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अमेरिका ईरान को चेतावनी: नक्सेबंदी और सैन्य कार्रवाई का दबाव

अंतर्राष्ट्रीय News

अमेरिका ईरान को चेतावनी: नक्सेबंदी और सैन्य कार्रवाई का दबाव
अमेरिकाईराननाकेबंदी
📆18-06-2026 14:20:00
📰Navjivan
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अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को संधि की शर्तों का पालन न करने पर सैन्य कार्रवाई और नाकेबंदी लगाने की चेतावनी दी है। नाटो बैठक में उन्होंने अमेरिका के दृश्य को स्पष्ट किया और सहयोगी देशों के रवैये पर आलोचना की।

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को सख्त अवगraham दिया है कि यदि वह संधि के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वादों को पूरा नहीं करता है तो अमेरिका पुनः सैन्य कार्रवाई और पूर्ण नाकेबंदी लगाने के लिए तैयार है। नाटो रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति नें स्पष्ट किया है कि ईरान नियमों का पालन न करने पर अमेरिका कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। हेगसेथ ने कहा कि अगर ईरान नियमों का पालन नहीं करता तो हम फिर से सख्त और पूरी तरह लागू होने वाली नाकेबंदी लगाने में सक्षम हैं। यह कार्रवाई ईरान के साथ शांति समझौते के परिणामस्वरूप बाध्यता के लिए एक दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी ईरान संघर्ष के दौरान नाटो के अमेरिका से दूरी बनाने के निर्णय को शर्मनाक बताते हुए कहा कि अमेरिका ने दशकों से यूरोप की रक्षा की है लेकिन हालिया हालत में सहयोगी देशों का रवैया निराशाजनक रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सहयोगी देश या तो सहमति नहीं दे रहे हैं या फिर इसे जटिल कानूनी बहस में उलझा दिया है या सार्वजनिक रूप से अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं जबकि वे खुद ऐसा करने में सक्षम या तैयार नहीं हैं। हेगसेथ ने कहा कि ऐसे देशों के कारण अमेरिकी सैनिकों को जोखिम में डाला जा रहा है क्योंकि वे जरूरी हवाई मार्ग और पहुंच देने से इनकार करते हैं.

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को सख्त अवगraham दिया है कि यदि वह संधि के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वादों को पूरा नहीं करता है तो अमेरिका पुनः सैन्य कार्रवाई और पूर्ण नाकेबंदी लगाने के लिए तैयार है। नाटो रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति नें स्पष्ट किया है कि ईरान नियमों का पालन न करने पर अमेरिका कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। हेगसेथ ने कहा कि अगर ईरान नियमों का पालन नहीं करता तो हम फिर से सख्त और पूरी तरह लागू होने वाली नाकेबंदी लगाने में सक्षम हैं। यह कार्रवाई ईरान के साथ शांति समझौते के परिणामस्वरूप बाध्यता के लिए एक दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी ईरान संघर्ष के दौरान नाटो के अमेरिका से दूरी बनाने के निर्णय को शर्मनाक बताते हुए कहा कि अमेरिका ने दशकों से यूरोप की रक्षा की है लेकिन हालिया हालत में सहयोगी देशों का रवैया निराशाजनक रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सहयोगी देश या तो सहमति नहीं दे रहे हैं या फिर इसे जटिल कानूनी बहस में उलझा दिया है या सार्वजनिक रूप से अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं जबकि वे खुद ऐसा करने में सक्षम या तैयार नहीं हैं। हेगसेथ ने कहा कि ऐसे देशों के कारण अमेरिकी सैनिकों को जोखिम में डाला जा रहा है क्योंकि वे जरूरी हवाई मार्ग और पहुंच देने से इनकार करते हैं

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अमेरिका ईरान नाकेबंदी सैन्य कार्रवाई नाटो

 

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