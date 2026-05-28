अमेरिका ने ईरान और ओमान को सख्त चेतावनी दी

अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी तरह के टोल सिस्टम या नियंत्रण व्यवस्था को लेकर ईरान और ओमान को सख्त चेतावनी दी है. अमेरिका का कहना है कि ऐसा करने या इसमें सहयोग देने वाले देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे.

अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी तरह के टोल सिस्टम या नियंत्रण व्यवस्था को लेकर ईरान और ओमान को सख्त चेतावनी दी है.

अमेरिका का कहना है कि ऐसा करने या इसमें सहयोग देने वाले देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे. वहीं, कुछ रिपोर्टों में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते के करीब पहुंचने का दावा भी किया गया है, हालांकि इसे लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. कैंसिल खाड़ी क्षेत्र में कुछ समय से बनी शांति एक बार फिर खतरे में दिखाई दे रही है.

अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान और ओमान को सख्त चेतावनी जारी की है. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर किसी भी तरह का टोल सिस्टम लागू करने या उसे सहयोग देने वाले देश, कंपनी या व्यक्ति पर अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा.

वहीं, दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता फाइनल हो चुका है, लेकिन इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी मंजूरी मिलना बाकी है. स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान देते हुए कहा कि अमेरिका होर्मुज में किसी भी टोलिंग सिस्टम को स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई पक्ष ईरान को इस तरह की व्यवस्था में मदद करता है तो उसे कड़े आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे.

बेसेंट ने सभी देशों से अपील की कि वे समुद्री व्यापार की स्वतंत्र आवाजाही में किसी भी तरह की बाधा डालने के प्रयासों को खारिज करें. अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस (Axios) के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा शांति समझौता लगभग फाइनल हो चुका है. हालांकि, इस डील को पूरी तरह लागू करने के लिए अभी अमेरिकी राष्ट्रपति की आखिरी मंजूरी मिलना बाकी है.

एक तरफ जहां पर्दे के पीछे यह समझौता करीब पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव भी चरम पर है. अमेरिकी वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि अगर कोई देश या पक्ष इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है





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