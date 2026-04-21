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अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा स्थगित: ईरान के साथ शांति वार्ता पर मंडराया संकट

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अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा स्थगित: ईरान के साथ शांति वार्ता पर मंडराया संकट
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📆21-04-2026 18:15:00
📰NBT Hindi News
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ईरान द्वारा शांति वार्ता की शर्तों को ठुकराए जाने के बाद अमेरिका ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा को टाल दिया है। पेंटागन अब सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है।

वॉशिंगटन में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा को फिलहाल अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। यह यात्रा मूल रूप से ईरान के साथ चल रहे तनाव को कम करने और शांति वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से नियोजित की गई थी। हालांकि, ईरान द्वारा बातचीत की शर्तों को सिरे से खारिज किए जाने के बाद अमेरिका ने अपने इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौरे को स्थगित करने का कठोर निर्णय लिया। इस घटनाक्रम से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है, जो पिछले कुछ

दिनों से स्वयं को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था और बुधवार को वार्ता के आयोजन को लेकर आश्वस्त था। न्यूयॉर्क पोस्ट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जेडी वेंस की इस्लामाबाद यात्रा को पूरी तरह रद्द नहीं किया गया है, बल्कि इसे वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर होल्ड पर रखा गया है। अधिकारी के मुताबिक, यदि आने वाले समय में स्थिति में सुधार होता है और ईरान की ओर से सकारात्मक संकेत मिलते हैं, तो बहुत ही कम नोटिस पर इस यात्रा को पुनः शुरू किया जा सकता है। शांति वार्ता के विफल होने के बाद अमेरिका अब अपनी अगली रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। पेंटागन के सूत्रों का कहना है कि सैन्य विकल्प हमेशा मेज पर होते हैं और अब विभाग पूरी गंभीरता से उन विकल्पों की समीक्षा कर रहा है जिनका उपयोग तब किया जाएगा जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह विश्वास हो जाएगा कि तेहरान बातचीत के प्रति गंभीर नहीं है। अमेरिकी प्रशासन एक ऐसे स्पष्ट संकेत की प्रतीक्षा में है जिससे यह साबित हो सके कि ईरान के वार्ताकारों के पास किसी भी समझौते पर अंतिम निर्णय लेने और हस्ताक्षर करने के पूर्ण अधिकार हैं। वर्तमान में, अमेरिका ईरान के प्रत्येक कदम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि ईरान के वार्ताकार राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवहार नहीं करते हैं, तो कूटनीति के रास्ते बंद हो सकते हैं और सैन्य विकल्पों को प्राथमिकता दी जाएगी। अमेरिका ने हाल ही में ईरान को एक लिखित प्रस्ताव भेजा था, जिसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति के कुछ बुनियादी बिंदुओं को तय करना था, ताकि विस्तृत बातचीत के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जा सके। ईरान और अमेरिका के बीच गतिरोध के मुख्य कारण वही पुराने और जटिल मुद्दे बने हुए हैं, जिन्होंने पिछले एक दशक से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को तनावपूर्ण बना रखा है। इन विवादों की सूची में सबसे ऊपर ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम और उसके पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम के भंडार का भविष्य है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय लंबे समय से इन मुद्दों पर समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का तर्क है कि उनका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जबकि पश्चिमी देशों और अमेरिका को इसमें परमाणु हथियार विकसित करने की आशंका दिखाई देती है। वार्ता का स्थगन यह दर्शाता है कि दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई अभी भी बहुत गहरी है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान अपने रुख में कोई बदलाव लाता है या फिर क्षेत्र में सैन्य तनाव और अधिक गहरा जाएगा। अमेरिका की ओर से स्पष्ट संदेश है कि शांति के लिए बातचीत का दरवाजा अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए तेहरान को अपनी हठधर्मिता छोड़नी होगी

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