अमेरिका से भारत लौटीं प्राचीन मूर्तियां: सांस्कृतिक विरासत की महान वापसी

अमेरिका के स्मिथसोनियन संस्थान ने चोल काल की दुर्लभ शिव नटराज समेत तीन प्राचीन प्रतिमाएं भारत को सौंपी हैं, जो सदियों पहले चोरी हो गई थीं।

भारत की पावन धरती पर एक बार फिर अपनी खोई हुई सांस्कृतिक संपदा का आगमन हुआ है। सदियों पहले हमारे मंदिरों से चोरी हुई और तस्करी के माध्यम से विदेशों में पहुंचीं प्राचीन देव प्रतिमाएं अब अपने घर लौट आई हैं। मंगलवार की रात जब अमेरिका से विशेष विमान के जरिए ये अनमोल मूर्तियां दिल्ली पहुंचीं, तो वहां का माहौल अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण था। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन प्रतिमाओं का स्वागत किया। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी क्योंकि ये केवल पत्थर या धातु की मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि भारत की आस्था और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक थीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकारियों और मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। इन मूर्तियों का वापस आना केवल एक प्रशासनिक सफलता नहीं है, बल्कि यह भारत की उस सांस्कृतिक आत्मा की पुनप्राप्ति है जिसे विदेशी शक्तियों और तस्करों ने छीन लिया था। इन मूर्तियों को वापस लाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और लंबी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मिशन को एक चुनौती की तरह लिया। विशेषज्ञों की एक टीम ने 1950 और 1960 के दशक के पुराने दस्तावेजों, तस्वीरों और मंदिरों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का गहन अध्ययन किया। इस शोध के माध्यम से यह ठोस सबूत पेश किए गए कि ये मूर्तियां अवैध रूप से भारत के पवित्र मंदिरों से हटाई गई थीं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेची गई थीं। इस साक्ष्य के आधार पर संस्कृति मंत्रालय, भारतीय दूतावास और अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्थाओं के बीच कई दौर की बातचीत और कूटनीतिक प्रयास चले। अमेरिका के स्मिथसोनियन संस्थान के साथ गहन संवाद हुआ, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान ने यह स्वीकार किया कि ये कलाकृतियां भारत की विरासत का हिस्सा हैं और उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेजा जाना चाहिए। इस बार वापस आई मूर्तियों में दक्षिण भारत की चोल कला का अद्भुत नमूना शामिल है। सबसे विशेष प्रतिमा भगवान शिव की नटराज रूप वाली मूर्ति है, जिसे लगभग 990 ईस्वी का माना जाता है। चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं अपनी सूक्ष्मता और जीवंतता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा सोमस्कन्द और संत सुंदरर विद परावई की दुर्लभ प्रतिमाएं भी भारत पहुंची हैं। ये प्रतिमाएं कभी तमिलनाडु के मंदिरों की शोभा हुआ करती थीं, जहां उनकी आरती की जाती थी और भक्त उनके सामने सिर झुकाते थे। इन मूर्तियों की बनावट और उनमें उकेरी गई बारीकियां उस समय के भारतीय शिल्पकारों के कौशल और समर्पण को दर्शाती हैं। इन प्रतिमाओं का वापस आना दक्षिण भारतीय संस्कृति और कला के पुनरुद्धार की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लाने के लिए एक आक्रामक और स्पष्ट नीति अपनाई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और विजन के कारण ही यह संभव हो पाया है। आंकड़े बताते हैं कि 1972 से 2014 के बीच भारत केवल 13 मूर्तियों को वापस लाने में सफल रहा था, जो कि एक बहुत छोटी संख्या थी। लेकिन 2014 के बाद से स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब तक 653 से अधिक प्राचीन धरोहरें विदेशों से वापस लाई जा चुकी हैं। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत अब अपनी विरासत के प्रति अधिक सजग और मुखर हो गया है। यह केवल कानूनी जीत नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं की जीत है। इन मूर्तियों का नेशनल म्यूजियम में स्वागत करना इस बात का संकेत है कि आने वाली पीढियां अपनी समृद्ध विरासत को करीब से देख सकेंगी। जब ये मूर्तियां विदेशों के संग्रहालयों में थीं, तो वे केवल कलाकृतियां मानी जाती थीं, लेकिन भारत में वे फिर से पूजनीय देव प्रतिमाएं बन गई हैं। संस्कृति मंत्रालय का यह प्रयास अन्य देशों को भी प्रेरित करेगा कि वे भारत की चोरी हुई संपदा को सम्मानपूर्वक लौटाएं। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि हर वह प्रतिमा जो अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाई गई थी, वापस अपने घर न लौट आए। भारत की यह सांस्कृतिक यात्रा वास्तव में एक नए युग की शुरुआत है, जहां राष्ट्र अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है और अपनी पहचान को पुनः स्थापित कर रहा है.

