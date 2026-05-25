अमेरिका-ईरान डील पर ट्रंप का बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील के बारे में एक और बयान दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर वह ईरान के साथ कोई डील करते हैं, तो वह अच्छी और उचित होगी, ओबामा की डील जैसी नहीं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील के बारे में एक और बयान दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर वह ईरान के साथ कोई डील करते हैं, तो वह अच्छी और उचित होगी, ओबामा की डील जैसी नहीं। ओबामा की डील ने ईरान को भारी मात्रा में धनराशि दी और परमाणु हथियार बनाने का साफ रास्ता खोल दिया। हमारी डील बिल्कुल विपरीत है, लेकिन इसे किसी ने देखा नहीं है और न ही कोई जानता है कि यह क्या है। इस पर अभी पूरी बातचीत भी नहीं हुई है। इसलिए उन फालतू लोगों की बात मत सुनो, जो ऐसी चीज़ की आलोचना कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझसे पहले के उन लोगों के विपरीत, जिन्हें इस समस्या का समाधान कई साल पहले कर देना चाहिए था, मैं खराब डील्स नहीं करता। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर संशय अभी भी बरकरार है। दो अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि अमेरिका से डील के तहत ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम के लिए संवर्धित यूरेनियम बेहद ही अहम है और इसी वजह से ट्रंप शुरू से ही चाहते थे कि ईरान के पास यूरेनियम न रहे। हालांकि ईरान शुरू से ही इसे सरेंडर करने के खिलाफ रहा है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ईरान ऐसा करने के लिए राजी हो गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ने भी इसका दावा किया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान के संवर्धित यूरेनियम के निपटान की सटीक प्रक्रिया पर अभी बातचीत होनी बाकी है। क्या इसे स्थानांतरित किया जाएगा, इसकी गुणवत्ता पूरी तरह से घटाई जाएगी या किसी अन्य तरीके से इसे निष्क्रिय किया जाएगा, फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रंप के दावे के बावजूद आज नहीं होगी अमेरिका-ईरान की डील?

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