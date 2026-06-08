अमेरिका ने M/T Marivex टैंकर पर हमले की कबूली: 24 भारतीय नाविक सुरक्षित, इरान की नाकाबंदी को तोड़ा गया

अमेरिका ने स्वीकार किया कि उसने ओमान की खाड़ी में लगी आग के बाद M/T Marivex टैंकर को निशाना बनाया, क्योंकि जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा था। सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि टैंकर को निष्क्रिय कर दिया गया।

ओमान की खाड़ी में अचानक आग लगने के बाद M/T Marivex टैंकर को लेकर कई सवाल उठे थे, लेकिन अब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसने उस जहाज पर पलगारी की थी। अमेरिकी सेना का कहना है कि टैंकर ईरान के एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और अंतरराष्ट्रीय नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे लक्ष्य बनाया गया। इस ऑपरेशन में अमेरिकी F/A‑18 सुपर हॉर्नेट ने जहाज के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग सेक्शन पर सटीक शॉट्स मारे, जिससे टैंकर को चलने लायक नहीं छोड़ा गया। अमेरिकी बयान के अनुसार, M/T Marivex पर पलाऊ का झंडा लटका था और वह ओमान की खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरते हुए ईरान की दिशा में बढ़ रहा था, तभी उसे निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले में कोई जानी मानी क्षति नहीं हुई, लेकिन जहाज में लगी आग ने तुरंत सभी 24 भारतीय नाविक ों को सुरक्षित निकालने की अति आवश्यक स्थिति पैदा कर दी। भारतीय जलसंपदा मंत्रालय ने बाद में बताया कि सभी भारतीय चालक दल के सदस्य बचाए जा चुके हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि टैंकर ने ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी को उल्लंघन किया था, क्योंकि वह इरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था, जबकि ओमान के क्षेत्रीय जल में प्रवेश कर नाकाबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी नौसेना की बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करने के बाद जहाज ने तीन बार दिशा बदली और अंततः ओमान के जलक्षेत्र का उपयोग करके नाकाबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान अमेरिकी सेना ने टैंकर को निष्क्रिय करने के लिए सटीक गोलाबारी की, जिससे टैंकर के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग सिस्टम को गंभीर क्षति पहुँची। परिणामस्वरूप टैंकर अब ईरान की तरफ नहीं बढ़ पाया और उसे लगभग निष्क्रिय कर दिया गया। इस घटना के बाद ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि उनका संपर्क ओमान के अधिकारियों के साथ था और उन्होंने सभी भारतीय नाविक ों के बचाव और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहयोग किया। इरान ने भी इस हमले को लेकर कड़ी निंदा की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय नियमों और समुद्री सुरक्षा को नष्ट करने वाली है। कई देशों ने इस घटना को नज़रअंदाज़ नहीं किया और क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई। होर्मुज स्ट्रेट, जो विश्व के तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय लाइफलाइन है, पर इस तरह की हिंसा से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। भारत सहित कई तेल आयात करने वाले देशों के लिए यह एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है, क्योंकि इस जलमार्ग से ही वे बड़ी मात्रा में ऊर्जा संसाधन प्राप्त करते हैं.

ओमान की खाड़ी में अचानक आग लगने के बाद M/T Marivex टैंकर को लेकर कई सवाल उठे थे, लेकिन अब अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसने उस जहाज पर पलगारी की थी। अमेरिकी सेना का कहना है कि टैंकर ईरान के एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और अंतरराष्ट्रीय नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे लक्ष्य बनाया गया। इस ऑपरेशन में अमेरिकी F/A‑18 सुपर हॉर्नेट ने जहाज के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग सेक्शन पर सटीक शॉट्स मारे, जिससे टैंकर को चलने लायक नहीं छोड़ा गया। अमेरिकी बयान के अनुसार, M/T Marivex पर पलाऊ का झंडा लटका था और वह ओमान की खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरते हुए ईरान की दिशा में बढ़ रहा था, तभी उसे निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले में कोई जानी मानी क्षति नहीं हुई, लेकिन जहाज में लगी आग ने तुरंत सभी 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकालने की अति आवश्यक स्थिति पैदा कर दी। भारतीय जलसंपदा मंत्रालय ने बाद में बताया कि सभी भारतीय चालक दल के सदस्य बचाए जा चुके हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि टैंकर ने ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी को उल्लंघन किया था, क्योंकि वह इरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था, जबकि ओमान के क्षेत्रीय जल में प्रवेश कर नाकाबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी नौसेना की बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करने के बाद जहाज ने तीन बार दिशा बदली और अंततः ओमान के जलक्षेत्र का उपयोग करके नाकाबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान अमेरिकी सेना ने टैंकर को निष्क्रिय करने के लिए सटीक गोलाबारी की, जिससे टैंकर के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग सिस्टम को गंभीर क्षति पहुँची। परिणामस्वरूप टैंकर अब ईरान की तरफ नहीं बढ़ पाया और उसे लगभग निष्क्रिय कर दिया गया। इस घटना के बाद ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि उनका संपर्क ओमान के अधिकारियों के साथ था और उन्होंने सभी भारतीय नाविकों के बचाव और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहयोग किया। इरान ने भी इस हमले को लेकर कड़ी निंदा की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय नियमों और समुद्री सुरक्षा को नष्ट करने वाली है। कई देशों ने इस घटना को नज़रअंदाज़ नहीं किया और क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई। होर्मुज स्ट्रेट, जो विश्व के तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय लाइफलाइन है, पर इस तरह की हिंसा से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। भारत सहित कई तेल आयात करने वाले देशों के लिए यह एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है, क्योंकि इस जलमार्ग से ही वे बड़ी मात्रा में ऊर्जा संसाधन प्राप्त करते हैं





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