भारत की पावन धरती पर एक बार फिर अपनी खोई हुई सांस्कृतिक संपदा का आगमन हुआ है। सदियों पहले हमारे मंदिरों से चोरी हुई और तस्करी के माध्यम से विदेशों में पहुंचीं प्राचीन देव प्रतिमाएं अब अपने घर लौट आई हैं। मंगलवार की रात जब अमेरिका से विशेष विमान के जरिए ये अनमोल मूर्तियां दिल्ली पहुंचीं, तो वहां का माहौल अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण था। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन प्रतिमाओं का स्वागत किया। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी क्योंकि ये केवल पत्थर या धातु की मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि भारत की आस्था और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक थीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधिकारियों और मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण था। इन मूर्तियों का वापस आना केवल एक प्रशासनिक सफलता नहीं है, बल्कि यह भारत की उस सांस्कृतिक आत्मा की पुनप्राप्ति है जिसे विदेशी शक्तियों और तस्करों ने छीन लिया था। इन मूर्तियों को वापस लाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और लंबी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मिशन को एक चुनौती की तरह लिया। विशेषज्ञों की एक टीम ने 1950 और 1960 के दशक के पुराने दस्तावेजों, तस्वीरों और मंदिरों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का गहन अध्ययन किया। इस शोध के माध्यम से यह ठोस सबूत पेश किए गए कि ये मूर्तियां अवैध रूप से भारत के पवित्र मंदिरों से हटाई गई थीं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेची गई थीं। इस साक्ष्य के आधार पर संस्कृति मंत्रालय, भारतीय दूतावास और अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्थाओं के बीच कई दौर की बातचीत और कूटनीतिक प्रयास चले। अमेरिका के स्मिथसोनियन संस्थान के साथ गहन संवाद हुआ, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान ने यह स्वीकार किया कि ये कलाकृतियां भारत की विरासत का हिस्सा हैं और उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेजा जाना चाहिए। इस बार वापस आई मूर्तियों में दक्षिण भारत की चोल कला का अद्भुत नमूना शामिल है। सबसे विशेष प्रतिमा भगवान शिव की नटराज रूप वाली मूर्ति है, जिसे लगभग 990 ईस्वी का माना जाता है। चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं अपनी सूक्ष्मता और जीवंतता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा सोमस्कन्द और संत सुंदरर विद परावई की दुर्लभ प्रतिमाएं भी भारत पहुंची हैं। ये प्रतिमाएं कभी तमिलनाडु के मंदिरों की शोभा हुआ करती थीं, जहां उनकी आरती की जाती थी और भक्त उनके सामने सिर झुकाते थे। इन मूर्तियों की बनावट और उनमें उकेरी गई बारीकियां उस समय के भारतीय शिल्पकारों के कौशल और समर्पण को दर्शाती हैं। इन प्रतिमाओं का वापस आना दक्षिण भारतीय संस्कृति और कला के पुनरुद्धार की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लाने के लिए एक आक्रामक और स्पष्ट नीति अपनाई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और विजन के कारण ही यह संभव हो पाया है। आंकड़े बताते हैं कि 1972 से 2014 के बीच भारत केवल 13 मूर्तियों को वापस लाने में सफल रहा था, जो कि एक बहुत छोटी संख्या थी। लेकिन 2014 के बाद से स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब तक 653 से अधिक प्राचीन धरोहरें विदेशों से वापस लाई जा चुकी हैं। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत अब अपनी विरासत के प्रति अधिक सजग और मुखर हो गया है। यह केवल कानूनी जीत नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं की जीत है। इन मूर्तियों का नेशनल म्यूजियम में स्वागत करना इस बात का संकेत है कि आने वाली पीढियां अपनी समृद्ध विरासत को करीब से देख सकेंगी। जब ये मूर्तियां विदेशों के संग्रहालयों में थीं, तो वे केवल कलाकृतियां मानी जाती थीं, लेकिन भारत में वे फिर से पूजनीय देव प्रतिमाएं बन गई हैं। संस्कृति मंत्रालय का यह प्रयास अन्य देशों को भी प्रेरित करेगा कि वे भारत की चोरी हुई संपदा को सम्मानपूर्वक लौटाएं। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि हर वह प्रतिमा जो अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाई गई थी, वापस अपने घर न लौट आए। भारत की यह सांस्कृतिक यात्रा वास्तव में एक नए युग की शुरुआत है, जहां राष्ट्र अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है और अपनी पहचान को पुनः स्थापित कर रहा है





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प्राचीन प्रतिमाएं सांस्कृतिक विरासत शिव नटराज गजेंद्र सिंह शेखावत भारत सरकार

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