अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी हटा दी

अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों पर लगी नाकेबंदी हटा दी है। CENTCOM ने कहा कि अब ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों पर कोई रुकावट नहीं है। नौसैनिक ऑपरेशन्स बंद कर दिए गए हैं, हालांकि समझौते के पालन सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी जहाज उसी क्षेत्र में तैनात रहेंगे। यह निर्णय ईरान-अमेरिका के MoU के बाद आया है जिसका लक्ष्य युद्ध की स्थिति को कम करना था।

अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान ी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने-जाने वाले सभी समुद्री यातायात पर लगी नाकेबंदी हटा ली है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ( CENTCOM ) ने कहा कि ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों की गति पर अब कोई रोकावट नहीं है और नौसैनिक ऑपरेशन्स को रोक दिया गया है। CENTCOM का बयान था कि 'आज अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार ईरान ी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने-जाने वाले सभी समुद्री यातायात पर लगी नाकेबंदी हटा ली है। अमेरिकी सेना ईरान ी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल रही है और नाकेबंदी लागू करने की सभी कोशिशें रोक दी गई हैं।' हालांकि नाकेबंदी हटा ली गई है लेकिन समझौते के पालन की पुष्टि करने के लिए अमेरिकी नौसेना के जहाज उस इलाके में ही तैनात रहेंगे। बयान में कहा गया कि 'हमारे नौसैनिक जहाज इस इलाके में तैनात रहेंगे ताकि यह पक्का किया जा सके कि समझौते की सभी बातों का पालन हो, उन्हें माना जाए और वे पूरी तरह से लागू रहें।' यह नाकेबंदी हटाने का निर्देश ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर के बाद आया है जिसका उद्देश्य युद्ध की स्थिति को कम करना और होर्मुज स्ट्रेट जैसी महत्वपूर्ण नौसैनिक यातायात रुकाने वाली जगहों का खुला रहना सुनिश्चित करना था। ईरान ी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस कदम से पहले नाकेबंदी के कारण होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की यात्रा बाधित हो रही थी और इससे दुनिया की ऊर्जा बाजार पर दबाव बना था। नाकेबंदी हटाने के बाद अब तटीय क्षेत्रों और बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों की गति आसान हो सकती है.

अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने-जाने वाले सभी समुद्री यातायात पर लगी नाकेबंदी हटा ली है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों की गति पर अब कोई रोकावट नहीं है और नौसैनिक ऑपरेशन्स को रोक दिया गया है। CENTCOM का बयान था कि 'आज अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने-जाने वाले सभी समुद्री यातायात पर लगी नाकेबंदी हटा ली है। अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल रही है और नाकेबंदी लागू करने की सभी कोशिशें रोक दी गई हैं।' हालांकि नाकेबंदी हटा ली गई है लेकिन समझौते के पालन की पुष्टि करने के लिए अमेरिकी नौसेना के जहाज उस इलाके में ही तैनात रहेंगे। बयान में कहा गया कि 'हमारे नौसैनिक जहाज इस इलाके में तैनात रहेंगे ताकि यह पक्का किया जा सके कि समझौते की सभी बातों का पालन हो, उन्हें माना जाए और वे पूरी तरह से लागू रहें।' यह नाकेबंदी हटाने का निर्देश ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर के बाद आया है जिसका उद्देश्य युद्ध की स्थिति को कम करना और होर्मुज स्ट्रेट जैसी महत्वपूर्ण नौसैनिक यातायात रुकाने वाली जगहों का खुला रहना सुनिश्चित करना था। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस कदम से पहले नाकेबंदी के कारण होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की यात्रा बाधित हो रही थी और इससे दुनिया की ऊर्जा बाजार पर दबाव बना था। नाकेबंदी हटाने के बाद अब तटीय क्षेत्रों और बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों की गति आसान हो सकती है





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