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अमेरिका के वर्जीनिया में बस हादसा, 5 की मौत, 34 घायल

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अमेरिका के वर्जीनिया में बस हादसा, 5 की मौत, 34 घायल
अमेरिकावर्जीनियाबस हादसा
📆30-05-2026 00:25:00
📰Dainik Jagran
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अमेरिका के वर्जीनिया में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक बस ने इंटरस्टेट-95 पर ट्रैफिक वर्क जोन में धीमी हो रही गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए।

अमेरिका के वर्जीनिया में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक बस ने इंटरस्टेट-95 पर ट्रैफिक वर्क जोन में धीमी हो रही गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार सुबह स्टैफर्ड काउंटी में साउथबाउंड आई-95 मार्ग पर हुई। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, काम चल रहे जोन की वजह से ट्रैफिक धीमा हो रहा था, लेकिन बस ड्राइवर ट्रैफिक को देखकर ब्रेक नहीं लगा सका और उसने आगे चल रही छह गाड़ियों को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार, सभी 5 मृतक बस से टकराई गाड़ियों में सवार थे। घायल ों में से तीन की हालत गंभीर है। बस ड्राइवर बच गया है और उसके खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए जा रहे हैं। मेरी वॉशिंगटन हेल्थकेयर ने 19 घायल ों को भर्ती किया। इनमें से सात को ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया, जहां तीन अभी भी इलाजरत हैं। बाकी घायल ों को बाद में छुट्टी दे दी गई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने भी घटना की जांच के लिए टीम भेजी है। हादसे के बाद हाईवे के साउथबाउंड लेन दोपहर तक दोबारा खोल दिए गए थे, लेकिन यातायात अभी भी प्रभावित है.

अमेरिका के वर्जीनिया में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक बस ने इंटरस्टेट-95 पर ट्रैफिक वर्क जोन में धीमी हो रही गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार सुबह स्टैफर्ड काउंटी में साउथबाउंड आई-95 मार्ग पर हुई। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, काम चल रहे जोन की वजह से ट्रैफिक धीमा हो रहा था, लेकिन बस ड्राइवर ट्रैफिक को देखकर ब्रेक नहीं लगा सका और उसने आगे चल रही छह गाड़ियों को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार, सभी 5 मृतक बस से टकराई गाड़ियों में सवार थे। घायलों में से तीन की हालत गंभीर है। बस ड्राइवर बच गया है और उसके खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए जा रहे हैं। मेरी वॉशिंगटन हेल्थकेयर ने 19 घायलों को भर्ती किया। इनमें से सात को ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया, जहां तीन अभी भी इलाजरत हैं। बाकी घायलों को बाद में छुट्टी दे दी गई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने भी घटना की जांच के लिए टीम भेजी है। हादसे के बाद हाईवे के साउथबाउंड लेन दोपहर तक दोबारा खोल दिए गए थे, लेकिन यातायात अभी भी प्रभावित है

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अमेरिका वर्जीनिया बस हादसा ट्रैफिक वर्क जोन घायल मृतक

 

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