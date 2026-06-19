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अमेरिका और इजरायल में र氢气体性 द्वारा खोजे गए इंडेक्स और मेंटेनन्स लागत में अंतर

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अमेरिका और इजरायल में र氢气体性 द्वारा खोजे गए इंडेक्स और मेंटेनन्स लागत में अंतर
अमेरिकाइजरायलईरान
📆19-06-2026 05:57:00
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ट्रंप प्रशासन की ईरान-इजरायल युद्ध समाप्ति के समझौते के विरोध में नेतन्याहू के साथ झगड़े का विश्लेषण। अमेरिकी सैन्य और कूटनीतिक सहायता के बिना इजरायल की सुरक्षा निर्भरता पर प्रकाश डालें।

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर ट्रंप और नेतान्याहू के बीच विवाद गहरा हुआ है. ट्रंप ने प dubbed नेतन्याहू को सार्वजनिक रूप से क्रेजी कहा और दावा किया कि बिना उनके इजरायल का कोई वजूद ही नहीं है.

यह दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट साफ करता है. मिडिल-ईस्ट की जियो-पॉलिटिक्स अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर है, जहां ट्रंप और नेतान्याहू एक-दूसरे को 'सबसे पक्का दस्त' बताने के बाद अब तलवारें खिंच चुके हैं. वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच दशकों पुराने रणनीतिक रिश्तों में दरार पैदा हो गई है. ट्रंप प्रशासन इजरायल को पूरी तरह दरकिनार कर तेहरान के साथ एक व्यापक शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए د push कर रहा है.

ट्रंप उस युद्ध की भारी आर्थिक कीमत और घरेलू स्तर पर बढ़ रही तेल की कीमतों से तंग हैं; जल्द से जल्द मिडिल-ईस्ट से अमेरिकी पैर खींचना चाहते हैं. इसके विपरीत, नेतन्याहू और उनकी दक्षिणपंथी सरकार ईरान के परमाणु ठिकानों और लेबनान में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमले जारी रखना चाहती हैं.

ट्रंप ने हाल ही में लेबनान और ईरान पर इजरायली हमलों पर नाराजगी जताते हुए नेतान्याहू से फोन पर कहा कि वे इमारतों को उड़ाना बंद करें क्योंकि ये हमले अमेरिका की शांति वार्ताओं को खटाई में डाल रहे हैं. ट्रंप का मानना है कि नेतन्याहू अपनी घरेलू राजनीति और भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए युद्ध को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं. इस कूटनीतिक खींचतान ने इजरायल की सुरक्षा निर्भरता को उजागर कर दी है.

सैन्य आंकड़ों और जमीनी हकीकत के अनुसार, इजरायल की सुरक्षा पूरी तरह से अमेरिकी हथियारों और रक्षा प्रणालियों के दम पर टिकी हुई है. अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की बहुत खेप दी है: इजरायल का प्रसिद्ध आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो एंटी-मिसाइल सिस्टम अमेरिकी फंडिंग और कलपुर्जों के बिना बेकार हो जाएंगे. ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दौरान इजरायल की रक्षा करने वाले इन सिस्टम्स के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर के इंटरसेप्टर सप्लाई किए हैं.

इजरायली वायुसेना की F-35 लाइटनिंग II, F-15 और F-16 लड़ाकू विमान सीधे अमेरिका से आते हैं और युद्ध के दौरान अमेरिका ने न सिर्फ नए विमानों की मंजूरी दी, बल्कि इनके स्पेयर पार्ट्स की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की. ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिका ने इजरायल को हजारों की संख्या में 2000 पाउंड के बंकर-बस्टर बम, गाइडेड म्यूनिशन्स (JDAMs) और 155mm के आर्टिलरी शेल्स उपलब्ध कराए हैं.

अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (DSCA) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका ने इजरायल के लिए लगभग 3.8 अरब डॉलर मूल्य के AH-64E अपाचे हेलिकॉप्टर, 1.98 अरब डॉलर के जॉइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल (JLTV) और 'नामेर' बख्तरबंद वाहनों के लिए 740 मिलियन डॉलर के पावर पैक्स सहित भारी-भरकम सैन्य बिक्री को मंजूरी दी है. यदि अमेरिका इन हथियारों की सप्लाई चेन, गोला-बारूद और सबसे महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स पर रोक लगा दे, तो इजरायल की वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम कुछ ही हफ्तों में पंगु हो जाएंगे.

अमेरिका इजरायल के लिए केवल हथियारों की दुकान नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा वैश्विक राजनीतिक ढाल भी है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब भी इजरायल के खिलाफ युद्ध अपराधों, प्रतिबंधों या युद्धविराम के प्रस्ताव लाए जाते हैं, तो अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर अकेले इजरायल को अंतरराष्ट्रीय अलगाव से बचाता आया है. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के दबाव के बीच भी वॉशिंगटन ही तेल अवीव के पीछे चट्टान बनकर खड़ा रहा है.

यदि ट्रंप प्रशासन इस कूटनीतिक कवच को हटा लेता है या सुरक्षा परिषद में इजरायल के खिलाफ आने वाले प्रस्तावों पर वीटो करने के बजाय न्यूट्रल हो जाता है, तो इजरायल पर वैश्विक प्रतिबंधों की बाढ़ आ जाएगी. इससे इजरायल आर्थिक और राजनीतिक रूप से दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा. इस सवाल का सीधा और सटीक जवाब है-शॉर्ट टर्म में इजरायल का सर्वाइव करना नामुमकिन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी.

इजरायल के पास बेहद एडवांस घरेलू रक्षा इंडस्ट्री (जैसे राफेल और एलबिट सिस्टम्स) है. वह तकनीक के मामले में दुनिया में अग्रणी है. लेकिन सच यह भी है कि इजरायल की आबादी और संसाधन बेहद सीमित हैं. वह अपनी जरूरत का 100% गोला-बारूद खुद नहीं बना सकता.

युद्ध के दौरान इजरायल के कुल सैन्य आयात में अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी 42% रही है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत (26%) और कुछ अन्य यूरोपीय देश रहे हैं. लेकिन जर्मनी और कनाडा जैसे देशों द्वारा सैन्य निर्यात पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों के बाद इजरायल के पास विकल्पों की भारी कमी हो गई है

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