अमेरिका में OPT खत्म करने और H-1B वीजा में बदलाव का प्रस्ताव, भारतीय छात्रों-कर्मचारियों को झटका

अमेरिकी कांग्रेसी चिप रॉय ने 'अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट' पेश किया है, जिसमें OPT प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने और H-1B वीजा के जरिए स्थायी निवास का रास्ता बंद करने की मांग की गई है।

अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी कर रहे भारतीयों के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद चिप रॉय ने अमेरिकी कांग्रेस में एक ड्राफ्ट बिल पेश किया है, जिसका नाम 'अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट' है। इस बिल में ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ( OPT ) प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने की बात कही गई है। OPT के जरिए विदेशी छात्र अपनी डिग्री पूरी करने के बाद कुछ समय के लिए अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं। खासकर STEM क्षेत्र के छात्रों को 24 महीने का अतिरिक्त समय मिलता है। इसके अलावा, बिल में H-1B वीजा के जरिए परमानेंट रेजिडेंसी ( ग्रीन कार्ड ) पाने का मार्ग बंद करने की भी मांग की गई है। चिप रॉय का कहना है कि H-1B वीजा का दुरुपयोग हो रहा है और अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान हो रहा है। इस बिल को कुछ अमेरिकी टेक वर्कर संगठनों और इमिग्रेशन रिफॉर्म ग्रुपों का समर्थन मिला है। वर्तमान में ट्रंप प्रशासन पहले से ही इमिग्रेशन के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है। H-1B वीजा के लिए नई फीस के रूप में एक लाख डॉलर लागू किया गया है। अब इस बिल के आने से भारतीय छात्र ों और पेशेवरों के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अगर यह बिल पारित हो जाता है, तो अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीयों को नौकरी पाने में भारी कठिनाई होगी। साथ ही, पहले से H-1B वीजा पर काम कर रहे भारतीयों को भी अपने भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। कई भारतीय छात्र -कर्मचारी इस समय अमेरिका में अपने करियर की नींव रख रहे हैं, लेकिन इस बिल के कारण उनके सपने चकनाचूर हो सकते हैं। OPT और H-1B वीजा भारतीयों के लिए अमेरिका में जड़ें जमाने का मुख्य जरिया रहे हैं। OPT खत्म होने से भारतीय छात्र ों के लिए पढ़ाई के बाद नौकरी पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी बिना अनुभव के उन्हें वीजा देने को तैयार नहीं होगी। इससे उन पर पढ़ाई का कर्ज चुकाने का बोझ भी बढ़ जाएगा। वहीं, H-1B वीजा पर काम करने वालों के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता बंद होने से उन्हें अमेरिका छोड़ने तक की नौबत आ सकती है। यह बिल अमेरिकी श्रम बाजार को प्रभावित करने के साथ-साथ अमेरिकी शिक्षा प्रणाली पर भी असर डालेगा। क्योंकि कई छात्र अमेरिका में पढ़ाई करने का निर्णय नौकरी की संभावनाओं को देखते हुए लेते हैं। यदि OPT और H-1B के रास्ते बंद हो गए, तो अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में गिरावट आ सकती है। यह अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय छात्र दुनिया भर से प्रतिभा लाते हैं। चिप रॉय का कहना है कि H-1B वीजा का उपयोग अमेरिकी कंपनियों द्वारा सस्ते विदेशी श्रमिकों को लाने के लिए किया जा रहा है, जिससे अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वीजा प्रोग्राम को खत्म करके मेरिट और वेतन के आधार पर नई व्यवस्था लानी चाहिए। हालांकि, इस बिल का विरोध भी हो रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि OPT और H-1B अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हैं और इन्हें खत्म करने से नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर बुरा असर पड़ेगा। भारतीय समुदाय इस बिल पर बारीकी से नजर रखे हुए है। भारत सरकार भी इस मामले में कदम उठा सकती है। फिलहाल, यह बिल अभी प्रारंभिक चरण में है और इसे पारित होने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन इसने अमेरिका में भारतीयों के बीच अनिश्चितता का माहौल जरूर बना दिया है.

अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी कर रहे भारतीयों के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद चिप रॉय ने अमेरिकी कांग्रेस में एक ड्राफ्ट बिल पेश किया है, जिसका नाम 'अमेरिकन व्हाइट-कॉलर वर्कर जॉब्स एक्ट' है। इस बिल में ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने की बात कही गई है। OPT के जरिए विदेशी छात्र अपनी डिग्री पूरी करने के बाद कुछ समय के लिए अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं। खासकर STEM क्षेत्र के छात्रों को 24 महीने का अतिरिक्त समय मिलता है। इसके अलावा, बिल में H-1B वीजा के जरिए परमानेंट रेजिडेंसी (ग्रीन कार्ड) पाने का मार्ग बंद करने की भी मांग की गई है। चिप रॉय का कहना है कि H-1B वीजा का दुरुपयोग हो रहा है और अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान हो रहा है। इस बिल को कुछ अमेरिकी टेक वर्कर संगठनों और इमिग्रेशन रिफॉर्म ग्रुपों का समर्थन मिला है। वर्तमान में ट्रंप प्रशासन पहले से ही इमिग्रेशन के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है। H-1B वीजा के लिए नई फीस के रूप में एक लाख डॉलर लागू किया गया है। अब इस बिल के आने से भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अगर यह बिल पारित हो जाता है, तो अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीयों को नौकरी पाने में भारी कठिनाई होगी। साथ ही, पहले से H-1B वीजा पर काम कर रहे भारतीयों को भी अपने भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। कई भारतीय छात्र-कर्मचारी इस समय अमेरिका में अपने करियर की नींव रख रहे हैं, लेकिन इस बिल के कारण उनके सपने चकनाचूर हो सकते हैं। OPT और H-1B वीजा भारतीयों के लिए अमेरिका में जड़ें जमाने का मुख्य जरिया रहे हैं। OPT खत्म होने से भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई के बाद नौकरी पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी बिना अनुभव के उन्हें वीजा देने को तैयार नहीं होगी। इससे उन पर पढ़ाई का कर्ज चुकाने का बोझ भी बढ़ जाएगा। वहीं, H-1B वीजा पर काम करने वालों के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता बंद होने से उन्हें अमेरिका छोड़ने तक की नौबत आ सकती है। यह बिल अमेरिकी श्रम बाजार को प्रभावित करने के साथ-साथ अमेरिकी शिक्षा प्रणाली पर भी असर डालेगा। क्योंकि कई छात्र अमेरिका में पढ़ाई करने का निर्णय नौकरी की संभावनाओं को देखते हुए लेते हैं। यदि OPT और H-1B के रास्ते बंद हो गए, तो अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में गिरावट आ सकती है। यह अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय छात्र दुनिया भर से प्रतिभा लाते हैं। चिप रॉय का कहना है कि H-1B वीजा का उपयोग अमेरिकी कंपनियों द्वारा सस्ते विदेशी श्रमिकों को लाने के लिए किया जा रहा है, जिससे अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वीजा प्रोग्राम को खत्म करके मेरिट और वेतन के आधार पर नई व्यवस्था लानी चाहिए। हालांकि, इस बिल का विरोध भी हो रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि OPT और H-1B अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हैं और इन्हें खत्म करने से नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर बुरा असर पड़ेगा। भारतीय समुदाय इस बिल पर बारीकी से नजर रखे हुए है। भारत सरकार भी इस मामले में कदम उठा सकती है। फिलहाल, यह बिल अभी प्रारंभिक चरण में है और इसे पारित होने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन इसने अमेरिका में भारतीयों के बीच अनिश्चितता का माहौल जरूर बना दिया है





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