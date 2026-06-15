अमेरिका-ईरान संघर्ष: 107 दिनों के बाद समझौता, 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर

अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिनों से चले आ रहे संघर्ष के बाद एक समझौता हुआ है, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने की। यह समझौता 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षरित होगा। इस दौरान हुई प्रमुख घटनाओं का विवरण।

अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद अंततः एक समझौता हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता अंतिम रूप ले चुका है। यह समझौता 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षरित होने वाला है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट और वैश्विक अस्थिरता से राहत मिलने की उम्मीद है। संघर्ष के दौरान कई देशों में आपातकाल लागू करना पड़ा और होर्मुज जलडमरूमध्य में सैकड़ों व्यापारिक जहाज फंसे रहे, जिनमें हजारों नाविक विभिन्न देशों के थे। युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले से हुई जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई और कई शीर्ष कमांडर मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल हमले किए, जिसमें यूएई में तीन लोग मारे गए जिनमें एक भारतीय शामिल था। कुवैत ने गलती से तीन अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराए। मार्च में ईरानी नौसेना का युद्धपोत आइरिस डेना हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना द्वारा डुबोया गया। ट्रंप ने तेहरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। नए सर्वोच्च नेता ने हमले जारी रखने का बयान दिया। इसके बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतिब की हत्या हुई। साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की और ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए पांच दिन की समयसीमा बढ़ाई। ईरान ने अमेरिकी युद्धविराम प्रस्ताव खारिज किया। मार्च के अंत में इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ढांचे को नष्ट करने की धमकी दी। अप्रैल में दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति हुई और पाकिस्तान में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी वार्ताकारों के बीच आमने-सामने बातचीत हुई। ईरान ने कहा कि होर्मुज पूरी तरह खुला है, लेकिन ट्रंप ने नाकेबंदी जारी रखने की बात कही। बाद में ईरान ने जलडमरूमध्य दोबारा खोलने का फैसला वापस ले लिया। मई में ट्रंप ने युद्धविराम को गंभीर संकट में बताया और धमकी दी कि अमेरिकी जहाजों पर हमले की स्थिति में ईरान को धरती से मिटा दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन गिराए, जिसके जवाब में अमेरिका ने रडार और ड्रोन नियंत्रण केंद्रों पर हमला किया। कुवैत में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने पलाऊ ध्वज वाले टैंकर पर हमले में 24 में से 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। अंततः 107 दिनों के संघर्ष के बाद समझौता हुआ जिससे विश्व में शांति की उम्मीद जगी है.

अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद अंततः एक समझौता हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता अंतिम रूप ले चुका है। यह समझौता 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षरित होने वाला है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट और वैश्विक अस्थिरता से राहत मिलने की उम्मीद है। संघर्ष के दौरान कई देशों में आपातकाल लागू करना पड़ा और होर्मुज जलडमरूमध्य में सैकड़ों व्यापारिक जहाज फंसे रहे, जिनमें हजारों नाविक विभिन्न देशों के थे। युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले से हुई जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई और कई शीर्ष कमांडर मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल हमले किए, जिसमें यूएई में तीन लोग मारे गए जिनमें एक भारतीय शामिल था। कुवैत ने गलती से तीन अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराए। मार्च में ईरानी नौसेना का युद्धपोत आइरिस डेना हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना द्वारा डुबोया गया। ट्रंप ने तेहरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। नए सर्वोच्च नेता ने हमले जारी रखने का बयान दिया। इसके बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतिब की हत्या हुई। साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की और ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए पांच दिन की समयसीमा बढ़ाई। ईरान ने अमेरिकी युद्धविराम प्रस्ताव खारिज किया। मार्च के अंत में इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ढांचे को नष्ट करने की धमकी दी। अप्रैल में दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति हुई और पाकिस्तान में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी वार्ताकारों के बीच आमने-सामने बातचीत हुई। ईरान ने कहा कि होर्मुज पूरी तरह खुला है, लेकिन ट्रंप ने नाकेबंदी जारी रखने की बात कही। बाद में ईरान ने जलडमरूमध्य दोबारा खोलने का फैसला वापस ले लिया। मई में ट्रंप ने युद्धविराम को गंभीर संकट में बताया और धमकी दी कि अमेरिकी जहाजों पर हमले की स्थिति में ईरान को धरती से मिटा दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन गिराए, जिसके जवाब में अमेरिका ने रडार और ड्रोन नियंत्रण केंद्रों पर हमला किया। कुवैत में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने पलाऊ ध्वज वाले टैंकर पर हमले में 24 में से 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। अंततः 107 दिनों के संघर्ष के बाद समझौता हुआ जिससे विश्व में शांति की उम्मीद जगी है





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