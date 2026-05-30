अमेरिका के वर्जीनिया में बस हादसा, 5 की मौत, 34 घायल

अमेरिका के वर्जीनिया में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक बस ने इंटरस्टेट-95 पर ट्रैफिक वर्क जोन में धीमी हो रही गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए।

अमेरिका के वर्जीनिया में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक बस ने इंटरस्टेट-95 पर ट्रैफिक वर्क जोन में धीमी हो रही गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार सुबह स्टैफर्ड काउंटी में साउथबाउंड आई-95 मार्ग पर हुई। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, काम चल रहे जोन की वजह से ट्रैफिक धीमा हो रहा था, लेकिन बस ड्राइवर ट्रैफिक को देखकर ब्रेक नहीं लगा सका और उसने आगे चल रही छह गाड़ियों को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार, सभी 5 मृतक बस से टकराई गाड़ियों में सवार थे। घायल ों में से तीन की हालत गंभीर है। बस ड्राइवर बच गया है और उसके खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए जा रहे हैं। मेरी वॉशिंगटन हेल्थकेयर ने 19 घायल ों को भर्ती किया। इनमें से सात को ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया, जहां तीन अभी भी इलाजरत हैं। बाकी घायल ों को बाद में छुट्टी दे दी गई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने भी घटना की जांच के लिए टीम भेजी है। हादसे के बाद हाईवे के साउथबाउंड लेन दोपहर तक दोबारा खोल दिए गए थे, लेकिन यातायात अभी भी प्रभावित है.

अमेरिका के वर्जीनिया में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक बस ने इंटरस्टेट-95 पर ट्रैफिक वर्क जोन में धीमी हो रही गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए। घटना शुक्रवार सुबह स्टैफर्ड काउंटी में साउथबाउंड आई-95 मार्ग पर हुई। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, काम चल रहे जोन की वजह से ट्रैफिक धीमा हो रहा था, लेकिन बस ड्राइवर ट्रैफिक को देखकर ब्रेक नहीं लगा सका और उसने आगे चल रही छह गाड़ियों को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार, सभी 5 मृतक बस से टकराई गाड़ियों में सवार थे। घायलों में से तीन की हालत गंभीर है। बस ड्राइवर बच गया है और उसके खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए जा रहे हैं। मेरी वॉशिंगटन हेल्थकेयर ने 19 घायलों को भर्ती किया। इनमें से सात को ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया, जहां तीन अभी भी इलाजरत हैं। बाकी घायलों को बाद में छुट्टी दे दी गई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने भी घटना की जांच के लिए टीम भेजी है। हादसे के बाद हाईवे के साउथबाउंड लेन दोपहर तक दोबारा खोल दिए गए थे, लेकिन यातायात अभी भी प्रभावित है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

अमेरिका वर्जीनिया बस हादसा ट्रैफिक वर्क जोन घायल मृतक

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kanpur: पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी फिर विवादों में, जानिए अब किस मामले में दर्ज हो गई FIR?कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी आगजनी के एक मामले में 34 महीने तक जेल में रह चुके हैं।

Read more »

सऊदी की जेल से 20 साल बाद लौटे केरल के अब्दुल रहीम तो रो पड़ी मां, 34 करोड़ में माफ हुई मौत की सजाAbdul Rahim Case: सऊदी अरब की जेल में 20 साल की सजा काटने के बाद केरल के अब्दुल रहीम घर लौट आए हैं. उनकी वापसी से केवल परिवार ही नहीं बल्कि केरल के लोग भी खुशी से झूम उठे. यहां हम आपको बता रहे हैं कि फांसी की सजा काट रहे अब्दुल कैसे सही सलामत वतन लौटे हैं.

Read more »

34 करोड़ रुपये ब्लड मनी चुकाकर सऊदी की जेल से 20 साल बाद लौटा भारतीय - indian abdul rahim freed from saudi jail after 20 yearsअब्दुल रहीम 20 साल बाद सऊदी अरब की जेल से बकरीद पर घर लौटे, जहां उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा था। क्राउडफंडिंग के जरिए 34 करोड़ रुपये ब्लड मनी जुटाने के बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई, और केरल लौटने पर वे भावुक हो गए।

Read more »

सऊदी में मौत की सजा पाए केरल के रहीम बकरीद पर घर लौटे, 20 साल जेल और 34 करोड़ रुपये के 'ब्लड मनी' की पूरी कहानी पढ़ेंकेरल के रहने वाले अब्दुल रहीम ने सऊदी की जेल में 20 साल बिताए थे और जिनकी रिहाई के लिए मलयाली समाज के लोगों ने 2024 में क्राउड फंडिंग के जरिए 47 करोड़ रुपये जुटाए थे। गुरुवार को ईद-उल-अजहा के दिन वह एक भावुक घर वापसी पर अपने घर लौटे।

Read more »

US Road Accident: वर्जीनिया में एक बस ने कारों को मारी टक्कर, हादसे में पांच लोगों की मौत और 34 लोग घायलUS Accident: Bus hits cars in Virginia, killing 5 people and injuring 34, state police say - US Road Accident: वर्जीनिया में एक बस ने कारों को मारी टक्कर, हादसे में पांच लोगों की मौत और

Read more »