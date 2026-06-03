अमेरिका ने 60 देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ और 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा

अमेरिका ने प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ और 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका का दावा है कि जांच में पाया गया कि 60 देशों से आयातित सामान जबरन श्रम से बनाए जाते हैं।

अमेरिका ने प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था ओं पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ और 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका का दावा है कि जांच में पाया गया कि 60 देशों से आयातित सामान जबरन श्रम से बनाए जाते हैं। एक बार फिर दुनिया को अमेरिका टैरिफ का झटका लग सकता है। इसका असर भारत समेत 60 देशों पर पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंगलवार को प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था ओं पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ और 12.

5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका का दावा है कि जांच में पाया गया कि 60 देशों से आयातित सामान जबरन श्रम से बनाए जाते हैं। दरअसल, अमेरिकी व्यापार मंत्रालय (USTR) ने 54 अर्थव्यवस्थाओं की सूची जारी की है। USTR का दावा है कि ये देश जबरन श्रम से बनी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने और इसे सख्ती से लागू करने में नाकाम रहे हैं। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इज़राइल, जापान, कतर और रूस शामिल हैं। साथ ही सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की, यूएई और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश भी लिस्ट में हैं। अमेरिकी व्यापार मंत्रालय (USTR) के अनुसार, जिन अर्थव्यवस्थाओं में पहले से ही किसी न किसी रूप में जबरन श्रम से संबंधित आयात पर प्रतिबंध है, या जिन्होंने व्यापार समझौतों के माध्यम से ऐसे उपायों को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है, उन्हें 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं को 12.5 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर लगे प्रतिबंध को ठीक से लागू न करने वाली 6 अर्थव्यवस्थाओं को चिह्नित किया है। इनमें यूरोपीय संघ, पाकिस्तान और कनाडा शामिल हैं। राजदूत जैमीसन ग्रीर ने कहा, 'हमारे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों का जबरन श्रम से बनी वस्तुओं का आयात न रोक पाना अस्वीकार्य है। इसकी वजह से अमेरिकी श्रमिकों को दुनिया में गलत तरीके से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है।' डोनाल्ड ट्रंप ने बताया क्यों इजराइल और नेतन्याहू से हर कोई करता है नफरत, गुस्से में उन्हें पागल तक कहा सूत्रों ने सोमवार को बताया कि प्रस्तावित शुल्कों का यह नया सिलसिला ऐसे समय में आया है जब भारतीय वार्ताकार द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी टीम के साथ बातचीत के दौरान प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले तरजीही बाजार पहुंच हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि अमेरिकी व्यापार टीम के एजेंडे में अमेरिकी धारा 301 की जांच से व्यापार राहत भी प्रमुखता से शामिल होगी





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