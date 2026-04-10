अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ईरान के साथ युद्धविराम वार्ता के लिए पाकिस्तान रवाना

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ युद्धविराम वार्ता के लिए पाकिस्तान गए हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ खुले दिल से बातचीत की पेशकश की है, लेकिन धोखे को बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है। भारत भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।
वॉशिंगटन, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शुक्रवार को ईरान के साथ युद्धविराम वार्ता के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले, उन्होंने कहा कि यदि ईरान ईमानदारी से बातचीत करता है, तो अमेरिका “खुले दिल से” आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन किसी भी प्रकार के धोखे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जॉइंट बेस एंड्रयूज से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरने से पहले वेंस ने कहा, “हम बातचीत को लेकर आशावान हैं। मुझे लगता है कि यह सकारात्मक रहेगी।” उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका का रुख इस
बात पर निर्भर करेगा कि ईरान कितनी रचनात्मकता के साथ वार्ता में शामिल होता है। उन्होंने अपने इस बयान को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्देशों के अनुरूप बताया। वेंस ने कहा, “जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, अगर ईरान ईमानदारी से बातचीत के लिए तैयार है, तो हम भी सकारात्मक पहल के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वे हमें “खेलने” की कोशिश करेंगे, तो हमारी वार्ता टीम उतनी सहज नहीं होगी।” उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन एक स्पष्ट रणनीति के साथ बातचीत में शामिल हो रहा है और सकारात्मक परिणामों की उम्मीद कर रहा है। हालाँकि, पाकिस्तान दौरे का विस्तृत कार्यक्रम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे इस यात्रा के कई पहलू अभी भी अस्पष्ट हैं। यह वार्ता ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह का युद्धविराम लागू है। वेंस के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि अमेरिका एक साथ संवाद और दबाव-दोनों रणनीतियों पर काम कर रहा है। भारत भी इस घटनाक्रम पर गहरी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिका-ईरान वार्ता में किसी भी प्रकार की प्रगति या असफलता का सीधा असर तेल की कीमतों और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों पर पड़ सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले भी कई बार बातचीत करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन आपसी अविश्वास और रणनीतिक मतभेदों के कारण कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। वर्तमान वार्ता को भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। --आईएएनएस डीएससी डिस्क्लेमर: यह आईएएनएस समाचार फ़ीड से सीधे प्रकाशित खबर है। इसके साथ, न्यूज़ नेशन टीम ने किसी भी प्रकार की कोई संपादन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में, संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी समाचार एजेंसी की ही होगी।\इस घटनाक्रम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद हैं। इस संघर्ष के कारण खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बना रहता है, जिसका वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तेल की कीमतें और शिपिंग मार्गों पर इसका सीधा असर पड़ता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। दोनों देशों के बीच युद्धविराम की घोषणा और वार्ता की शुरुआत एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है। अतीत में दोनों देशों के बीच कई विफल बातचीत हुई हैं, और इस बार भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि, मौजूदा वार्ता की सफलता से दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने में मदद मिल सकती है।\अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की पाकिस्तान यात्रा और ईरान के साथ वार्ता में शामिल होने का निर्णय एक रणनीतिक कदम है। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीय प्रभाव उसे इन वार्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनाते हैं। वेंस की यात्रा से पता चलता है कि अमेरिका इस क्षेत्र में कूटनीतिक समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भी संकेत देता है कि अमेरिका ईरान के साथ संवाद जारी रखने के लिए तैयार है, भले ही दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हों। हालांकि, वार्ता की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान कितना लचीला रुख अपनाता है और बातचीत में कितनी रचनात्मकता दिखाता है। अमेरिका ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर ईरान ईमानदारी से बातचीत नहीं करता है तो वह दबाव की रणनीति जारी रखेगा। इस बीच, भारत भी इस घटनाक्रम पर करीब से नज़र रख रहा है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता भारत के ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सरकार किसी भी संभावित नतीजे के लिए तैयार रहने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठा सकती है
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