिम्मेदार होगी। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वार्ता विफल होने के पीछे विभिन्न कारक हैं, जिनमें शर्तों का टकराव और जासूसी के आरोप शामिल हैं। इस स्थिति में, युद्धविराम को बनाए रखना और बातचीत को फिर से शुरू करना आवश्यक है। यह क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।





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